 Порошенко и Могерини обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Глава государства приветствовал новый уровень взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в частности в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установлением безвизового режима.
Стороны обсудили также новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины. Президент призвал Высокого представителя поддержать инициативы украинской стороны, которые будут способствовать дальнейшему сближению с ЕС и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.
Петр Порошенко информировал Высокого представителя о развитии ситуации на Донбассе и состоянии имплементации Минских договоренностей, а также об инициативе Украины по развертыванию на оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.
Глава государства подчеркнул также, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.
Петр Порошенко и Федерика Могерини также скоординировали позиции в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.
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