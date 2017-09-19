 Пришло время привлечь к ответственности страны, финансирующие террористов, - Трамп

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления на общеполитической дискуссии в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Все ответственные государства должны сотрудничать, чтобы противостоять террористам и исламскому экстремизму, который их поощряет. Мы остановим радикальный исламский терроризм, потому что мы не можем позволять ему разрывать наше государство, а также разрывать весь мир", - сказал он.
"Мы должны отказывать террористам в предоставлении убежища, в транзите, в финансировании и в любой форме поддержки их мерзкой и нечестивой идеологии", - подчеркнул президент США. "Мы должны заставить их покинуть наши государства. Пришло время разоблачить и привлечь к ответственности те страны, которые поддерживают и финансируют такие террористические группы, как "Аль-Каида", "Хезболла", "Талибан" и другие, которые убивают невинных людей", - заявил он.
"Соединенные Штаты и наши союзники вместе сотрудничают на всем Ближнем Востоке, чтобы уничтожить "террористов-неудачников" и не допустить повторного появления безопасных мест-убежищ, которые они используют для осуществления атак на всех наших людей", - сказал президент США.
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Но Трамп сказал о странах, которые финансируют терроризм а не о людях.
Порошенко, хоть и финансирует терроризм, но он не страна. Это не на государственном уровне делается. Это его личный выбор по финансированию лугандонских и рашистских террористов, а государство Украина тут не при чём.
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2016 год для липецкой кондитерской фабрики "Рошен" оказался относительно успешным. Предприятие впервые за три года получило прибыль от производственной деятельности.
660 миллионов рублей пришлось уплатить по налоговым распоряжениям и требованиям, еще 333 миллиона составили налоги от текущей деятельности.
В итоге получается, что общая сумма платежей липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в бюджет рашки за 2016 год составила почти миллиард рублей.
В 2017 году фабрику будут не ликвидировать , а консервировать. Это значит, что производство на ней может быть возобновлено в любой момент.
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http://facebook.com/History-Ukraine-865785166917904/ ….
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https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/04/24/russia-is-sending-weapons-to-taliban-top-u-s-general-confirms/?utm_term=.ccb68d72d486
Давай,Рыжий, начинай с самого главного финансиста терроризма.
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https://ukrainian.voanews.com/a/tramp-promova-oon-putin/4035206.html
...
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имя давай: р..я - ря..ш... - ряш..
ну?
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шо доню, шо ряшку зализали уже все дыры там - дегенераты.
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you still planning to come?
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😛😜
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Насколько я помню, в Сирии Асад, Иран и Роися официально сотрудничают с Хезболлой. Не говоря о том, что уже полно доказательств военного сотрудничества и спонсирования ИГИЛ и КНДР.
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Долги за потребленную воду перед коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" на оккупированной территории Донецкой области достигли примерно 1,6 млрд грн.Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.
"Тариф на воду на территориях, контролируемых украинской властью, за это время (с 2014 года) повышался уже трижды. К сожалению, на оккупированных не повышается, но и за неподнятыми ценам они не заплатили долги. Мы оцениваем долги той территории примерно 1 млрд 600 млн грн, они должны "Воде Донбасса" за поставку воды по тех скудных еще тарифах", - сказал руководитель области. Он добавил, что необходимо согласовать этот процесс, "чтобы, извините, Россия заплатила за все эти вещи".
По словам Жебривского, Донецкая область из-за технологических моментов не может, как Луганщина, просто прекратить подачу воды на оккупированную территорию.
"Мы как на Луганщине сделать не можем. Потому что у нас вода таким коленом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую. Мы не можем сами себя оставить без воды", - пояснил председатель ОВГА.
Он подчеркнул, что сейчас долги перед "Водой Донбасса" достигают более 4 млрд грн, из них около 40% - долги за воду с оккупированных территорий, "и здесь очень важна будет позиция Кабинета министров Украины, нам крайне надо будет финансово расчистить все".
Жебривский подчеркнул, что в целом вода - самая болевая точка на Донбассе.
"Сейчас остается в недостаточном объеме вода в Мариуполе, Покровском, Константиновке, Торецке. Мы оцениваем, что для приведения в хорошее состояние магистральных водопроводов на Донетчине нужен объем инвестиций порядка 3,5 млрд грн. И это минимум два года работы, а то и три года для завершения всего", - сказал руководитель региона...
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сообщило Ура.Ru
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