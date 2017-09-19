 Передача расследования по катастрофе MH17 Нидерландам - вынужденный шаг после действий России, - замглавы МИД Зеркаль

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.
"Это соглашение было вынужденным шагом, поскольку еще в 2015 году мы делали попытку урегулировать этот вопрос путем создания международного трибунала", - сказала она.
По ее словам, в течение последующих 2 лет велись переговоры относительно передачи юрисдикции.
При этом, по информации чиновника, в дополнение к соглашению будут подписаны еще 2 меморандума с Нидерландами. "Сегодня мы пытались сделать все так, чтобы завтра на Кабинете Министров было принято решение относительно согласования текстов этих меморандумов", - подчеркнула она.
В частности, политический меморандум предусматривает, что все входящие в Join Investigation Team страны соглашаются с тем, чтобы судопроизводство по делу МН17 осуществлялось в Нидерландах. Кроме того, в соответствии с финансовым меморандумом, все задействованные в процессе страны, в том числе и Украина, берут на себя определенные обязательства.
Зеркаль выразила уверенность в том, что в ходе процесса будут названы конкретные фамилии причастных к крушению МН17. "Вместе с тем, дело в том, чтобы доказать всю цепочку, чтобы наказать и привлечь к ответственности всех, кто был задействован в этом процессе", - подчеркнула замминистра.
Она добавила, что одна из сложностей состоит в том, что процесс будет проходить при отсутствии подозреваемых, которые скрываются в России.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Не зовите нас больше братьями!
Осыпайте лучше проклятьями!
Называйте хунтой, укропами -
нам бы только не быть холопами
тех, кто мордой звериной щериться
на Жадана и Макаревича!
Лишь бы не быть в родстве со стаею,
что целует икону… сталина,
и кровавым убийцам молится!
Но сама во век не отмоется
от крови детишек из Боинга..
Ой, лишь бы не быть в родстве с убогими!
От злобЫ на пол мира пьяными,
духовитыми наркоманами,
одуревшими от вяличия,
позабывшим простые приличия,
нагло врущими, тупо ржущими,
тележвачку во сне жующими….
Жаль нельзя вас послать по матери!
Никогда мы и не были братьями!!!!!!!!
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