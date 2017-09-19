 "К сожалению, сейчас у нас нет ни полномочий, ни возможностей", - глава Нацсовета Артеменко о проверке информации про собственников телеканалов

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Закон о собственности несовершенен. Его нужно усовершенствовать, потому что раз в год нужно приносить структуру собственности. Если не принесли или соврали (собственники телеканалов. - Ред.), ну, получили штраф 5%. Заплатили и живут дальше. И есть лишь один серьезный механизм наказания - раз в 7 или в 10 лет, мы можем не продлить лицензию. То есть 10 лет можно врать и каждый год платить 5% от суммы лицензии - это не такие большие деньги. Поэтому, думаю, надо делать как в Польше: чтобы мы имели право требовать документы, проверять финансовую документацию, смотреть, откуда идут деньги", - заявил Артеменко.
"К сожалению, сейчас у нас нет ни полномочий, ни возможностей, потому что надо держать армию детективов-расследователей этого. И захочет ли этого политическая элита? Нужно сделать презумпцию виновности, наверное: пока не убедили Нацсовет, мы считаем, что ваша структура собственности непрозрачна. Я не уверен, что все депутаты, которые сидят в зале Рады, хотят дать такие полномочия Нацсовету, потому что многие из этих депутатов - собственники телеканалов. Ко мне часто они приходят и говорят: "Юра, вот ты правильно требуешь то или иное, но, ты ж пойми, ты сейчас хороший, а придет другой, и он будет…". И, возможно, они в чем-то правы. Но с другой стороны, что мы под каждый Нацсовет будем менять законы? Тогда думайте тысячу раз перед тем, как кого-то назначать на серьезную должность", - отметил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Полный текст интервью с Юрием Артеменко читайте ЗДЕСЬ.
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Yahooєю….
Да прикройте на несколько дней енти КАНАЛизации и хозяева появятца!!!
Могу заложить - хазяйчик ''5'' и "Прямого" -Пєца Чоколатний...
😀😀
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Журношлюшка комсомольська.
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