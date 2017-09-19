 "В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня", - Макрон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня, постепенно, как мы это делали совместно с Германией, чтобы те стороны, которые там есть, придерживались международного права и в конечном итоге вышли на окончание конфликта", - сказал он.
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