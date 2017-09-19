EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  774  11
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (16124) боевые действия (1199) Макрон (136)

 "В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня", - Макрон

макрон

Международное сообщество должно обеспечить прекращение огня в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня, постепенно, как мы это делали совместно с Германией, чтобы те стороны, которые там есть, придерживались международного права и в конечном итоге вышли на окончание конфликта", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук
 перейти на форум
 
 
TUVwRVVYTTVSMEV3VEZoU1oyUkhRakJNYWxKcWVVUlJiMDVES3pCWlNGSm5aRU0wTUV4blp6Qk1MMUpuVGtNck1GbE1VWFZPUTNsSlRrTnFNRXh5VW1kT1EzY3dUR3BSZG1SSFRFeDVMMUZ1VGtOM01FeHlVbWRPUXlzd1REQjJURGxEZURCTU4xRjBaRU41TUZsMlVYUlRSRkYwVGtNeE1FeHVVbWRrUjBNd1RFeFJkVTVIVUdaT1ExVXdURGRSZG1SRGVEQk1SRkpuWkVkQw==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да заипали вы со своим прекращением огня и перемириями - в Киев сегодня опять борт прилетел с тяжело раненными бойцами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Radio Lemberg @RadioLemberg·2 годПісля виступу Трампа на Генеральній асамблеї ООН в залі засідань повний хаос, всі питають один одного, а де той лисий на каблуках з Московії ? "В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня", - Макрон - Цензор.НЕТ 6122 "В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня", - Макрон - Цензор.НЕТ 4424
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так выполняйте принятые на себя обязательства и обеспечивайте прекращение огня, господин Макрон. Работайте! Хватит языком чесать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как многообещающе выглядел этот капрон во время своей предвыборной компании и каким многообещающим трепачем и гавнюком оказался после нее....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня", - Макрон
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти