 Суд продлил арест антимайдановца Кромского (Топаза) на 2 месяца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области во вторник.
"Сегодня в суде допросили еще одного потерпевшего и продолжили изучать доказательства. Кроме того, суд продлил меру пресечения на 60 дней", - отмечается в сообщении.
Следующее заседание суда назначено на пятницу, 22 сентября.
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Как сообщалось, харьковчанин И.Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".
И.Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта.
29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
7 апреля 2014 года И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.
25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.
26 апреля 2014 года Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.
9 сентября 2014 года в Киевском райсуде Харькова состоялось предварительное слушание по делу в отношении И.Кромского, которого обвиняют по ч.1,2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд отказался смягчать меру пресечения обвиняемому и продлил арест еще на 60 дней.
12 сентября 2014 года Киевский райсуд Харькова изменил И.Кромскому меру пресечения на личное обязательство и вернул обвинительный акт в прокуратуру.
3 октября 2014 года обвинительный акт в отношении И.Кромского был повторно направлен в Киевский райсуд Харькова.
18 декабря 2014 года Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.
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А шо? Судят его уже 3 года, он там всех уже знает, наркоту жрёт жменями, девок "любит" по субботам, не работает, не утруждается...
Это, сука, садизм - стоко времени человека( хоть и гавняного) под следствием-судом держать!
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Рехформа правосудия она такая...
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Не вторгаясь в чужие владения,-
Но заметили скромного Козлика
И избрали в козлы отпущения!
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дыбилы.....
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