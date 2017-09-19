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 Политика Украины
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 Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 2,7 млрд грн за полеты в оккупированный Крым, - Госавиаслужба

самолет

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины за период введения санкций против авиакомпаний, нарушивших воздушное пространство Украины (полеты в аннексированный Крым), применила к ним более 20 тыс. штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн.

Такую информацию представили в Госавиаслужбе в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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В ведомстве напомнили, что указом президента Украины от 16 сентября 2015 года введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций к юридическим лицам, в частности, к авиакомпаниям Российской Федерации.

По данным Госавиаслужбы таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Рэд Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро" и др.

Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере 8 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 тыс. грн).

Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.

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"В то же время относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний, сводный учет Госавиаслужбой не ведется, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным", - уточнили в ведомстве.

В отношении механизма взыскания Госавиаслужба отмечает, что, согласно Воздушному Кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, принудительное взыскание осуществляет Государственная исполнительная служба.

По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена.

Вместе с этим Госавиаслужба совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел в рамках компетенции принимает меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по оплате указанной задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины.

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Как сообщалось, Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпали российские авиакомпании. 25 сентября Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов в Украину этих авиакомпаний.

Уже 29 сентября стало известно, что Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на использование воздушного пространства РФ с 25 октября. Госавиаслужба Украины позднее уведомила РФ о прекращении транзита для всех российских самолетов через воздушное пространство Украины с 00:00 26 ноября.
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21:01
Главком ВДВ, отвечавший за "возврат" Крыма, сломал позвоночник в ДТП под Мурманском
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Совсем сломал или сможет ещё порадоваться жизни гадя в кресло-каталку?
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и с ним еще парочка замов и холуй...
вот только жаль погибшей женщины из второй машины
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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил другой источник в МВД России.Автокатастрофа произошла 15 сентября в 14:45 на 1420-м километре автодороги Р21 «Кола». В микроавтобус генерала, следовавший в кортеже в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флотаГенерал-полковник в тяжелом состоянии, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота. Пострадал так же 52-летний заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков: с многочисленными переломами он также был госпитализирован
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НУ НЕ ЗНАЮ какие там штрафы а особенно санкции..но вот в последние дни подсел в ЮТУБ на видео аэропорты мира и шо я вижу Аэрофлот задолбанный который летает в Крым летает во Франкурт, Лондон причемв оба Лондон Ситу и Лондон Хитроу, Штуттгарт, Копенгаген а в Японии компанию создали S7 истинно русские корни опять же по белу свету летают в Гттеборг Швеция Антей Днепр-Волга приняли.. вот вам и двуличие и двурушничество Европы к Украине посрать Россия хотела на санкции политика политикой а бабки и бизнес в отдельные корзинки...
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да забыл добавить еще пару компаний Грузове первозки авиа все бы ничего на английской мове названия но флажок то на борту Россия.. вот так то...все санкционная продукция для валсть имущих в обход санкций соместное типа ООО с оним китаешкой или сербом сварганили суставным фондом 10000 баксов а самолетов взяли в прокат и совметсную эксплуатацию на 100 лямов баксов и летают типа а фрахт и регистрацию в России оформили.. маладца... а наши тут сопли жуют..
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"По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена.
Источник:https://censor.net.ua/n456011"

а для чого в Україні мін-юст і мід?!
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и шо, исполнительная служба имущество их арестовала уже?
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Подавайте в суд и отсуживайте. Если откажутся платить - попадут под санкции ИКАО.
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Запад снял все санкции с Аэрофлота. Таперича он спокойно летает в Крым на радость еврогеев и пиндосов.
Заграница нам поможет. О.Бендер.
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та й лишньохромосомними бувають тільки вєлікароссы
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Робот Алантим встретился с реальностью россосийских будней.Робота Алантима избили неизвестные в Москве 16:03 18 Сентября 2017https://riafan.ru/region/msk/972965-robota-alantima-izbili-neizvestnye-v-moskve

Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 2,7 млрд грн за полеты в оккупированный Крым, - Госавиаслужба - Цензор.НЕТ 5725
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Ничего, жизнь научит робота быть гопником и пойдёт он работать в темные переулки!
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Посмотрим, как отработают международные суды, но пока все эти компании облетают Украину, как и наши Рашку, к примеру летя в Грузию делают крюк вокруг Крыма через море!
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Вот и деньги в бюджет нежданчиком появились........Осталось только забрать.
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))) Коли усі кричали, що МВФ закабаляє Україну я говорив, що МВФ закабаляє РФ.
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А самолет Медведчука оштрафовали? Ведь Медведчука нельзя штрафовать за полеты в Москуву, бо путин нападет, так хоть его самолет оштрафуйте..
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Будем надеяться, его медвежий цаммалльотт упадет на рашу вмест с ним.
Или еще куда.
На руках столько всякого железа...
У афганцев можно стин гер прикупить для такого важного поццажира.
Перехватить на взлете хватит.
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"По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена."
Источник:https://censor.net.ua/n456011

С таким же успехом можно выписать штрафов и на 27, и на 270 млрд.
Штраф в полном соответствии с украинским законодательством? Да!
Значит, нужно арестовывать кацапское имущество в качестве покрытия этих штрафов. Еще и пеню насчитать.
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прочитай статью до конца:
"...принимает меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по оплате указанной задолженности..."
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Петруше липецкому это расскажи, а то он не знает как от фабрики избавиться.
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Посмотришь с такого ракурса на Ил-86 и ясно, что его драли с 707-го Боинга.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина оштрафовала авиакомпании РФ на 2,7 млрд грн за полеты в оккупированный Крым, - Госавиаслужба
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