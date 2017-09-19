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 Политика Украины
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 Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко

порошенко

Предоставление Соединенными Штатами Америки (США) оборонительного оружия Украине позволит разрешить конфликт на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Первый миф - что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что предоставление оборонительного оружия позволит сохранить жизни украинским военным, что является самым главным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о предоставлении Украине летального оружия США: "Мы очень далеко продвинулись в этих переговорах"

Напомним, ранее Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине.
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Чернигов: Неизвестные, но заслуживающие уважения граждане выловили и наказали любителя "рускава мира"! Видео https://youtu.be/YBJVoUoOatg .Порошенко развенчал мифы об оборонительном оружии США для Украины - Цензор.НЕТ 3574.
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....я как ОБЫВАТЕЛЬ так и не понял : порошенко ОТКАЗЫВАЕТСЯ от ОРУЖИЯ или ТРЕБУЕТ как от гарантов БУДАПЕШШСКОГО сговора !!!!! люди , поясните ))))
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мягко так намекает, шо пора бы и честь знать!
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Ось те, що більш схоже на правду про гроші на війну від американців:
"...
Сенат Конгресса США во вторник, 19 сентября, большинством голосов утвердил законопроект об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2018 году может получить до $150 млн в качестве военной помощи. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Конгресса.
Отмечается, что только половину этой суммы министр обороны имеет право беспрепятственно предоставить Украине. Выделение остальных средств зависит от проведения Киевом реформ в области обороны...."
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порошенко сякий-такий,може лазаренка чи медведчука бажаєте.
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Сегодня депутат от БПП Барна:

«Вмерти за президента и країну - це честь для усіх простих українців!»
Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 319
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Как оборонительное оружие может увеличить напряженность? это же не наступательное. Почему Москва и ОРДЛО так сцут кипятком? Как хунта может наступать с оборонительным оружием?
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оборонительного оружия в принципе не бывает. в какой то момент оно становится наступательным
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сотня джавелинов решат исход войны? если это так то почему нельзя произвести те же Стугны в нужном количестве?
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ДА и сохранит жизни и прищемит наглость агрессора кацапского так и есть И ЧТО???
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Garsia UA

Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5282

Вставай с дивана. Иди получать джавелин и сразу на Донецк
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко
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