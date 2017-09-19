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 Политика Украины
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 Срок действия канадского паспорта экс-нардепа Артеменко истек 18 июня, - прокурор

артеменко

Срок действия канадского паспорта бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко истек 18 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом в ходе допроса в Высшем административном суде заявила начальник следствия прокуратуры Автономной республики Крым Евгения Петрова.

Она рассказала, что 2 марта собственноручно сделала ксерокопию канадского паспорта Артеменко. По ее словам, паспорт был получен в 2012 году и срок его действия истекал 18 июня 2017 года.

Петрова также признала, что паспорт был проколот. "Там были механические повреждения, как от дырокола", - сказала она.

По ее словам, сам бывший депутат рассказал на допросе о том, что в 2014 году перед выборами в Верховную Раду прибыл в Торонто (Канада) и аннулировал паспорт. При этом Петрова отметила, что никаких документов об аннулировании, кроме проколотого паспорта, Артеменко на допросе не предоставил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал экс-нардепу Артеменко в приостановлении указа Порошенко о лишении гражданства

Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля ". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова ". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.

Ранее Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко.
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хороший прокурор - прям адвокат. Ну все - чист, пора опять - в раду
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"Срок действия канадского паспорта экс-нардепа Артеменко истек 18 июня" - стесняюсь спросить, это личная пэремога Порошенко, или Порошенко этого добился?.
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так это-ж другой разговор - пора украинское гражданство возвращать !!!!
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А зачем он так радуется? Ему Канадский паспорт жить не давал.
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Це просто дивовижні події, коли порошенко то роздає громадянства, то відбирає. Він напевно вирішив, що Україна це корпорація рошен, де він кого хоче приймає на працю, а кого хоче звільняє. Такого брехливого, боягузливого, самозакоханого дурня серед президентів України не було, навіть овоч не додумався потяги зупиняти, а цей ідіот, це робить.
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Новость очень показательно отображает тот момент на каком пещерном уровне находятся украинские органы государственной власти. Все, что смог расследовать прокурор - это сделать копию проколотого паспорта. Прокурор даже не попытался разобраться в процедуре аннулирования паспорта для граждан Канады, хотя это можно сделать самому или воспользоваться он-лайн консультацией канадских юристов (потраченное время - от силы 2-3 часа). Президент лишает нардепа гражданства по этому проколотому паспорту, хотя никто не знает, действительный он или нет, потому что никто даже и не попытался разобраться.
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Как харошо когда человек имеет два паспорта -сначало насрал в одной стране извините потом выехал на некоторое время чтобы забыли и снова уже в другой стране насрал и снова назад вернулся на некоторое время чтобы забыли и так все время -прямо красота -не какой ответственности перед своим народом бо у таких своего народа не бывает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСрок действия канадского паспорта экс-нардепа Артеменко истек 18 июня, - прокурор
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