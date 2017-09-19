 Время выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора, - Минсоцполитики

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире "Украинского радио".
"Возраст выхода на пенсию будет определяться размером страхового (трудового) стажа, то есть зависеть от добровольного выбора каждого работать легально. Более того, разработанная система бонусов позволит тем, кто будет иметь соответствующий стаж для назначения пенсии в 60 лет, добровольно выйти на пенсию позже и увеличить таким образом ее размер на 9% за каждый год ", - сказал он.
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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Больше всего увеличатся пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2008 года, - Минсоцполитики(40)
Пенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Рева(28)
"Батькивщина" не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, - Тимошенко(931)
Законопроект пенсионной реформы дополнен хорошими поправками, но базовые элементы не изменились, - Рева(54)
"Мы должны вводить европейские механизмы пенсионного обеспечения", - Розенко(58)
После принятия пенсионной реформы мы получим 4 миллиона новых плательщиков ЕСВ, - Рева(80)
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время выхода на пенсию и ее размер будут зависеть от личного выбора человека"
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6 год. · site.ua ·
В світлі виправдання сепаратистів в Одесі.
Нове дихання старої теми.
Прошу поширити.
Сашко Лірник: Про "ватних" друзів і родичів. Без лицемірства
Ми з ватниками відрізняємося тим, що ми думаємо що вони теж люди і мають право на свою думку.А для ватників ми-унтерменші,м'ясо,сміття,яке не…SITE.UA
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Кирпича так и просит.
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Спадок совка.
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Да и завтра в школу рано.
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главное с выбором наследующих выборах не ошибиться!
и для смеха - взять бы и запретить вносить работу в верховной зраде в трудовой стаж...
ах, как вы думаете закон быстро поменяют-подкорректируют?
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Додики уже совсем берега пустились от вседозволенности
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Весь выбор будет заключаться в том, идти работать по серому или продолжать искать работу с официальным оформлением. Не трудно догадаться, что с фактором пермаментного кризиса в этой стране многие выберут первое.
2) И на мой взгляд, будут правы. На пенсию в этой стране может расчитывать только или идиот или раб. Или 2 в 1.
Нет смысла 35 лет подряд платить государству если не уверен вообще что доживешь до рабской подачки в виде так называемой пенсии.
3) Засуньте свои пенсии себе в задницу.
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Гройман пока до такой степени еще не озверел.
Бабка претендет на титул старожила. счас японка какая-то старше на пару месяцев.
Но шкоды бабка задала родному государству.
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