 Президенты обсудили вопрос введения миротворцев на Донбассе, - Порошенко в ООН провел встречу с польским коллегой Дудой

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: " Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности проблематику безопасности.
Речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничество в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.
Рассматривались также вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско-белорусских учений "Запад -2017".
Президент Украины поблагодарил Польшу за неизменную поддержку в вопросе введения безвизового режима между нашей страной и Европейским Союзом. Президент Дуда отметил, что Польша последовательно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.
Значительное внимание было уделено реализации Минских договоренностей, а также развития событий на Донбассе и состояния соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. Президенты также обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.
Отдельно обсуждались вопросы организации визита в Украину Президента А.ДУДА до конца текущего года".
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ты еще сюда Меркель запости, ыстетка соевая )))
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Перевожу для маленьких: Юлька - политик, выглядит хорошо для своих лет, хотя это не ее главная задача. По этому поводу была упомянута Меркель. И ей нет нужды под Мелани Трамп косить. Тем более дрыгать ногами на сепарском канале.
Поняло, надеюсь, маленькое? старайся
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еще бы умишка хватило их структурировать до ладу )))
старайся, детка.
ПС. Абы-да кабы - избегай этой лабуды. Выгонят.
Пиши токо хвакты! Гуд?
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https://www.youtube.com/watch?v=1rC6Sk_uRLc
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дуэтом у ахметки выступать?
Надеюсь, анносируете? Просим!
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19.09.2017 19:58
Это кто слюни пускал от неземной красоты соевой Диты фон Тиз ? ))))
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А то, как сохранилась Марина в свои 55 действительно достойно уважения. Не знать разницы между пинапом и гимнастикой конечно не стыдно, но и хвастать тут нечем.
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Не иметь понятие о гиперболе, иронии, сарказме как литературных приемах, конечно, можно. Но где-то в погребе, тихо и не отсвечивая. Чтоб никто из учеников средней школы громко не хохотал. Бо тут действительно хвастать нечем. Хотя, впрочем, несмертельно - вы же как-то живете
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Предоставление Соединенными Штатами Америки (США) оборонительного оружия Украине позволит разрешить конфликт на Донбассе.
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Знайшов Хероя нації....
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ФБР прослушивало Манафорта с 2014 года, - CNNМанафорта прослушивали до и после выборов в СШААмериканские следователи по распоряжениям секретного суда прослушивали бывшего руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта до и после выборов в США. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN."Американские следователи прослушивали бывшего председателя штаба Трампа Пола Манафорта по распоряжениям секретного суда до и после выборов", - говорится в сообщении. Некоторые из собранных разведывательных данных включают сообщения, которые вызвали обеспокоенность среди следователей, что Манафорт побуждал россиян помочь в кампании.Об этом сообщили сразу три источника издания, вместе с тем, двое из них отметили, что доказательства не являются окончательными. Тайное постановление суда вступил в действие после того, как Манафорт стал объектом расследования ФБР, которое началось в 2014 году. Оно сосредоточилось на работе, проделанной группой консалтинговых фирм в Вашингтоне "для бывшей правящей партии Украины".Вместе с тем, из-за отсутствия доказательств прослущивание в какой-то момент в прошлом году было прекращено. Затем ФБР возобновило его, после получения нового ордера, который продлили, по крайней мере, до начала этого года. По информации источников издания, второй ордер был частью расследования ФБР связей между представителями штаба Трамп и россиянами. Такие ордера требуют одобрения высших органов юстиции и официальных лиц ФБР, и ФБР должно предоставить суду информацию, в которой указывается, что предметом ордера может выступать агент другой страны.Читайте также: WT: Клинтон допустила, что будет оспаривать победу Трампа на выборах из-за русских"Неясно, когда начал действовать новый ордер. Интерес ФБР усилился прошлой осенью из-за перехваченных сообщений между Манафортом и россиянами, а также между самими россиянам, которые возродили интерес к Манафорту", - говорится в сообщении.Как отмечается, разговоры между Манафортом и Трампом продолжались после того, как президент вступил в должность, задолго до того, как расследование ФБР по Манафорту стало общеизвестным.На данный момент ни Белый дом, ни представители Манафорта эту информацию не комментируют.
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Рассказать бы им, что ли?
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А посылать ты лично ссыш, чтоб тебя не забанили. Вот и всё... Что ж тут не ясно?
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Не ссыт он. Написал коверкая и слитно, чтоб модер типа не заметил.
Памперс хоть смени, не ссыкун.
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Не родной, то ты сам ссыконул, а не я тебя попросил.
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Единственно, что кроме него, ссыкуном оказался ещё и ты.
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11:5717.09.2017Порошенко встретится с Трюдо и Фриланд в ходе визита в Канаду 22-23 сентября
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