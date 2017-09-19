 Защита Лавриновича подала апелляцию на его арест, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил адвокат Лавриновича Евгений Солодко.
"Уже подали апелляцию. Но когда она будет рассматриваться, я не знаю", - сказал он.
Напомним, Печерский районный суд Киева 15 сентября избрал экс-министру юстиции Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Подробнее читайте в статье "Чорний день Лавриновича"
Лавриновичу инкриминируют захват государственной власти путем конституционного переворота. По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Виктору Януковичу.
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Суд арестовал Лавриновича на 2 месяца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)(124)
В деле о захвате власти, кроме Януковича и Лавриновича, есть третий фигурант, который уклоняется от следствия, - прокурор(61)
Печерский суд назначил Лавриновичу бесплатного адвоката и сделал перерыв до завтра. ФОТО(11)
"Мне вручили копию ходатайства об аресте", - экс-министр юстиции Лавринович. ВИДЕО(19)
Суд заарештував екс-міністра юстиції Лавриновича на 2 місяці. ВІДЕО(0)
Лавринович является подозреваемым с 1 сентября, уведомление направлено ему по месту жительства, - прокурор Донской(7)
Статья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только арест, - Горбатюк(18)
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Пароль на наступні роки такий-
Горіть у пеклі, москалі!
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Независимые директора, глава наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Пол Ворвик и член набсовета Маркус Ричардс уходят в отставку. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
Причина отставки - отсутствие поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.
В своем письме Нафтогазу Пол Уорвик и Маркус Ричардс отмечают, что в апреле 2017 года они уже высказывали представителям Кабинета министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления Нафтогаза.
"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу Нафтогаза продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - говорится в письме.
По этому поводу завтра, 20 сентября, состоится брифинг руководства группы Нафтогаз.
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17:34, 18 сентября 2017Проверку Пашинского на детекторе лжи проводил эксперт с российским патентомэксперт, которому ГПУ доверило дело Пашинского получил лицензию в России, в г. Москве 04 мая 2017 года
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Хоть одного осудили за почти четыре года? То для кого эти цирки?
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Закон то один для всех(?), а исполнение и отбывание - сильно разнятся.
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