 Порошенко и Ниинисте обсудили пути усиления украинско-финского двустороннего взаимодействия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Собеседники обсудили пути усиления украинско-финляндского двустороннего взаимодействия. Глава государства приветствовал намерения финляндской бизнес делегации осуществить в ближайшее время визит в Украину. Президент выразил благодарность финляндской стороне за поддержку проектов в нашем государстве в образовательной и энергетической отраслях.
Петр Порошенко информировал финского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии де-оккупации Крыма.
Стороны также скоординировали подходы относительно возможного размещения миротворческой миссии ООН на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемую участок российско-украинской государственной границы.
Президент Украины отметил важность скоординированной позиции с целью противодействия реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2.
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