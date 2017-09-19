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 Политика Украины
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Все про:Артеменко (38) Нацсовет_ТРВ (347) собственность (78) телевидение (459)

 "К сожалению, сейчас у нас нет ни полномочий, ни возможностей", - глава Нацсовета Артеменко о проверке информации про собственников телеканалов

артеменко

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко считает, что закон о собственности нужно усовершенствовать, для того чтобы стали известны реальные собственники телеканалов.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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"Закон о собственности несовершенен. Его нужно усовершенствовать, потому что раз в год нужно приносить структуру собственности. Если не принесли или соврали (собственники телеканалов. - Ред.), ну, получили штраф 5%. Заплатили и живут дальше. И есть лишь один серьезный механизм наказания - раз в 7 или в 10 лет, мы можем не продлить лицензию. То есть 10 лет можно врать и каждый год платить 5% от суммы лицензии - это не такие большие деньги. Поэтому, думаю, надо делать как в Польше: чтобы мы имели право требовать документы, проверять финансовую документацию, смотреть, откуда идут деньги", - заявил Артеменко.

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"К сожалению, сейчас у нас нет ни полномочий, ни возможностей, потому что надо держать армию детективов-расследователей этого. И захочет ли этого политическая элита? Нужно сделать презумпцию виновности, наверное: пока не убедили Нацсовет, мы считаем, что ваша структура собственности непрозрачна. Я не уверен, что все депутаты, которые сидят в зале Рады, хотят дать такие полномочия Нацсовету, потому что многие из этих депутатов - собственники телеканалов. Ко мне часто они приходят и говорят: "Юра, вот ты правильно требуешь то или иное, но, ты ж пойми, ты сейчас хороший, а придет другой, и он будет…". И, возможно, они в чем-то правы. Но с другой стороны, что мы под каждый Нацсовет будем менять законы? Тогда думайте тысячу раз перед тем, как кого-то назначать на серьезную должность", - отметил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Полный текст интервью с Юрием Артеменко читайте ЗДЕСЬ.
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Если Государство расписывается в собственном бессилии , народ имеет полное право взять инициативу в свои руки...
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Берете пульт в руки и выключаете интеры,трк украины и прочее.
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Зато миллионы пенсионеров не выключают. И пойдут потом на выборы определять курс государства.
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Никто не имеет права вести антигосударственную пропаганду с экранов, при этом скрывая своих собственников и источники финансирования, хотя все там и так понятно. Если власть не может за этим следить, то есть другие методы, от "оставленных кипятильников" горят не только детские санатории...
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Нахрена такая власть,которая допускает бред и сепаратизм на своих телеканалах в период войны,а народу предлагает не смотреть? Когда власти выгодно,она может закрывать каналы,например Савика Шустера канал уничтожила на раз,а когда не хочет,начинает выдумывать причины.Считают народ за дураков.Скоро 4 года идет война с РФ,а "Интер" и "ТРК Украина"показывают нам кацапские морды и концерты. Кому это нужно? Порошенку это нравится? Он же божится что патриот.
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МАМАДАРАГАЯ!!!
Yahooєю….
Да прикройте на несколько дней енти КАНАЛизации и хозяева появятца!!!
Могу заложить - хазяйчик ''5'' и "Прямого" -Пєца Чоколатний...
😀😀
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Есть ещё более действенный метод - выдавать лицензию на год И это можно провести внутренними документами. Финансовые документы изучать права вам давать нельзя, это прерогатива фискальных органов, а вот для требования раскрытия конечных бенефициаров у вас уже все инструменты есть, не ври.
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А почему на цензоре удаляют фото Саши белорго? Ему сегодня исполнилось бы 55 лет. Если бы не убили.
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Держава має мати державне телебачення. Хоча одне чи два..............а то всьо в праватних руках ...
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Пусть тогда возвращается главным редактором запорожской газеты "Миг".
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Колись це чмо було найбездарнішим губернатором Запорізької області.
Журношлюшка комсомольська.
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от як грабувати народ то є все і полномочия и возможности ...
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Олигархов проверять у ублюдков нет полномочий , а у Народа в холодильники заглядывать у них есть полномочия .
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если у вас ни хрена нет и вы нихрена не можете.ЗА ЧТО ВЫ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЕТЕ?????.Идите на тот же хрен ямы копать раз на большее не способны
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Та это всё сидят холуи олигархов пинчука коломойского порошенко . шо ж они сами себя будут проверять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"К сожалению, сейчас у нас нет ни полномочий, ни возможностей", - глава Нацсовета Артеменко о проверке информации про собственников телеканалов
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