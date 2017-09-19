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Все про:горсовет (402) запрет (1239) Сумы (652) УПЦ (679)

 Горсовет Сум впервые не разрешил УПЦ МП проводить крестный ход

Исполком городского совета Сум впервые не разрешил архиепископу Сумскому и Ахтырскому Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Евлогию провести 14 октября крестный ход и богослужение на Покровской площади.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, во время очередного заседания исполкома соответствующий проект решения, инициатором которого является Сумская епархия УПЦ МП, не набрал необходимого количества голосов: из десяти членов исполкома пять были "за", три "против" и два "воздержались". В тексте документа авторы просили разрешить провести мероприятие в рамках отмечания праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

До этого в Сумах верующие УПЦ МП неизменно каждый год проводили крестный ход по центру города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церковь УПЦ МП в столице забросали "коктейлями Молотова", - настоятель. ФОТО
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Ого, тихіше, а то на гейпаради навіть з Канади в Київ приїжджали.....Європа.... нові цінності для України....привикай
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да от гейпарада никакого вреда,а от этих - сепарское отродье.....
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В Украине должна быть Украинская церковь, а не московская.
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А чому під декомунізацію не попадає московська церква? Її створив Сталін Йося.
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Тому що ще дуже багато людей не розуміє, що церква не відокремлена від держави, а є однією з її основ.
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тому, що досі не провели ДЕРАШИЗАЦІЮ,а за режиму Парашенка, на це годі й сподіватися
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архиепископ Сумской-звучит как погоняло "вора в законе" ,коими и есть адепты московитского сатаната.
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шо это вообще за дебилизм, хождение ряженных с картинками по улицам? пусть в зоопарке или в цирке выступают
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два попа) нейтралізують одного мусора паліцейського?!
скільки треба мати попів проти орлів авакова?!
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а ти звідки чмурло?! ти навіть Українську мову не вивчило!
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Українська мова в моїх генах, а пишу кацапсинською, аби зайвохромосомні чмурли розуміли і не перепетували на кшталт " а что такое нэхай щастыть?" та не прикривали свою ватнорогість поверховим знанням солов"їної
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не переймайся цим !
кацапи всеодно) всього не зрозуміють, і це їх проблема,
а не твоя - будь Українцем в усьому))
і перше в МОВІ!!!
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14 октября - Покрова! а если добавить, что это и День вооруженных сил Украины, то благословления и молитвы будут в этот день для всех не лишне!
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Еблогий, наверное, даже окуел от таких раскладов.
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ну наконец то задраили им люк!! :D
вони сейчас будет про притеснение, на весь восток!!!
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А то ти ба, мля, розходились кацапські попи кожен рік
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Скрепные пердаки будут уничтожены от этой новости
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и чего он падла жульничает-бабки на коленях ползут ,а оно на костыль опирается чтобы легче ползти было!
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если у них главный духовный символ автомат, а главпоп из гебни - что они вообще тут делают
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С почином вас УПЦ МП
И так должно быть в каждом населенном пункте Украины!!!
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Та-а-а-ак! Третий прилет. 9 минут назад. Как минимум- 152 мм. Все три- одиночные, но убедительные. Таки склоняюсь- не "Град-Партизан" а именно- 152 мм. Задержка в ИНФЕ- просто ждал продолжения. Не последовало. По идее- прилет в район Сартаны. Хотя, эхо-эффект мог и сбить мой прицел. Но! Прошу поверить- было убедительно! Даже для пребывающего на Западе Мариуполя.
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Еще бы и в Киеве запретили бы навсегда этих ряженых.
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эту секту давно надо запретить,из-за них я стал атеистом,из-за них я утратил веру в человечество,скоты да и только
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А Я б дозволив б цей хід.... до рову з кулеметами...
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Підвозь набої, Друже, я тут поруч, зустріну москальску сволоту.
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Не, не будет, в Сумах очень мало ватников. Попы не соберут столкьо старушенций.
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вийдуть зі своїми попадьями і дочками....і то... не всі дочки ходять.
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Я живу в Сумах, в километре от этой площади. Не мешает мне особо всё это, я не хожу в церковь, ко всем попам не испытываю любви. Но, что МП прижали у нас - неплохо.
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попи також є різні. Питання життя після смерті не вирішено остаточно, а тому є надія на спасіння. Московський патріархат втратив орієнтири, зомбує своїх прихожан пропагандою, при чому Христос там далеко не на першому місці.
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Ето вообще какой то маразм. Как может быть Украинская Православная Церковь московского Патриархата. Вы уже определитесь. Пора бы уже позакрывать ети шабаши МП. Там так зомбируют население что Кашпировский отдыхает.
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Що зробив Парашенко, прихожанин московського сатанату, для об`єднанння українських церков єдину помісну українську православну церкву, чому московський сатанат спокійно робить свою чорну справу, влаштувавши своє бісовське кубло в Києво-Печерській Лаврі ?
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при чому тут Порошенка?
хто передав Лаври, в тому числі і на тернопольщині масковському патріархату?
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Тобто, за 3,5 роки церква ворога в серці країни, а відповідати нема кому, винних немає?Що Парашенка, як Президент, зробив для очищення від церкви-окупанта і об`єднання українських церков? Хоч щось. По-твому це нормально, що Президент України є прихожанином московського сатанату? Чому Кличко дає дозвіл на безкоштовну аренду землі Києво-Печерської Лаври московському сатанату ? Просто відповідай
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В принципе, "каждый дрочит, как он хочет...", однако, в данном случае празднование Покрова для украинцев слишком много значит в смысле борьбы за независимость... Именно Богородица всегда была покровителем защитников Украины, и казачества, и воинов УПА. И поэтому именно этот день стал нашим праздником. А появление в этот день, на улицах города, представителей конфессии, благословлявших на убийство украинцев - кощунство над их памятью... Пусть берут пример с первых христиан - они на моления собирались тайно, в катакомбах...
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а шо педалька), в Києві теж заборонить(((,
а як же пап?! він і до мацковського патріархату навідується! :D
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и шо характерно, это Суммы - руськомовный регион с большим количеством казаков, российских ячеек, и просто лояльных к рашке..
отторжение РПЦ МП - вот тихий механизм выдворения РПЦ из Украины.. и это правильно
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Во-первых - Сумы с одной "М", во-вторых - ватников очень мало, есть города на севере области, где вата бушует - Шостка, например. Сами Сумы - несмотря на границу рашки здесь и т.п. - регион патриотичный, не нужно ляпать про мой город всякую хрень, здесь даже намёков на сепаров не было.
Что до языка - правда, говорят суржиком и русским, это правда.
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Намёки немного были весной 2014-го, но всем быстро объяснили что по чём. А в целом, хуйло даже не рассматривал Сумщину, как один из регионов своей говнороссии на пол Украины, несмотря на близость к россосии.
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Та ладно там! Никаких кАзаков. Да и пророссийскость сильно преувеличена. Даже весной 2014-го Сумщину не особо пытались расшатать всякие запоребриковые турЫсты и местные сепаратисты ( как Харьков, Одессу, Запорожье, Херсон, Днепр), потому как понимали, что тут им не светит.
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"Горсовет Сум впервые не разрешил УПЦ МП проводить крестный ход" - и правильно сделал , а лучше их под арест взять , вообще фсбешники в рясах оборзели .
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Ты понимаешь, друже, какая штука: это Фуйло- Делиева не послушалось. И- не послушается, как мне видится. Если последуют ещё прилеты, сейчас, а калибр- крупный, что даже моим котам не понравится, не говоря обо мне. А коты- это странно чувствуют... Даже спящие- подскакивают... и более- не спят... Наверное- частота разрыва 152 мм- антикошачья. Вот, сидят щас, возле меня. Не спят...
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Гундяя -геть,Говорит шо до прихода християнчтва славяне
были варварами и лазили по деревьях(ну 3,14 здобол)
А когда Петька ввел христианский календарь(1970God)уже
было7508лето отСМЗХ.Сейчас7525лето.
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Вот твари гундяевские, хотели День Защитника Украины испоганить.
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Непогано. Можливо початок гарного. Ви візьміть Столицю УКРАЇНИ м. Київ московськи попи рулять по повній. Шани до українського слова , мови ой як тяжко відчути. Володька Боксер -несильно доганяє , ой переживає , мабуть інших проблем море , а заступники по вечорам балдєюь від мурки , або московського шансону.
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Есть!!! Четвертый прилет. Те же 152 мм. На этот раз- именно в эту секунду... Шо ш такое???
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Крестный ход до границы с Бензоколонией и далее за поребрик.
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Украинский патриархат тоже шото перед
пархатыми прогнулся.
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"Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит".(Мф. 12:25)

============
Применяя и к самой Украине, и к расколу православия вна Украине - единственные получатели выгоды ( и разжигатели вражды) от украинской междуусобицы - католики и сектанты.
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запретили. это, конечно, хорошо. да много ли в этом толку, если реформы буксуют? вот, только что прочитал заупокойный плач по изменениям в налоговое законодательство.

будет желание, почитайте и вы. действует отрезвляюще.

http://uainfo.org/blognews/1505836733-vospominaniya-o-nalogovoy-reforme-ubit-posledniy-rostok.html
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А пуйло в печали, когда в Украине междуусобицы, правда, Самуэльевич?
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