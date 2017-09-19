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 Общество
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Все про:пенсионная реформа (996) пенсия (1680) Министерство социальной политики (510)

 Время выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора, - Минсоцполитики

пенсия

После проведения пенсионной реформы время выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире "Украинского радио".

"Возраст выхода на пенсию будет определяться размером страхового (трудового) стажа, то есть зависеть от добровольного выбора каждого работать легально. Более того, разработанная система бонусов позволит тем, кто будет иметь соответствующий стаж для назначения пенсии в 60 лет, добровольно выйти на пенсию позже и увеличить таким образом ее размер на 9% за каждый год ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева

Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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...сколько можно будет деньжищ получать если в 190 уйти
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не-не, все идем в кумовья чинушам высшего ранга - вот и гарантия размера пенсии, сказано же "

время выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора человека"
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Представьте учительницу 80 летнюю с костылями и слуховым аппаратом-упорно зарабатывающей следующие 9 (девять-Карл ) процентов до пенсии! Или водителя маршрутки ( автобса или трамвая) в 90лет! Кіно і німці !
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Такими вредителями будет СБУ заниматься.
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Осталось решить задачу - как уйти в 190 лет на пенсию, если в 55 ты уже умер?
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Винни Тух, сын чучундры, ты уже получил 30 Серебренников ....
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Идите лесом,пол страны на заработках за границей,стаж только у мусаров да судей.
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да пусть работают где хотят..но если хотят пенсию пусть платят в ПФ!
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С какого перепуга платить,если пенсии не будет?
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Саме з переляку її і потрібно платити, а то якщо раптом ті, хто не злякається та платити перестане, то з яких бубликів тоді мусора і судді будуть її отримувати. Може МВФ їм транші на пенсію буде виділяти?
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И кто будет платить? Валят за бугор с надеждой там остаться......
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Сашко Лірник
6 год. · site.ua ·
В світлі виправдання сепаратистів в Одесі.
Нове дихання старої теми.
Прошу поширити.
Время выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5563
Сашко Лірник: Про "ватних" друзів і родичів. Без лицемірства
Ми з ватниками відрізняємося тим, що ми думаємо що вони теж люди і мають право на свою думку.А для ватників ми-унтерменші,м'ясо,сміття,яке не…SITE.UA
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То есть кто сидит на хлебном месте, пока сам не захочет, никто его не сможет попросить?
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В министерстве? В администрации? Там все кто брат, кто сват. Так что мечтай дальше.
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Потрібно в міністерство проводити відкриті конкурси
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Ну и чого,ще бакс не по 10,як що правильний шлях?
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а вибір буде такий: або іграй в ящик або копирсайся в мусорних ящиках
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Какая отвратительная рожа! (с)
Кирпича так и просит.
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Всё гораздо проще ,надо карлить на воров за копейки а потом тихонечко умирать !
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отаких добровільних рабів,як олег,у нас багато
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А ще більш рабів кріпаків, які мовчки працюють на олігархів за жебрацьку платню.
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то, шо у них украинец всегда крайний, я в курсе.
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А Міхо - особисто буде доплачувати з власної кишені! Алілуйя!
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Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию...😸😸
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И отписавший всё своё имущество государству.
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Верно, выберем Порошенко и его сподвижников, пенсию с человеческим лицом не увидим никогда.
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Це абсолютно правильний підхід. Звісно, усі хочуть виходити на пенсію рано та отримувати велику пенсію, але так не буває, тому треба обирати або перше, або друге. Насправді, чим більше людина залишається активною, тим краще її здоров'я.
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иди уже отдохни, или тебя как здорового поставили в ночную смену?
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тебе надо идти борщ варить...мож шутки понимать лучше станешь
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тебе надо идти уже баиньки, может читать и попадать научишься )))
Да и завтра в школу рано.
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Це абсолютно правильний підхід. Звучить як насмішка!
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личный выбор - это всегда хорошо и ответственность с других снимает!
главное с выбором наследующих выборах не ошибиться!
и для смеха - взять бы и запретить вносить работу в верховной зраде в трудовой стаж...
ах, как вы думаете закон быстро поменяют-подкорректируют?
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ага, выбор между 35 и 40 годами страхового стажа - широчайший )))
Додики уже совсем берега пустились от вседозволенности
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Я щас со своими поляками- контракт подписал, на пять лет. Ожидал- на три. Порадовали. Я буду работать три месяца, через три. А моему сменщику, ветерану компании, между прочим- уже 69 лет. Так вот: он подписал на те же 5 лет!!! Не знаю- зачем ему это надо, честно говоря. Зарплата позволяет уйти ранее... Но, он подписал. Можэ намерял себе дожить за сотню? Я так- не прогнозирую. Это- о себе, а не о нем.
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1) Какой "выбор"? Пока в стране кризис и безработица(с такой властью они могут длиться вечно), то работу с официальным оформлением найти не так-то просто.
Весь выбор будет заключаться в том, идти работать по серому или продолжать искать работу с официальным оформлением. Не трудно догадаться, что с фактором пермаментного кризиса в этой стране многие выберут первое.

2) И на мой взгляд, будут правы. На пенсию в этой стране может расчитывать только или идиот или раб. Или 2 в 1.
Нет смысла 35 лет подряд платить государству если не уверен вообще что доживешь до рабской подачки в виде так называемой пенсии.

3) Засуньте свои пенсии себе в задницу.
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На Черниговщине одна бабка живет, ей 1 июня 117 лет исполнилось. Вот кто враг государства и подорвал окончательно соевую хуцпаномику и опустошил ПФ. Хорошо хоть, она одна такая. Еще б парочку - и пошло б государство по миру.
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А вы убеждены, что ей что-то платят? Я бы, будучи Гройсманом- не платил, например. А зачем? Всё ведь так просто: не платить... и всё.
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Вроде бы платят. Это в ленте ФБ было.
Гройман пока до такой степени еще не озверел.
Бабка претендет на титул старожила. счас японка какая-то старше на пару месяцев.
Но шкоды бабка задала родному государству.
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Ну, тогда Гройсман не окончательный... Его сменит иной. Который просто... втупую... не станет платить. Для упрощения процесса.
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Потрібен закон- дожив ( хамлюха ) до 80 років : пенсія не виплачується! Радикально й супер інноваційно! МВФ- в оргазмі!
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О бачте, ви також за геноцид заговорили. А пам'ятники Леніну валили, а що буде далі?
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Народ хочет пенсий-ну совсем обнаглел то , что свало мусорных мало ? Ах да а ведь там тоже можно деньгу срубить...ну надо сросно медреформу и вопрос с пенсиями будет решон.Время выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1580
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там тоже своя конкуренция и разделение сфер. ану как народ туда валом повалит? будут новые мусорные войны. Так что медреформа назрела однозначно. вкупе с законом о трансплантации органов. И это решит все вопрос бюджета и ПФ. Похоже, яйцеголовые в правительстве уже допетрали.
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Так если у мамы трудовой стаж 62 года - то надо шить мешки для денег?
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То надо шить маме, а тебе - маскхалаты и варежки для ВСУ!
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та не переживайте... у нас народ терплячий... слідуючими граблями буде рабінович і його "за жиддя"... з кожного телеканалу виглядає його хитрий писок і того ботана мураєва... моя теща вже буде за них голосувать, бо кажуть розумні речі... а рабінович навіть навчився казати "Слава Україні" (чого не зробиш заради рейтингу)... ще довго українці будуть ходити по колу, як віслючки...
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Який добровільний вибір, що він верзе? В країні масове безробіття. Вибирати немає з чого. Умови диктує роботодавець. Він приймає рішення сплачувати чи не сплачувати соцстрах. А працівнику доводиться або погоджуватися на умови роботодавця, або сидіти без грошей. Ця пенсійна реформа остаточно підірве пенсійну систему України. Шанси на отримання пенсії для більшості людей стають мізерними. Тому й сплачувати соцстрах немає сенсу. Тим більше, що через кілька років вони можуть підняти стаж до 50 років, або взагалі відмінити пенсії.
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Все, что говорит и обещает эта винницкая банда - это лапша на уши. Рано или поздно эта банда уйдет или ее уйдут и все будет по-другому. Реформа, которую они проводят, никакая не реформа, а очедное ограбление пенсионеров. Самое печальное, что пенсионеры и так уже давно нищие! Цинизму, наглости и жадности этим уродам-реформаторам нет предела. Платите по тарифам с потолка и наполняйте карманы миллиардами своим кровопийцам!....
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где барыга таких намаханых ублюдочных ораторов находит, это чтобы на их фоне кучеряво выглядеть ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВремя выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора, - Минсоцполитики
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