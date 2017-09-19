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Все про:ГЭС (58) земля (1565) плотина (6) СБУ (14919)

 СБУ предотвратила повреждение Киевской ГЭС, - представитель "Укргидроэнерго" Касьянюк

гэс

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила повреждение плотины Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за несанкционированного строительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор филиала "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" ПАО "Укргидроэнерго" Ярослав Касьянюк.

"Усилиями Главного следственного управления СБУ применены меры относительно наложения ареста на земельные участки, которые выделены в натуре из земель ПАО "Укргидроэнерго" с гидротехническими сооружениями в пределах контролируемой зоны", - сказал он. В частности, речь идет о 2,5 га земли, которая была отчуждена у "Укргидроэнерго" и на которую Шевченковский райсуд Киева наложил арест 9 июня.

По данным СБУ, в 2011-2012 годах служебные лица Госгеокадастра приняли несколько решений по отчуждению земель с особым статусом в Вышгороде. 25 граждан получили по 0,1 га земли на левобережной плотине в непосредственной близости к Киевской ГЭС. Целевое назначение предусматривало, в частности, строительство и обслуживание жилых домов.

Однако, как отметил Касьянюк, согласно действующему законодательству, любые строительные работы ближе, чем в 50 метрах к берегу, запрещаются, поскольку такое строительство может угрожать целостности гидросооружения, привести к его повреждению и чрезвычайным ситуациям в дальнейшем.

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Как рассказал директор филиала, при сооружении Киевского водохранилища разрешались проблемы обеспечения Киева питьевой водой, электричеством и регулирования уровня воды в Днепре во время весеннего паводка. Это дало возможность районам Киева не попадать под затопление. Другое использование гидросооружений невозможно.

Кроме того, по его словам, ГЭС является одним из стратегических объектов критической инфраструктуры. По определению Евросоюза, повреждения или разрушения их вследствие стихийных явлений, терроризма или преступной деятельности может негативно повлиять на безопасность и благосостояние граждан. Поэтому СБУ и заинтересовалась проблемой, которая возникла на Киевской ГЭС.

По информации Касьянюка, на данный момент продолжаются земельно-техническая и земельно-оценочная экспертизы. Их проводят специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции. Предварительные выводы, полученные следственными органами СБУ, указывают на то, что эти земли являются стратегически важными для надежного и безопасного функционирования Киевской ГЭС.

На сегодня гидросооружение находится в надлежащем состоянии. По словам директора "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС", никаких угроз нет.

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СБУ предотвратила повреждение Киевской ГЭС, - представитель "Укргидроэнерго" Касьянюк - Цензор.НЕТ 5138

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Все. СБУ око поклало на берег біля ГЕС. Забудують котеджами. Тепер рибаки будуть у калюжах рибу ловити
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Так. Не вірю я нашому керівництву СБУ. Чомусь.
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да ладна! ))), як казав знайомий юрист, вчить мат-часть - тобто закони -- земельний і водний
"кодекс" ))) там можна і не таке зробити -- приклад КОНЧА-ЗАСПА!
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Айайаяяяяяй!!! До води пересічний вже й добратися не може-все ви, падлюки,
забудували своїми "нєсгораємимі" палацами...
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раздуплились, что опасно таки на плотине строить..? ну да, ведь Кончу-Заспу снесёт..ну левобережный Киев и Баболонь в расчёт вообще никто не брал..
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и что ? Да весь обводной канал застроили с двух сторон, хатынки стоят в 10 -20 метрах от берега , это знают все, кто переезжает плотину в сторону Чернигова из Вышгорода. Там вообще ничего нет законного , одно беззаконие от начала до конца. Стройки новые , начались при хряке.
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Короче, все дома над водой будут заселены пацанами с корочками.
До момента, когда их смоет.
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