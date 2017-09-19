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 Политика Украины
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Все про:Арьев (519) Венгрия (452) закон (2386) образование (1641)

 Венгерский премьер Орбан подыграл Путину в критике украинского закона об образовании, - Арьев

арьев

Критикуя закон Украины "Об образовании", принятый недавно Верховной Радой, власти Венгрии подыгрывают президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на Facebook.

"Российский и венгерский парламенты почти синхронно атакуют закон Украины об образовании. От первых ничего другого и ждать не приходилось, а вот венгры проявили себя как ярые националисты. К тому же, венгерское правительство дало понять, что будет действовать против Украины во всех международных организациях. Таким образом, премьер Орбан использовал закон об образовании как повод для того, чтобы поддержать Путина, с которым у венгерского лидера вполне дружеские отношения", - пишет он.

"Нам стоит приготовиться к попыткам вмешательства во внутренние дела от западного соседа. Закарпатье в этих условиях должно стать регионом повышенного внимания СБУ, а власть - твердо отстаивать право на изменения в образовательном законодательстве, которые полностью соответствуют Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон "Об образовании" сегодня передадут на подпись Порошенко, - Парубий. ВИДЕО

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.


Венгерский премьер Орбан подыграл Путину в критике украинского закона об образовании, - Арьев 01
(Скриншот со страницы Volodymyr Ariev)
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хех)ну то, что орбан агент кремля, мы уже давно знаем)))
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Весь світ - то кремль , а люди там - агенти ..))
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Є тільки один герой, який мужньо протистоїть кремлю - це петька порошенко.
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Кто против Украины автоматически зачисляется в пропутинцы.Отак от...
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а куди їх потрібно зараховувати, у церковну капелу недільного хора?
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тебе шото не нравится?
так зарахуй, куда считаешь нужным.
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Ти правильно все написав, мені дуже сподобався твій пост, знаєш куди всіх ворогів України зараховують, тому не нервуй англієць з хацапетовки.
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разговор у нас пока что бессвязный и бесцельный.
все жду, когда до сути дойдешь-тебе чего,костян?
познакомиться решил?
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Так розмова у нас з тобою вже відбулася, ти знаєш, куди усіх ворогів України визначають, а подобатися тобі це чи ні, не важливо, змирися з цим, як з неминучістю.
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Ти погано володієш мовою.Або поглиблюй знання або кидай це знущання.
Пишеш,наче кацап плюється,це обурливо.
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ну венгр-сепаратист подмахнул путину ........и хрен ему на весь воротник
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г-н Арьев как Вы подыгрываете Путину все остальные отдыхают Побойтесь Бога
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мадьяри сепари ничем не лучше хуйловско-даунецкого отребья
Украина должна бить сильной
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путин хуйло а вот закон реально дебильный !
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Русский язык на 80% состоит из украинских слов - Вопрос. А был ли рюсський язык?
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В "Парижском словаре
московитов" (1586) среди ВСЕГО СЛОВАРЯ народа московитов находим, как
пишет И. С. Улуханов, лишь слова "владыка" и "злат". В
дневнике-словаре англичанина Ричарда Джемса (1618 - 1619) их уже больше - целых
16 слов ("благо", "блажить", "бранить",
"воскресенье", "воскреснуть", "враг",
"время", "ладья", "немощь", "пещера",
"помощь", "праздникъ", "прапоръ",
"разробление", "сладкий", "храмъ"). В книге
"Грамматика языка московитов" немецкого ученого и путешественника В.
Лудольфа (1696) - их уже 41 (причем, некоторые с огромным финским
"оканьем" в приставках - типа "розсуждать"). Остальная
устная лексика московитов в этих разговорниках - финская и тюркская.

У лингвистов той эпохи не было никаких оснований относить язык московитов к
"славянским языкам", так как самих славянизмов в устной речи не было
(а именно устная речь народа является тут критерием). А потому и разговорный
язык Московии не считался ни славянским, ни даже околорусским: крестьяне
Московии говорили на своих финских говорах. Характерный пример: русского языка
не знал и мордвин Иван Сусанин Костромского уезда, а его родня, подавая
челобитную царице, платила толмачу за перевод с финского костромского на
российский "государев" язык. Забавно, что сегодня абсолютно
мордовская Кострома считается в России "эталоном"
"русскости" и "славянства" (даже рок-группа есть такая,
поющая мордовские песни Костромы на русском языке, выдавая их за якобы
"славянские"), хотя еще два столетия назад никто в Костроме
по-славянски не говорил. И тот факт, что Московская церковь вещала на
болгарском языке (на котором писались и государственные бумаги Московии), -
ничего не значил, так как вся Европа тогда в церквях говорила на латыни и вела
делопроизводство на латинском языке, и это никак не было связано с тем, что за
народы тут проживают."[1]


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Вы ошибаетесь, в кацапском эспиранто около 30 % славянских слов, не более.
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Ніхто ж мадьярів-венгрів не лишає свого рідного. Але коли живеш і ...в Україні знай Українську соловїну. По іншому ну ніяк.
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По-украински правильно писать - мадьярів-угорцiв!
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А в СССР все были обязаны изучать русский. Венгры эти учили русский , теперь украинский должны учить. А они венгры хотят венгерский учить.
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МОВИ НАРОДУ
БОЯТЬСЯ ОКУПАНТИ!!!

Мова це - засіб захисту від чужинців і
поневолення. Загарбницька імперська політика москалів та угорців щодо українців має нас якось
спонукати до лібералізму у мовному питанні чи навпаки?!?

В чому власне сутність утисків і обмеження прав угорської
нацменшини? Освіта молодших і середніх класів для нацменшин у місцях
компактного проживання гарантована в Україні ЗАКОНОМ. Хочуть це саме для
середньо-спеціальної і вищої освіти? З якого переляку? В Угорщині є така
гарантія для нацменшин? Для українців є? Ніде у світі такого немає. І в нас не
буде. Нехай вчать українську, адже всі громадяни України забов`язані знати
укранську мову,а як ні, то пнх на угорщину і на московію. Кацапам взагалі треба припнути свого поганого язика після всіх утисків і заборон української мови протягом всієї спільної історії

https://uk.wikipedia.org/wiki/Хронологія_заборон_української_мови

1863 - Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний
дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури:
«ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».

1876 -
Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону
будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних
вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень
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Вот это Европа!Ехал через мадьярщину в Чехию(правда ночью)-впечетление шо
попав в СССР времен 80-х.или как в Сталкере.(може я впечетлительный?).
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Венгры всегда действовали как националисты и недружественно по отношению к Украине. Бройлер только проснулся. Чего только стоит флаг Венгрии над мэрией в Берегово и венгерский орел в замке Паланок.
Другой вопрос, надо поменьше на них оглядываться и снимать их с украинской шеи, где они сидели годами, не изучая гос языка.
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А они должны по идее любить Украину? Вроде бы каждый для себя старается в этом мире.
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Кто, венгры - граждане Украинцы? Они должны быть к ней лояльны. Сюда относится также владение гос языком. Не нравится что-то - нехай щастить. Венгрия под боком.
Присутствие символом чужого гос-ва на гос учреждениях - недопустимо. Другое дело, что наша власть иногда мямлит. А следовало бы жестче требовать исполнения законов.
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Закарпатье сейчас - второй Донбасс. Местное венгерское население недружелюбно относится к украинской власти и не собирается, как и жители Донбасса изучать государственный язык.
Многие живут здесь, как и граждане Мелового, Луганской области, о котором ходит анекдот: «где кухня - в Украине, а туалет - в России?» за счёт контрабанды и переправки через границу нелегалов. Обитатели приграничных районов охотно переводят через границу группы нелегальных мигрантов из Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки, Грузии и Молдовы. Получают за это от $100 до $200.
Другие ездят на заработки в Европу или в Россию и создают на чужбине вторую семью. Дети растут без отца. Семьи часто распадаются. Мужчины, живущие на две семьи, быстро стареют и рано умирают.

Как говорится в одном стихотворении:
«Сердце ваше лишь одна
Взволновать должна жена
Если две волнуют кровь
Hе поможет ни морковь
Hе чеснок и не диета
В гроб загонит та иль эта».

Еще один вид заработка - торговля наркотиками.
В Венгрию и Словакию торговцы везут из Украины сигареты, муку, сахар, вино и конфеты, а назад маковую соломку, стакан которой у венгерских оптовиков стоит один доллар.
Гуцулы много лет методически вырубали леса на карпатских склонах. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистраций вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию и другие европейские страны. На вырученную валюту строили трехэтажные дома на побережье бурных горных рек.
Оккультизм на Закарпатье процветает. Самые уважаемые люди в горах Верховины - босорки (ведьмы) и мольфары. Когда колдуны умирают (а умирают они в тяжких муках) на их могилы греко-католики и православные ежедневно приносят цветы, а из скромной сельской хаты, где проживали чародеи, обычно делают музей.
Библия категорически запрещает пользоваться услугами волшебников. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них» (Лев.19:3), поэтому Господь наказывает их периодически наводнениями и ураганами.
После очередного наводнения вуйки откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их замки и заменить размокшую мебель.
Природу уничтожать нельзя, а тем более там, где проживает твоя семья.
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А вот интересно спросить у этого мадьяра, а на каком языке у них в Венгрии учатся украинцы?
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А не пішли би ви всі на*** від наших внутрішніх особистих справ, шановні і нешановні сусіди?
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Та нехай собі як знають
божеволіють конають-
нам СВОЄ робить!
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Вуйку, чого ж ти в одну купу зв'язав угорців, гуцулів, Верховину Галичанську, Берегове Закарпатське, на могили до відьом, які ти називаєш чомусь "босорки", а насправді - босоркані посадив греко-католиків???!!!! на чолі з Патріархом Св'ятославом, учнем і послідовником Блаженнійшого Любомира Гузара, одного з небагатьох людей в Україні, чесноти якого під сумнів не ставила жодна конфесія чи просто людина? Ці всі "познанія" ти черпав у кацапських джерелах?
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Після агресії та захоплення Угорщиною території Закарпатської Української Народної Республіки без суду і слідства було розстріляно 40 000 русинів-українців щоб їм і в голову не приходило панувати на своїй землі, хочуть щоб далі так було.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгерский премьер Орбан подыграл Путину в критике украинского закона об образовании, - Арьев
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