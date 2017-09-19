 Рада рассмотрела около полутора тысяч поправок в кодексы и продолжит голосовать за судебную реформу 20 сентября

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
К закрытию вечернего пленарного заседания Верховной Рады парламентарии рассмотрели около 1,5 тыс. из почти 4,4 тыс. поправок, поданных ко 2-му чтению законопроекта.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая вечернее заседание парламента, отметил, что в среду, 20 сентября, депутаты продолжат рассматривать поправки.
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