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Все про:суд (21587) Штепа (90)

 В судебном заседании по делу экс-мэра Штепы объявлен перерыв до 20 сентября

штепа

В суде по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы во вторник допросили двух свидетелей; в заседании объявлен перерыв до среды, 20 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области во вторник.
"Сегодня (во вторник) в суде допросили двух свидетелей. Одного со стороны обвинения, второго - со стороны защиты. В связи с окончанием рабочего времени заседание перенесли на завтра на 12:00", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, на заседании в среду суд планирует рассмотреть вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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Попридержат на всякий случай,видишь как в Одессе сработало с сепарами,все вмиг забыли о пожаре,активисты переключились на суд,против них еще и дела позаводили,стратегия плять
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Так у нее скоро срок выйдет,по льготному тарифу(год за два)
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Давайте так: По Честному. Я шо-то не врубаюсь, реально и глубочайше. Эта тётя шо, сама, один на один выступила против Украины? То есть- Идейно И Единолично? Ну, хорошо, пусть так. Тогда есть вопрос: а шо, ей нельзя вынести приговор? И обменять на кого-то из наших? Или... или шо? Это реально ценный фрукт? Уникальный? Кто-то может, в двух словах, объяснить мне эту хрень.
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Видимость работы... та і увагу від себе, чоколатних, відволікають...😸😸
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Могу дать название, что сейчас происходит в стране - полная "Штепа". Дальше ехать некуда.
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Сегодня допросили всего двух свидетелей? ВР сегодня приняла 1,5 тысячи поправок! Вот это я понимаю тем "работы".
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