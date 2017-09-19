 Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Первый миф - что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что предоставление оборонительного оружия позволит сохранить жизни украинским военным, что является самым главным.
Напомним, ранее Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине.
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"...
Сенат Конгресса США во вторник, 19 сентября, большинством голосов утвердил законопроект об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2018 году может получить до $150 млн в качестве военной помощи. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Конгресса.
Отмечается, что только половину этой суммы министр обороны имеет право беспрепятственно предоставить Украине. Выделение остальных средств зависит от проведения Киевом реформ в области обороны...."
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