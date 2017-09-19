 Горсовет Сум впервые не разрешил УПЦ МП проводить крестный ход

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, во время очередного заседания исполкома соответствующий проект решения, инициатором которого является Сумская епархия УПЦ МП, не набрал необходимого количества голосов: из десяти членов исполкома пять были "за", три "против" и два "воздержались". В тексте документа авторы просили разрешить провести мероприятие в рамках отмечания праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
До этого в Сумах верующие УПЦ МП неизменно каждый год проводили крестный ход по центру города.
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мусорапаліцейського?!
скільки треба мати попів проти орлів авакова?!
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кацапи всеодно) всього не зрозуміють, і це їх проблема,
а не твоя - будь Українцем в усьому))
і перше в МОВІ!!!
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вони сейчас будет про притеснение, на весь восток!!!
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И так должно быть в каждом населенном пункте Украины!!!
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хто передав Лаври, в тому числі і на тернопольщині масковському патріархату?
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а як же пап?! він і до мацковського патріархату навідується! :D
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отторжение РПЦ МП - вот тихий механизм выдворения РПЦ из Украины.. и это правильно
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Что до языка - правда, говорят суржиком и русским, это правда.
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были варварами и лазили по деревьях(ну 3,14 здобол)
А когда Петька ввел христианский календарь(1970God)уже
было7508лето отСМЗХ.Сейчас7525лето.
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пархатыми прогнулся.
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Применяя и к самой Украине, и к расколу православия вна Украине - единственные получатели выгоды ( и разжигатели вражды) от украинской междуусобицы - католики и сектанты.
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будет желание, почитайте и вы. действует отрезвляюще.
http://uainfo.org/blognews/1505836733-vospominaniya-o-nalogovoy-reforme-ubit-posledniy-rostok.html
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