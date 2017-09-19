EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  168  7
Все про:миротворцы (453) Порошенко (13847) Могерини (314)

 Порошенко и Могерини обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников

порошенко могерини

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Вице-президентом Европейской Комиссии - Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Смотрите также: Климкин и генсек ОБСЕ Гремингер обсудили перспективы миссии миротворцев ООН на Донбассе. ФОТО

Глава государства приветствовал новый уровень взаимодействия Украины с Европейским Союзом, в частности в контексте вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и установлением безвизового режима.

Стороны обсудили также новые стратегические цели на пути европейской интеграции Украины. Президент призвал Высокого представителя поддержать инициативы украинской стороны, которые будут способствовать дальнейшему сближению с ЕС и проведению фундаментальных внутренних реформ в Украине.

Петр Порошенко информировал Высокого представителя о развитии ситуации на Донбассе и состоянии имплементации Минских договоренностей, а также об инициативе Украины по развертыванию на оккупированном Донбассе миротворцев ООН, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ООН должна способствовать восстановлению контроля Украины над оккупированными территориями, - МИД Германии

Глава государства подчеркнул также, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.

Петр Порошенко и Федерика Могерини также скоординировали позиции в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Крым? И туда миротворцев. Чувствую, Путлер и этому конфетному барыге три лярда пообещал
 показать весь комментарий
Ответить
 
порошенко з усіма встиг сфотографуватися, як турист, який по приїзду хоче похвалитися своїм альбомом перед сусідами та друзями. А написи під фотографіями йому Цеголка зробить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первым кто сказал о переменах на донбасе это рабинович . Он сказал что ему позвонил ублюдок Лёвочкин с яхты и сказал что кураторы по Украине сказали что вопрос по украине уже решён .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Могерини обсудили инициативу введения миротворцев на Донбасс и вопрос освобождения заложников
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти