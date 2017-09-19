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Все про:сепаратизм (12825) Харьков (4411) антимайдан (249)

 Суд продлил арест антимайдановца Кромского (Топаза) на 2 месяца

топаз

Киевский районный суд г.Харькова на заседании во вторник продлил меру пресечения в виде содержания под стражей антимайдановца Игоря Кромского, известного по прозвищу "Топаз".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области во вторник.

"Сегодня в суде допросили еще одного потерпевшего и продолжили изучать доказательства. Кроме того, суд продлил меру пресечения на 60 дней", - отмечается в сообщении.

Следующее заседание суда назначено на пятницу, 22 сентября.

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Как сообщалось, харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

И.Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.

29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

7 апреля 2014 года И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

9 сентября 2014 года в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении И.Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней.

12 сентября 2014 года Киевский райсуд Харькова изменил И.Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.

3 октября 2014 года обвинительный акт в отношении И.Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова.

18 декабря 2014 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.
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то була людина з еталонною поліською говіркою,-Царство йому Небесне
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Судя по Харьковским вузам , в которых преподавание ведется на руском , топазу ничего не грозит, хоть он и не лавринович.
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ну как-то затянулась мера пресечения, возможно до второй каденции рошена.
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Лохи должны верить в торжество справедливости!! Еще надо найти пару бомжей с парка и тоже привлечь.
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нельзя так издеваться над людьми - штепа и этот "топаз" скорее всего, виновны в совершении преступления, так судите - чего "мариновать" в СИЗО четвертый год!
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где вы увидели людей,твари продажные,скоты,а не люди,надо мариновать еще лет 10.а потом судить
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кто вам сказал,что я лучше,просто за продажу батькивщины надо тварей линчевать
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Так у чому маринування? Срок у СІЗО зараховується, а по закону Савченко ще й дуже вигідно зараховується...
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Скоро "топаз" станет супер-смотрящим Харьковского СИЗО.
А шо? Судят его уже 3 года, он там всех уже знает, наркоту жрёт жменями, девок "любит" по субботам, не работает, не утруждается...
Это, сука, садизм - стоко времени человека( хоть и гавняного) под следствием-судом держать!
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Ну так отпустят-же потом все равно. Если б хоть что-то на него было - давно уж сидел бы. А сейчас никто не хочет брать на себя ответственность и отпустить. Иначе сразу же вопросы будут: за что столько держали. Вот и ждут: а вдруг когда нибудь что-то всплывет на него... Может Штепа на него настучит... Может он на Штепу....
Рехформа правосудия она такая...
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Надо, чтобы стал "жемчужинкой". Просверленной.
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И долго этого чепушильника пиарить будут СМИ? В сталинские времена столько внимания зекам в газетах не уделяли
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Жил на выпасе, возле озерка,
Не вторгаясь в чужие владения,-
Но заметили скромного Козлика
И избрали в козлы отпущения!
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Вы там, за бугром, не помните фразу ""Топаз" дает команду!", но мы здесь все хорошо помним. Это не козлик, и не скромный, а бык, причем буйный.
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Хотел бы ошибиться, но, ИМХО, эту тварь не хотят оправлять за решетку, но и отпускать бояться - уж слишком нагло и цинично, даже для нынешних судов.
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Слушайте, а что если в Одессе судьи патриоты и специально отпустили сепаров шоп мы их повбивали нахуй?
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Я тоже думал об этом. Был такой фильм "Темное правосудие" (если правильно помню название). Там полицейские умышленно допускали какой-нибудь ляп при аресте преступника, судья его отпускал, а потом этот же судья его же и убивал.
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а може сепари всьо усвідомили і стали на шлях виправлення? таке часто буває, що людина змінюється...
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Так Топаз в конце концов таки дал команду?
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Топаз - среднестатистический сепар-идиот в одном лице!
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"топаз" дал команде сокамерников и стал главной чепушилой
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такая мразь должна сгнить в клетке-он сам выбрал свою судьбу
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Меня пугает слово - "антимайдановец". Получается любого можно причислить к этому званию - кто не кидал камни, арматуру и коктели молотова в ментов.
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