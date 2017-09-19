 СБУ предотвратила повреждение Киевской ГЭС, - представитель "Укргидроэнерго" Касьянюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор филиала "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" ПАО "Укргидроэнерго" Ярослав Касьянюк.
"Усилиями Главного следственного управления СБУ применены меры относительно наложения ареста на земельные участки, которые выделены в натуре из земель ПАО "Укргидроэнерго" с гидротехническими сооружениями в пределах контролируемой зоны", - сказал он. В частности, речь идет о 2,5 га земли, которая была отчуждена у "Укргидроэнерго" и на которую Шевченковский райсуд Киева наложил арест 9 июня.
По данным СБУ, в 2011-2012 годах служебные лица Госгеокадастра приняли несколько решений по отчуждению земель с особым статусом в Вышгороде. 25 граждан получили по 0,1 га земли на левобережной плотине в непосредственной близости к Киевской ГЭС. Целевое назначение предусматривало, в частности, строительство и обслуживание жилых домов.
Однако, как отметил Касьянюк, согласно действующему законодательству, любые строительные работы ближе, чем в 50 метрах к берегу, запрещаются, поскольку такое строительство может угрожать целостности гидросооружения, привести к его повреждению и чрезвычайным ситуациям в дальнейшем.
Как рассказал директор филиала, при сооружении Киевского водохранилища разрешались проблемы обеспечения Киева питьевой водой, электричеством и регулирования уровня воды в Днепре во время весеннего паводка. Это дало возможность районам Киева не попадать под затопление. Другое использование гидросооружений невозможно.
Кроме того, по его словам, ГЭС является одним из стратегических объектов критической инфраструктуры. По определению Евросоюза, повреждения или разрушения их вследствие стихийных явлений, терроризма или преступной деятельности может негативно повлиять на безопасность и благосостояние граждан. Поэтому СБУ и заинтересовалась проблемой, которая возникла на Киевской ГЭС.
По информации Касьянюка, на данный момент продолжаются земельно-техническая и земельно-оценочная экспертизы. Их проводят специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции. Предварительные выводы, полученные следственными органами СБУ, указывают на то, что эти земли являются стратегически важными для надежного и безопасного функционирования Киевской ГЭС.
На сегодня гидросооружение находится в надлежащем состоянии. По словам директора "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС", никаких угроз нет.
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"кодекс" ))) там можна і не таке зробити -- приклад КОНЧА-ЗАСПА!
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забудували своїми "нєсгораємимі" палацами...
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До момента, когда их смоет.
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