 В судебном заседании по делу экс-мэра Штепы объявлен перерыв до 20 сентября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области во вторник.
"Сегодня (во вторник) в суде допросили двух свидетелей. Одного со стороны обвинения, второго - со стороны защиты. В связи с окончанием рабочего времени заседание перенесли на завтра на 12:00", - говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, на заседании в среду суд планирует рассмотреть вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения.
Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
102 12
Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура(43)
Судебное заседание по делу Штепы снова не состоялось, срок ее ареста заканчивается через 4 дня(53)
Суд по делу экс-мэра Славянска Штепы не состоялся, подсудимая госпитализирована(24)
Суд отказался отпустить экс-мэра Славянска Штепу из-под стражи(39)
Послевыборные выводы по Донецкой области(1)
Сегодня в Харькове состоится судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы(31)
Экс-мэра Славянска Штепу суд оставил в СИЗО еще на два месяца(71)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
😸😸
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить