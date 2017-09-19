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 Политика Украины
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Все про:ВР (23020) Парубий (1584) судебная реформа (613)

 Рада рассмотрела около полутора тысяч поправок в кодексы и продолжит голосовать за судебную реформу 20 сентября

депутат вр

Народные депутаты Украины на пленарном заседании парламента во вторник рассмотрели около 1,5 тыс. поправок к законопроекту №6232 о внесении изменений в ряд процессуальных кодексов в рамках судебной реформы.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

К закрытию вечернего пленарного заседания Верховной Рады парламентарии рассмотрели около 1,5 тыс. из почти 4,4 тыс. поправок, поданных ко 2-му чтению законопроекта.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, закрывая вечернее заседание парламента, отметил, что в среду, 20 сентября, депутаты продолжат рассматривать поправки.

Также читайте: Нардепы рассмотрели тысячу поправок к судебной реформе. Все отклонены

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Мне аж страшно стало. От цифр. Можэ мы тут все неправы? А люди, на самом деле- работают??? Вникают, в каждую из этих тысяч поправок??? Не ржут, с нас, лохов, а именно вникают! Шо им там осталось? 2,9 тысяч поправок рассмотреть. Всего-то. И вот тогда- мы заживем!
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Та тільки рило роблять... всіх вже росшен купив з потрохами...
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То есть- мой сарказм- мне донести не удалось... Пичалька.
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Ну, блин, у тебя и смайлики... Аж страшно. Мэйд Ин Кременчуг???
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Ну 2,9 тысячи это не так уж и много - за полтора дня управятся.
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Им нужно успеть это сделать завтра за 4 часа с 10 до 2 дня, чтоб в четверг успеть принять пенсионную реформу.
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Этот цирк должен увидеть мир. Когда объявляют поправки а в зале сидит 3 калеки - которые голосуют за. О каком после этого может идти речь, о каких европейских ценностях. Своим отсутствием на этом заседании депутаты сами приглашают Линча прийти в Верховную Раду.
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Про того, хто Радою керує, я бачив як вони сьогодні ці поправки стверджували, жодну не прийняли, там взагалі голосувати було нікому.
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Полторы тысячи поправок?! Да они те то, что не вникали в их суть, они их даже не читали! Господи спаси и сохрани Украину от таких "законодателей".
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Господь поможет. Но и украинцы не должны сидеть сложа руки.
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Ну і що ти пропонуєш? Йти на штурм дупла в котрому зберігається мед? Кульку яку з собою брати, синю або зелену?
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ЮВТ не входит в коалицию, у которой большинство голосов, как они утверждают. Так при чем тут ЮВТ? А если коалиции не хватает, то по закону надо распускать парламент
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судова рехформа) не варта ні чого, без "кадрів", які беруть хабарі! ))))
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Как обьясните можно рассмотреть за день и проголосовать 1500 поправок.
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сегодня, часа в три была только тысяча по судновой рехформе. и тут есчо полторы за 5 часов!!! )))
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Парламент Великобритании 3 дня рассматривал 59 поправок по выходу с ЕС , а Рада за день полторы тысячи . А злые языки утверждают что в Раде лодыри.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада рассмотрела около полутора тысяч поправок в кодексы и продолжит голосовать за судебную реформу 20 сентября
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