 Венгерский премьер Орбан подыграл Путину в критике украинского закона об образовании, - Арьев

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на Facebook.
"Российский и венгерский парламенты почти синхронно атакуют закон Украины об образовании. От первых ничего другого и ждать не приходилось, а вот венгры проявили себя как ярые националисты. К тому же, венгерское правительство дало понять, что будет действовать против Украины во всех международных организациях. Таким образом, премьер Орбан использовал закон об образовании как повод для того, чтобы поддержать Путина, с которым у венгерского лидера вполне дружеские отношения", - пишет он.
"Нам стоит приготовиться к попыткам вмешательства во внутренние дела от западного соседа. Закарпатье в этих условиях должно стать регионом повышенного внимания СБУ, а власть - твердо отстаивать право на изменения в образовательном законодательстве, которые полностью соответствуют Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств", - добавил политик.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
(Скриншот со страницы Volodymyr Ariev)
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"Если политические крикуны все не испортят, то решение Европарламента об отмене роуминга может быть в этом году", - Арьев(23)
Россия будет настаивать на вводе миротворцев на Донбасс по приднестровскому варианту: часто слова Путина расходились с делом, - Арьев(22)
Аграмунт подал заявление в комитет Совета Европы о незаконности резолюции ПАСЕ по его отставке, - Арьев. ДОКУМЕНТ(18)
Арьев о заявлении представителя правительства ФРГ Эрлера по Крыму: "Они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев"(140)
В Донецке есть даже позитив(0)
При оформлении документов на гражданство Саакашвили могла быть халатность, нужна внутренняя проверка в миграционной службе, - Арьев(167)
Инициативу отставки Аграмунта подписали 158 делегатов ПАСЕ, - Арьев(21)
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так зарахуй, куда считаешь нужным.
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все жду, когда до сути дойдешь-тебе чего,костян?
познакомиться решил?
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Пишеш,наче кацап плюється,це обурливо.
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Украина должна бить сильной
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московитов" (1586) среди ВСЕГО СЛОВАРЯ народа московитов находим, как
пишет И. С. Улуханов, лишь слова "владыка" и "злат". В
дневнике-словаре англичанина Ричарда Джемса (1618 - 1619) их уже больше - целых
16 слов ("благо", "блажить", "бранить",
"воскресенье", "воскреснуть", "враг",
"время", "ладья", "немощь", "пещера",
"помощь", "праздникъ", "прапоръ",
"разробление", "сладкий", "храмъ"). В книге
"Грамматика языка московитов" немецкого ученого и путешественника В.
Лудольфа (1696) - их уже 41 (причем, некоторые с огромным финским
"оканьем" в приставках - типа "розсуждать"). Остальная
устная лексика московитов в этих разговорниках - финская и тюркская.
У лингвистов той эпохи не было никаких оснований относить язык московитов к
"славянским языкам", так как самих славянизмов в устной речи не было
(а именно устная речь народа является тут критерием). А потому и разговорный
язык Московии не считался ни славянским, ни даже околорусским: крестьяне
Московии говорили на своих финских говорах. Характерный пример: русского языка
не знал и мордвин Иван Сусанин Костромского уезда, а его родня, подавая
челобитную царице, платила толмачу за перевод с финского костромского на
российский "государев" язык. Забавно, что сегодня абсолютно
мордовская Кострома считается в России "эталоном"
"русскости" и "славянства" (даже рок-группа есть такая,
поющая мордовские песни Костромы на русском языке, выдавая их за якобы
"славянские"), хотя еще два столетия назад никто в Костроме
по-славянски не говорил. И тот факт, что Московская церковь вещала на
болгарском языке (на котором писались и государственные бумаги Московии), -
ничего не значил, так как вся Европа тогда в церквях говорила на латыни и вела
делопроизводство на латинском языке, и это никак не было связано с тем, что за
народы тут проживают."[1]
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БОЯТЬСЯ ОКУПАНТИ!!!
Мова це - засіб захисту від чужинців і
поневолення. Загарбницька імперська політика москалів та угорців щодо українців має нас якось
спонукати до лібералізму у мовному питанні чи навпаки?!?
В чому власне сутність утисків і обмеження прав угорської
нацменшини? Освіта молодших і середніх класів для нацменшин у місцях
компактного проживання гарантована в Україні ЗАКОНОМ. Хочуть це саме для
середньо-спеціальної і вищої освіти? З якого переляку? В Угорщині є така
гарантія для нацменшин? Для українців є? Ніде у світі такого немає. І в нас не
буде. Нехай вчать українську, адже всі громадяни України забов`язані знати
укранську мову,а як ні, то пнх на угорщину і на московію. Кацапам взагалі треба припнути свого поганого язика після всіх утисків і заборон української мови протягом всієї спільної історії
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хронологія_заборон_української_мови
1863 - Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний
дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури:
«ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».
1876 -
Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону
будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних
вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень
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попав в СССР времен 80-х.или как в Сталкере.(може я впечетлительный?).
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Другой вопрос, надо поменьше на них оглядываться и снимать их с украинской шеи, где они сидели годами, не изучая гос языка.
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Присутствие символом чужого гос-ва на гос учреждениях - недопустимо. Другое дело, что наша власть иногда мямлит. А следовало бы жестче требовать исполнения законов.
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Многие живут здесь, как и граждане Мелового, Луганской области, о котором ходит анекдот: «где кухня - в Украине, а туалет - в России?» за счёт контрабанды и переправки через границу нелегалов. Обитатели приграничных районов охотно переводят через границу группы нелегальных мигрантов из Пакистана, Афганистана, Шри-Ланки, Грузии и Молдовы. Получают за это от $100 до $200.
Другие ездят на заработки в Европу или в Россию и создают на чужбине вторую семью. Дети растут без отца. Семьи часто распадаются. Мужчины, живущие на две семьи, быстро стареют и рано умирают.
Как говорится в одном стихотворении:
«Сердце ваше лишь одна
Взволновать должна жена
Если две волнуют кровь
Hе поможет ни морковь
Hе чеснок и не диета
В гроб загонит та иль эта».
Еще один вид заработка - торговля наркотиками.
В Венгрию и Словакию торговцы везут из Украины сигареты, муку, сахар, вино и конфеты, а назад маковую соломку, стакан которой у венгерских оптовиков стоит один доллар.
Гуцулы много лет методически вырубали леса на карпатских склонах. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистраций вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию и другие европейские страны. На вырученную валюту строили трехэтажные дома на побережье бурных горных рек.
Оккультизм на Закарпатье процветает. Самые уважаемые люди в горах Верховины - босорки (ведьмы) и мольфары. Когда колдуны умирают (а умирают они в тяжких муках) на их могилы греко-католики и православные ежедневно приносят цветы, а из скромной сельской хаты, где проживали чародеи, обычно делают музей.
Библия категорически запрещает пользоваться услугами волшебников. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них» (Лев.19:3), поэтому Господь наказывает их периодически наводнениями и ураганами.
После очередного наводнения вуйки откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их замки и заменить размокшую мебель.
Природу уничтожать нельзя, а тем более там, где проживает твоя семья.
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божеволіють конають-
нам СВОЄ робить!
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