 Порошенко призвал президента Австрии активнее использовать председательство этой страны в ОБСЕ для деоккупации Донбасса

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Стороны приветствовали положительную тенденцию в сфере двусторонней торговли в результате вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Президент Украины проинформировал австрийского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, в частности ход имплементации Минских договоренностей и дальнейшие шаги для деэскалации ситуации. Президенты скоординировали подходы к продвижению инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Петр Порошенко призвал Австрийское председательство в ОБСЕ поддерживать активный диалог с ООН по этому вопросу.
Стороны подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии на Донбассе.
Отдельное внимание было уделено вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе в вопросе де-оккупации Крыма.
Петр Порошенко пригласил Александра Ван дер Беллен посетить Украину, что было с благодарностью принято".
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дивн: у вас слова *ФСБшників* та *КГБісти * з великої літери написані. дуже дивно
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Турчинов рассказал, сколько силовиков предали Украину в Крыму28 Января 2017, 13:19 Просмотров: 1762090
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Блядь, работать они там в Европах не хотят а живут почему-то, как в шоколаде РОШЕН.
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😸
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куда ж еще активнее
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Петро - дэ селфи блин?! Патамуша Мы ни верим!
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😸😸
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нехай у вати дах позриває
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Кого-то призывает...
Кого-то просит...
Кого-то обязывает...
Кхм... А может нужно ДОБИВАТЬСЯ самому всег благ для Украины, при этом, использовать зарубежных политиков как инструмент! Слабо, панове президенте?
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Как это пеця призывает других выполнять свою работу?
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144 БУДКИ таки ВРАЖАЄ!!!
😸😸😸
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