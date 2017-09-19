 Срок действия канадского паспорта экс-нардепа Артеменко истек 18 июня, - прокурор

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом в ходе допроса в Высшем административном суде заявила начальник следствия прокуратуры Автономной республики Крым Евгения Петрова.
Она рассказала, что 2 марта собственноручно сделала ксерокопию канадского паспорта Артеменко. По ее словам, паспорт был получен в 2012 году и срок его действия истекал 18 июня 2017 года.
Петрова также признала, что паспорт был проколот. "Там были механические повреждения, как от дырокола", - сказала она.
По ее словам, сам бывший депутат рассказал на допросе о том, что в 2014 году перед выборами в Верховную Раду прибыл в Торонто (Канада) и аннулировал паспорт. При этом Петрова отметила, что никаких документов об аннулировании, кроме проколотого паспорта, Артеменко на допросе не предоставил.
Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко.
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