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 Политика Украины
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Все про:ООН (2248) Польша (4094) Порошенко (13847) Дуда (169)

 Президенты обсудили вопрос введения миротворцев на Донбассе, - Порошенко в ООН провел встречу с польским коллегой Дудой

порошенко дуда

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк Президент Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: " Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности проблематику безопасности.

Речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничество в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко сегодня проведет ряд встреч с главами европейских государств и верховным комиссаром ЕС, - Цеголко

Рассматривались также вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско-белорусских учений "Запад -2017".

Президент Украины поблагодарил Польшу за неизменную поддержку в вопросе введения безвизового режима между нашей страной и Европейским Союзом. Президент Дуда отметил, что Польша последовательно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

Значительное внимание было уделено реализации Минских договоренностей, а также развития событий на Донбассе и состояния соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. Президенты также обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Отдельно обсуждались вопросы организации визита в Украину Президента А.ДУДА до конца текущего года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе
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не много ли потрясений для сааколизов в один день...
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Спасибо Полякам,что не дают Украинцам с голоду сдохнуть,предоставляя работу в Польше.
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а поляки благодарят рошена за недорогих батраков и рост ввп Польши
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репатриантов батрацкое счастье задел, да?
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поляки за себя переживают, потому шо они и сами разбежались с Польши по Европам в "поисках куска хлеба"
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Да Поляки нищие,хлеба нет,мажут масло на колбасу.
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если бы не украинцы, то полякам ненашто было бы и масла намазать. Ведь колбасу тоже кому-то нада сделать. Ещё бы и за колбасой пришлось по Европам гонять.
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Согластно последнего соцопроса, главные враги Украины- Тимошенко, Саакашвили, Садовый. Опрос проводился в семье президента. Президент имел право проголосовать дважды.
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А заметил, что пороховата ядовитой слюной плюется в Садового но вообще не ругает Труханова?
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А фели,Садовый с мусором воюет,а Тухно детей палит,он свой,живет по новому.
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А Марына мабуть Юльке сразу две черные метки выписала ))))
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Прикинь как бы выли соевые,если бы Юлька зарядку на Ахметовском канале проводила,а тут норм,Леди намба ван,дрыгает ногами))
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стецьки и вадинтуры проглотили бы и ее выступление в неглиже и с шестом ))) сказали бы - вот, какая у нас первая ледя!
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ничего. Юлька ж на канале у ахметки стриптиз не демонстрирует, тут первенство у уроженицы Липецка однозначно
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а я думала красотой теперешней жулька возьмет)))))))))
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в стриптизе ее пока никто не видел, в отличие от вальцманихи )))
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зато рожу жулькину после последней пластики все видели)))
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а ляжки вальцманихи? ))) труха сыпется уже с бабы, а воно стрыбае )))
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а ляшки у жульки даже в более лучшие ее времена страшно было показать)))

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Юлька их на пилоне демонстрирует, как вальцманиха??
ты еще сюда Меркель запости, ыстетка соевая )))
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нда))) до делалась жуля пластик ...если даже жулясекта ее внешность с Меркель сравнивает)))
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деушка не все буквы знает??? по 2 года сидели за букварем? сочуйствую.
Перевожу для маленьких: Юлька - политик, выглядит хорошо для своих лет, хотя это не ее главная задача. По этому поводу была упомянута Меркель. И ей нет нужды под Мелани Трамп косить. Тем более дрыгать ногами на сепарском канале.
Поняло, надеюсь, маленькое? старайся
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а еще жулька делает пластику раз пять в год - только для нее это не главная задача и вообще не важно)))))Если женщина в свои годы ходит с такой прической,то явно если б тело позволяло она бы и на пилон взобралась,и гоу гоу в раде станцевала

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манюня кыцька, ты уже сегодня аж на 2 бджилки натроллила! столько картинок натаскала сама, як та бджилка )))
еще бы умишка хватило их структурировать до ладу )))
старайся, детка.
ПС. Абы-да кабы - избегай этой лабуды. Выгонят.
Пиши токо хвакты! Гуд?
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свали. к тебе вообще не звонили. Есть вопросы - задавай их на СФ. Ферштеен?
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Думаю, что любая женщина мечтает, чтобы из нее вот так вот труха сыпалась в 55 лет............
https://www.youtube.com/watch?v=1rC6Sk_uRLc
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мадам, компанию мечтаете на пилоне составить?
дуэтом у ахметки выступать?
Надеюсь, анносируете? Просим!
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Вас за ненадобностью из стрип-бара погнали? Сочувствую, можно конечно озлобиться на весь мир.......
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А вас из стецьков, видать, попросили? Слышала, там был крутой разгон. "Самдурак" с переходом на личность - от этого орхумента даже самые мелкие флудеры-крыжопольцы отказались. А вы таскаете в зубах, как трофей ))
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"мадам, компанию мечтаете на пилоне составить? " - это я вам написала? Бревно-то из глаза выньте
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"Самдурак" продолжайте дятлить и косить под вумняшку ))) Смена только началась? Бо у вас там целый лесоповал )))
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Ну не прикидываться же идиоткой, отрицающей явное
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Ну не надо ж так тупо хуцпить и передергивать :D
19.09.2017 19:58
Это кто слюни пускал от неземной красоты соевой Диты фон Тиз ? ))))
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Слюнями тут кто-то другой обвешивается.......ядовитой
А то, как сохранилась Марина в свои 55 действительно достойно уважения. Не знать разницы между пинапом и гимнастикой конечно не стыдно, но и хвастать тут нечем.
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Еще раз для особо хуцповитых - перечитайте свой коммент повторно. желательно по слогам. Потом идите на базар, купите у Косюка петуха, и долбите ему тоже самое. А лучше поймайте себе компаньона дятла и обвиняйте в своих комплексах безвинную птицу.
Не иметь понятие о гиперболе, иронии, сарказме как литературных приемах, конечно, можно. Но где-то в погребе, тихо и не отсвечивая. Чтоб никто из учеников средней школы громко не хохотал. Бо тут действительно хвастать нечем. Хотя, впрочем, несмертельно - вы же как-то живете
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а шо в неї є, шоб ділити? Всі шуби і побрякушки петро в свою декларацію вніс))
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С некоторых пор Порошенко у меня вызывает такой же негатив, как и Путлер, даже худший. Тот лютый враг, а этот барыга продажный.
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А ещё , что Саакашвили враг Украины и ещё , что конфЭтки рОшен самые супер.
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Люди пишут, пецькун их половину уже разогнал - навкают погано и шопопало. Денег жалко на шушеру переводить
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Порошенко развенчал мифы об оборонительном оружии США для Украины
Президенты обсудили вопрос введения миротворцев на Донбассе, - Порошенко в ООН провел встречу с польским коллегой Дудой - Цензор.НЕТ 5112Предоставление Соединенными Штатами Америки (США) оборонительного оружия Украине позволит разрешить конфликт на Донбассе.
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...Вадим Фолькер7 годин томуДепутат Барна: "Вмерти за президента и країну - це честь для усіх простих українців!"Так соберитесь всей вашей ублюдочной фракцией БПП, прихватите с собой подельников из "Народного фронта", не забудьте генпльокульоля Луценко вместе со всеми замами, Гонтареву, винницкого базарного мальчика с кавунами Гройсмана с его министрами-бандитами.И умрите, суки, за ВАШЕГО президента. Это же он наделил вас неограниченным правом грабить эту страну...
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Задовбав ти вже з цим Паньком. Мастурбуєш на нього, чи що?
Знайшов Хероя нації....
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...ФБР прослушивало Манафорта с 2014 года, - CNN
ФБР прослушивало Манафорта с 2014 года, - CNNМанафорта прослушивали до и после выборов в СШААмериканские следователи по распоряжениям секретного суда прослушивали бывшего руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта до и после выборов в США. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN."Американские следователи прослушивали бывшего председателя штаба Трампа Пола Манафорта по распоряжениям секретного суда до и после выборов", - говорится в сообщении. Некоторые из собранных разведывательных данных включают сообщения, которые вызвали обеспокоенность среди следователей, что Манафорт побуждал россиян помочь в кампании.Об этом сообщили сразу три источника издания, вместе с тем, двое из них отметили, что доказательства не являются окончательными. Тайное постановление суда вступил в действие после того, как Манафорт стал объектом расследования ФБР, которое началось в 2014 году. Оно сосредоточилось на работе, проделанной группой консалтинговых фирм в Вашингтоне "для бывшей правящей партии Украины".Вместе с тем, из-за отсутствия доказательств прослущивание в какой-то момент в прошлом году было прекращено. Затем ФБР возобновило его, после получения нового ордера, который продлили, по крайней мере, до начала этого года. По информации источников издания, второй ордер был частью расследования ФБР связей между представителями штаба Трамп и россиянами. Такие ордера требуют одобрения высших органов юстиции и официальных лиц ФБР, и ФБР должно предоставить суду информацию, в которой указывается, что предметом ордера может выступать агент другой страны.Читайте также: WT: Клинтон допустила, что будет оспаривать победу Трампа на выборах из-за русских"Неясно, когда начал действовать новый ордер. Интерес ФБР усилился прошлой осенью из-за перехваченных сообщений между Манафортом и россиянами, а также между самими россиянам, которые возродили интерес к Манафорту", - говорится в сообщении.Как отмечается, разговоры между Манафортом и Трампом продолжались после того, как президент вступил в должность, задолго до того, как расследование ФБР по Манафорту стало общеизвестным.На данный момент ни Белый дом, ни представители Манафорта эту информацию не комментируют.
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Я вот не могу понять, почему в Украине все знают, что барыга нерукопожатый, а все эти Дуда, Трамп, Трюдо и иные не в курсе?

Рассказать бы им, что ли?
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на цензорі тоже всі знають що ти з соєвої секти, але посилати тебе ніхто не хоче, бо люди виховані і з сміттям не хочуть мати справи. От і все... Шо ж тут не ясно?
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Так прям всі і знають? Чи може у Semen Semenich манія величі і він своє бачення видає за бачення всіх?

А посылать ты лично ссыш, чтоб тебя не забанили. Вот и всё... Что ж тут не ясно?
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Да как же я туда пойду, если вы там всё заняли.

Не ссыт он. Написал коверкая и слитно, чтоб модер типа не заметил.

Памперс хоть смени, не ссыкун.
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Что попросил, чтоб ты ссыкливо написал пашолнахуй одним словом?

Не родной, то ты сам ссыконул, а не я тебя попросил.
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Месье, пардон! Но вы сами намекнули Семен Семенычу, что лично Вы как бы не против, чтобы он Вас послал. Но какая Вам, месье, разница, кто Вас пошлет?
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Намекнули? О чём ты, нессыкун? Семйныч написал, что послать кто-то там не может, потому как шибко вежливый и бла-бла-бла. А я ему чётко и ясно написал, что послать он не может только лиш по той причине, что ссыт, что его забанят. Никаких намёков и омтального бреда, что ты себенафантазировал.

Единственно, что кроме него, ссыкуном оказался ещё и ты.
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Семёныч, так и будешь прятаться за нессыкуном Alter Nator-ом?
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А что им от Барыги прятаться?Вот в гости его хрен кто позовет.
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Да что ты говоришь?

11:5717.09.2017Порошенко встретится с Трюдо и Фриланд в ходе визита в Канаду 22-23 сентября
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезиденты обсудили вопрос введения миротворцев на Донбассе, - Порошенко в ООН провел встречу с польским коллегой Дудой
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