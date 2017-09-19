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 Политика Украины
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Все про:Австрия (374) ООН (2251) Порошенко (13849)

 Порошенко призвал президента Австрии активнее использовать председательство этой страны в ОБСЕ для деоккупации Донбасса

порошенко

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Стороны приветствовали положительную тенденцию в сфере двусторонней торговли в результате вступления в силу углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

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Президент Украины проинформировал австрийского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, в частности ход имплементации Минских договоренностей и дальнейшие шаги для деэскалации ситуации. Президенты скоординировали подходы к продвижению инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Петр Порошенко призвал Австрийское председательство в ОБСЕ поддерживать активный диалог с ООН по этому вопросу.

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Стороны подчеркнули важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии на Донбассе.

Отдельное внимание было уделено вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе в вопросе де-оккупации Крыма.

Петр Порошенко пригласил Александра Ван дер Беллен посетить Украину, что было с благодарностью принято".

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Добре.що президент там Бєлін,а не додончик.У 3 тури обирали
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Так ему, Пеца! а то, блдь, вообще от рук отбился. Активнее, с*ука!
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Дякую за підтримку Петра,разом переможемо!
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правильно пінька рохкає. нехай фірташа віддають до США. запарила ця Австрія шлангом морозитись!
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ja ja...gut ... В Австрії ФСБшників не меньше ніж в Україні ...КГБісти там зплели гніздечко ще з часів закінчення Другої Світової ...
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Так знаєте чи ні, скільки фсбешників в Україні?
дивн: у вас слова *ФСБшників* та *КГБісти * з великої літери написані. дуже дивно
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...Украина начала борьбу против российской агрессии с перехода изменников на сторону врага, отметил секретарь СНБОАлександр Турчинов. Фото: FacebookПосле начала аннексии Крыма, на сторону оккупантов перешли практически все силовые структуры полуострова, а также большинство военнослужащих. Об этом заявил секретарь СНО Александр Турчинов во время презентации книги "Добробаты", передает Укринформ.Он отметил, что Украина начала борьбу против российской агрессии практически не имея для этого сил."Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины - ред.) не изменили присяге - 3900. Среди сотрудников Службы безопасности Украины 99 процентов изменили. Среди сотрудников Министерства внутренних дел, представленных в Крыму, - 99 процентов изменили. В таких условиях мы начинали с вами борьбу", - сказал он.По словам Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить агрессору лишь две батальонно-тактические группы.Как сообщал Александр Турчинов, Россия в 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину.Кроме того он напомнил, как первые добровольческие батальоны, которые были образованы весной 2014 года, легли в основу дальнейшего построения украинской армии....
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PS:далі думай сам ...якщо є чим думати
Турчинов рассказал, сколько силовиков предали Украину в Крыму28 Января 2017, 13:19 Просмотров: 1762090
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заодно призови правительство Австрии вернуть нам деньги чиновников, которые у них на счетах висят.
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Австрияке, сонному, надо брать пример с активности нашего Мармелада: 144 (!) реформы зах*евертил. Каково???
Блядь, работать они там в Европах не хотят а живут почему-то, как в шоколаде РОШЕН.
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Первый в мире полководец, который побеждает врага бесконечными перемириями и разведение сторон.
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Звичайно, адже його ворог це громадяни України, а кремль це його торговий партнер.
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тю дурний котик!Україна для Франя Туджмана ніколи не була ворогом!
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Де ти прочитав про Франя Туджмана в моєму посту? Ти дурний або хворий?
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что-что, а разводить он мастак. 40 млн народа развел за нечего делать
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не перебільшуй,у Хорватії стількох немає.Чи ти з сербами порахувала?
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Не, пеца, деоккупацией донбасса должен заниматься не президент Австрии в ОБСЕ, а ты, пеца, только ты и отвечать за это тоже.
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На сегодня глобальная обеспокоенность по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне после окончания холодной войны Источник: https://censor.net.ua/n455981
куда ж еще активнее
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Петя провел встречу с презом Австрии в ООН - а фото в новости с Киева.....
Петро - дэ селфи блин?! Патамуша Мы ни верим!
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если введут миротворцев ООН,у меня просьба чтобы было много негров в голубых касках
нехай у вати дах позриває
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Это чего, новая тактика харанта?
Кого-то призывает...
Кого-то просит...
Кого-то обязывает...
Кхм... А может нужно ДОБИВАТЬСЯ самому всег благ для Украины, при этом, использовать зарубежных политиков как инструмент! Слабо, панове президенте?
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Основными барьерами для иностранных инвесторов и иностранного капитала в Украине являются повальная коррупция и недоверие к судебной системе которая буквально захлестнула Украину с приходом новой майданной элиты во главе с олигархом Президентом и его подельниками.Порошенко призвал президента Австрии активнее использовать председательство этой страны в ОБСЕ для деоккупации Донбасса - Цензор.НЕТ 6817Коррупция и недоверие к судебной системе их пугают больше, чем даже Путин, военный конфликт и финансовая нестабильность(!!!)
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Сегодня утром, не далее как- я написал, что жду третьего ЕС-деятеля, который выскажется за снятие санкций, против рашки. При этом- упомянул, что это будет или Италия, или Австрия. Так вот, теперь, я убежден- этот третий деятель- Австрия. И фсё.
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А что, Порошенко разве не освободил Донбасс за 2 недели в 2014 г., как обещал? Сразу после того, как Рошен продал, как клятвенно божился?
Как это пеця призывает других выполнять свою работу?
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Якщо кожну пєціну рехформу ПРирівняти до БУДКИ...
144 БУДКИ таки ВРАЖАЄ!!!
😸😸😸
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Педро, поучи там этих нищих президентов, как быть самым богатым президентом Европы в самой бедной стране Европы.
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Пусть лучше чиколат попросит президента гребанной Австрии посодействовать в выдаче корефана фирташа штатам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал президента Австрии активнее использовать председательство этой страны в ОБСЕ для деоккупации Донбасса
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