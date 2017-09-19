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Все про:США (13435) терроризм (20570) Трамп (1381)

 Пришло время привлечь к ответственности страны, финансирующие террористов, - Трамп

трамп

Страны, которые финансируют террористические организации во всем мире, надо привлечь к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления на общеполитической дискуссии в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Все ответственные государства должны сотрудничать, чтобы противостоять террористам и исламскому экстремизму, который их поощряет. Мы остановим радикальный исламский терроризм, потому что мы не можем позволять ему разрывать наше государство, а также разрывать весь мир", - сказал он.

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"Мы должны отказывать террористам в предоставлении убежища, в транзите, в финансировании и в любой форме поддержки их мерзкой и нечестивой идеологии", - подчеркнул президент США. "Мы должны заставить их покинуть наши государства. Пришло время разоблачить и привлечь к ответственности те страны, которые поддерживают и финансируют такие террористические группы, как "Аль-Каида", "Хезболла", "Талибан" и другие, которые убивают невинных людей", - заявил он.

"Соединенные Штаты и наши союзники вместе сотрудничают на всем Ближнем Востоке, чтобы уничтожить "террористов-неудачников" и не допустить повторного появления безопасных мест-убежищ, которые они используют для осуществления атак на всех наших людей", - сказал президент США.
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от з петра і починай, трампушка... Просто спитай тихенько як там цукерочки в ліпецьку. Продажі не впали???
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Порошенко конечно финансирует пуйловских террористов, убивающих украинских воинов на Донбассе, через бюджет рашки, платя туда налоги со своей липецкой фабрики. Он так же увеличивает сейчас товарооборот с агрессором рашкой, тем самым способствуя увеличению финансирования рашистских террористов...
Но Трамп сказал о странах, которые финансируют терроризм а не о людях.
Порошенко, хоть и финансирует терроризм, но он не страна. Это не на государственном уровне делается. Это его личный выбор по финансированию лугандонских и рашистских террористов, а государство Украина тут не при чём.
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Любой б на месте хуйла не позволил бы закрыть эту фабрику НИКОГДА! Ни один всепропальный имбицил не пройдёт мимо - прямо сосредоточение зла какое-то, а не фабрика ))))))
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Удивляюсь, почему до сих пор кацапы перед фабрикой не поставили бюст Пороху. Было бы что обсуждать еще года три....
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21 апреля состоялось общее годовое собрание акционеров знаменитой липецкой кондитерской фабрики "Рошен". На нем были утверждены годовой отчёт и бухгалтерская отчётность фабрики.

2016 год для липецкой кондитерской фабрики "Рошен" оказался относительно успешным. Предприятие впервые за три года получило прибыль от производственной деятельности.

660 миллионов рублей пришлось уплатить по налоговым распоряжениям и требованиям, еще 333 миллиона составили налоги от текущей деятельности.
В итоге получается, что общая сумма платежей липецкой кондитерской фабрики "Рошен" в бюджет рашки за 2016 год составила почти миллиард рублей.
В 2017 году фабрику будут не ликвидировать , а консервировать. Это значит, что производство на ней может быть возобновлено в любой момент.
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И где такие дураки берутся, вы надеетесь вас кто то серьезно воспринимает?
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А когда мы покупали уголь в мАлАдых республиках, то терроризм не финансировали? Или мы платили строго только другу ахметке? А ну, парашник шоколадный, просвети!
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Мы его и сейчас покупаем, только дороже, и из россии. А еще нефть, бензин и газ, причем в этом году намного больше чем в прошлом. Ты патриот? Поставь машину в гараж и ходи пешком...
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Ну да, ведь нефть и газ имеются только за пАребриком? Ты дурак или всех за дураков держишь? Только не свисти мне про цены, у нас ведь все "вРотердам++++".
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.....скорее шАкаладной дыры, она еще хуже "маладыхРеспублик"!
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19.9.1962 - народився Олександр Музичко (Сашко Білий), український націоналіст, військовик, діяч УНА, УНСО
http://facebook.com/History-Ukraine-865785166917904/ ….
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радикальный исламский терроризм = раша Трамп об этом уже должен знать.
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Russia is sending weapons to Taliban, top U.S. general confirms

https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/04/24/russia-is-sending-weapons-to-taliban-top-u-s-general-confirms/?utm_term=.ccb68d72d486

Давай,Рыжий, начинай с самого главного финансиста терроризма.
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...Росію критикувати він не наважився" - деякі оглядачі дорікнули Трампу за промову в ООН
https://ukrainian.voanews.com/a/tramp-promova-oon-putin/4035206.html

...
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...Законопроект передбачає надання 500 мільйонів доларів США допомоги в сфері безпеки, включаючи летальне та нелетальне устаткування, навчання та технічну допомогу.Це вперше, коли законопроект дозволяє надавати допомогу для посилення військово-морської спроможності України, які значно погіршились після захоплення Криму Росією, заявив один із співавторів поправки, сенатор-республіканець Роб Портман, який також є членом Комітету з міжнародних відносин Сенату США та співзасновником групи підтримки України в Сенаті.Допомога США буде надаватись за умови прогресу в ключових реформах оборонного сектору України, включаючи введення цивільного контролю за військовими, співпрацю та координацію з парламентським наглядом за військовими, покращення системи забезпечення та управління запасами та безпеки чутливих іноземних технологій, йдеться в коментарі до законопроекту від сенатора Портмана.Портман розкрив деталі поправки до законопроектуКошти передбачено на два роки, щоб у міністерства оборони США та Державного Департаменту був час на їх виділення та освоєння;Детально описані умови надання допомоги та методології для засвідчення прогресу України в інституційних оборонних реформах. Ключові цілі включатимуть покращення забезпечення, управління запасами, покращення безпеки приватної чи закордонної оборонної технологійДодавання повітряних та берегових оборонних радарів, мінних та протимінних можливостей, прибережних та берегових можливостей. Ці доповнення відповідають найбільш нагальним потребам українських військових в протитанковій зброї, захищеному зв'язку та контр-артилерійських радарах.Полегшується можливості використовувати допомогу США для покриття медичних та інших витрат пов'язаних з турботою про українських службовців, медичного навчання та підтримки українців...
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Самую бОльшую поддержку в террористов Европе осуществляет россия. И на Ближнем Востоке не малую. Пора привлечь к ответственности. Трамп наставляет импотентную ООН на правильный путь.
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если он пойдет по пути ООН то результатов не будет еще 100500 лет
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доня не балуйся, не в белом доме.
имя давай: р..я - ря..ш... - ряш..
ну?
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непоследовательный, спонтанный трампушка неужели решил свого другана путлера вздернуть??
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ананизм а не борьба.сплошная говорильня на протяжении двадцати лет.говорят деньги не пахнут.да пахнут сцуко.каддафи сидел на троне пока свои же и не треснули,а весь мир только возмущался да боролся.кацапы финансируют на прямую хезболлу еще с советских времен и что???терроризм если хотите,стал частью жизни многих государств.европа вон какой год "сглатывает" кипучую деятельность этих самых государств.так что думаю не стоит ожидать радикальных решений и действий.просто очередной мессидж для создания видимости.
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А почему в списке нет террористических организаций ДНР и ЛНР ?
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Конкретных обвиняемых не назвал. Трёп ни о чем.
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А как насчёт стран с государственным терроризмом?
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Расея и Кремлевский карлик первые в списке наказания... ждем с нетерпением скорейшей кончины Путина.
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Главный спонсор - рашка. Просто, пока ее открыто боятся так назвать.
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Це лише початок його промови- мене про рашку більше цікавить.
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Сумніваюся- тут щось інше. Такі промови не від себе проголошують.
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Уже идёт со 2 августа, Операция Мягкой Силы-удар, на уничтожение российской государственности.
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Видимо,причины достаточно веские,бо он до сих пор боится даже неровно кашлянуть в сторону хуйла.У меня времени по разным соцсетям шляться нет(цензор-единственное исключение),но доча таки по местным ходит...большинство поклонников Рыжего -американские доморощенные подхуйловники,считают хуйла лидером в борьбе с глобализмом,"мировым правительством" и за чистоту белой расы. Орангутан не может разочаровывать эту часть своего электората нехорошим отношением к хуйлу
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а ети донины новостные каналы Fox и особенно OAN?
шо доню, шо ряшку зализали уже все дыры там - дегенераты.
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Выжидает. Просто хочет сделать сюрприз, и приберег для твиттера.
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Мене не цікавить що тебе "цікавить ".. Та нікого не цікавить...

😛😜
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Пришло время разоблачить и привлечь к ответственности те страны, которые поддерживают и финансируют такие террористические группы, как "Аль-Каида", "Хезболла", "Талибан" и другие, которые убивают невинных людей".

Насколько я помню, в Сирии Асад, Иран и Роися официально сотрудничают с Хезболлой. Не говоря о том, что уже полно доказательств военного сотрудничества и спонсирования ИГИЛ и КНДР.
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Пришло время привлечь к ответственности страны, финансирующие террористов, - Трамп. Не страны, а страна. Она одна - россия. Ответит россия /экономикой, территорией, суверенитетом/ все остальные сами собой разбегутся.
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...тяне на фінансування терроризму ?
Долги за потребленную воду перед коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса" на оккупированной территории Донецкой области достигли примерно 1,6 млрд грн.Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

"Тариф на воду на территориях, контролируемых украинской властью, за это время (с 2014 года) повышался уже трижды. К сожалению, на оккупированных не повышается, но и за неподнятыми ценам они не заплатили долги. Мы оцениваем долги той территории примерно 1 млрд 600 млн грн, они должны "Воде Донбасса" за поставку воды по тех скудных еще тарифах", - сказал руководитель области. Он добавил, что необходимо согласовать этот процесс, "чтобы, извините, Россия заплатила за все эти вещи".

По словам Жебривского, Донецкая область из-за технологических моментов не может, как Луганщина, просто прекратить подачу воды на оккупированную территорию.

"Мы как на Луганщине сделать не можем. Потому что у нас вода таким коленом заходит с территории контролируемой на неконтролируемую и потом с неконтролируемой снова на контролируемую. Мы не можем сами себя оставить без воды", - пояснил председатель ОВГА.

Он подчеркнул, что сейчас долги перед "Водой Донбасса" достигают более 4 млрд грн, из них около 40% - долги за воду с оккупированных территорий, "и здесь очень важна будет позиция Кабинета министров Украины, нам крайне надо будет финансово расчистить все".

Жебривский подчеркнул, что в целом вода - самая болевая точка на Донбассе.

"Сейчас остается в недостаточном объеме вода в Мариуполе, Покровском, Константиновке, Торецке. Мы оцениваем, что для приведения в хорошее состояние магистральных водопроводов на Донетчине нужен объем инвестиций порядка 3,5 млрд грн. И это минимум два года работы, а то и три года для завершения всего", - сказал руководитель региона...
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ОТлично! Начните с себя хотя 11 сентября лучше подождём и опять своим-же салом по мусалам!
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Интересно что за террористы сейчас телефонными звонками рашу кошмарят, уже больше недели по крупным городам россии идут звонки о заминировании различных объектов городской инфраструктуры http://www.rbc.ru/society/19/09/2017/59c0e0bf9a79478157bbf70d
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Ну так пора болтовню трасформировать в действия
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мочи сросею! мочи москалей! Слава Украине!
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В Екатеринбурге скромно похоронили погибшего в Сирии полковника Абзалова Военных смутило место, где прошла церемония прощания с погибшим. Они сказали, что было бы более достойно, если бы прощание с полковником, погибшим на войне, проходило более торжественно и в более подобающем месте - к примеру, в Окружном доме офицеров

сообщило Ура.Ru
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПришло время привлечь к ответственности страны, финансирующие террористов, - Трамп
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