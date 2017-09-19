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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (453) ООН (2248) Порошенко (13847) Финляндия (286)

 Порошенко и Ниинисте обсудили пути усиления украинско-финского двустороннего взаимодействия

порошенко ниинистё

Президент Украины Петр Порошенко и президент Финляндии Саули Ниинистё в рамках Генеральной Ассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, инициативу введения миротворческой миссии ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе

Собеседники обсудили пути усиления украинско-финляндского двустороннего взаимодействия. Глава государства приветствовал намерения финляндской бизнес делегации осуществить в ближайшее время визит в Украину. Президент выразил благодарность финляндской стороне за поддержку проектов в нашем государстве в образовательной и энергетической отраслях.

Петр Порошенко информировал финского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии де-оккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Ниинисте призвал Путина освободить украинских заложников

Стороны также скоординировали подходы относительно возможного размещения миротворческой миссии ООН на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемую участок российско-украинской государственной границы.

Президент Украины отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2.
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Пьётр обсудил пути. Все и сразу. Включая путь отъезда в Липецк.
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нема що із фінами обговорювати йому - там президенти не торгували із ворогами і не мародерствували під час війни проти х уйлососії!
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Во Барыге селфачь попер,всех переловил пес))
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Таких новин буде багато- зустрічей там немало заплановано. А от хУЙЛА там не буде...
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Нихто ни спорит. Еще в стреча с Индирой ганди, потом с Джавахрал Нэру. потом с Отмахал Сару и всеми вмести напоследок.
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Ещё один не в курсе, что барыга нерукопожатый.

А вот читали бы форум Цензора!
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А що форум? Тут різні дописи є- на те це і політичний форум. Коротше- бійня!
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А чего секта адептов Саакашвили, сегодня такая неактивная? Где пророки с мантрой "Порошенко нерукопожатный"?
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Сегодня был митинг в Киеве, был штурм Администрации преза, ну такой пробный, чтоб нацгвардейцев в тонус...Завтра митинг в Днепре
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"Саша", вони не знають, що буде потім... Саакашвілі стане "щирим українцем", удосконалить свою "літературну українську" і відростить оселедець... А з "Холодного Яру" видачі нема!"... А підуть забирать, то горілка з Косарів будь-кого з ніг звалить... Не доберуться... А з іншого боку "Золотоніська" не пустить... Неофіційний гімн Черкащини знаєте? "Буряки рядочками, самогонка бочками!...".
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На вихідних місцеві пасічники в мене на пляжі святкували закриття сезону- я тепер теж цей гімн знаю, навіть на смак!
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Здається, все йде так, як я і прогнозував і неодноразово писав у коментарях - фінни складуть кістяк миротворчого контингенту на Донбасі... І це радує...
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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Об этом во вторник, 19 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил другой источник в МВД России: https://lenta.ru/news/2017/09/19/vdv/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Ниинисте обсудили пути усиления украинско-финского двустороннего взаимодействия
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