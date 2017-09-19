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 Политика Украины
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Все про:адвокат (999) апелляция (267) арест (10402) Лавринович (519)

 Защита Лавриновича подала апелляцию на его арест, - адвокат

лавринович

Защита бывшего министра юстиции Александра Лавриновича подала апелляционную жалобу на решение суда об аресте их подзащитного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил адвокат Лавриновича Евгений Солодко.

"Уже подали апелляцию. Но когда она будет рассматриваться, я не знаю", - сказал он.

Напомним, Печерский районный суд Киева 15 сентября избрал экс-министру юстиции Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Подробнее читайте в статье "Чорний день Лавриновича"

Лавриновичу инкриминируют захват государственной власти путем конституционного переворота. По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Виктору Януковичу.





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Не так, друже! Нельзя нарушать порядок слов Пароля! Караул может не понять и пристрелить! А пароль такой: Взять бы топор и всех зарубить(с).
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Караул! Струнко!
Пароль на наступні роки такий-
Горіть у пеклі, москалі!

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Всіх панів до'дної ями, буржуїв за буржуями...
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Саня, хоть с тобой поделюсь: я тока шо совершил ПодвиХ! Я успешно перегнал ЗАЗ-968-М с восточной окраины Мариуполя- на западную. При этом- он был совершенно без тормозов. Пикантная деталь: 20 минут назад, на последнем этапе перегона меня обошел какой-то пикап, который врубился в женщину, пытающуюся перебежать улицу... Картина- жуткая. Труп. Так у этого придурка- таки были тормоза...
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Розумію, що таке відсутні гальма- тридцять років за кермом. Чим нерви зараз лікуєш?
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Коробка нужна, Саня. Уже две, при покупке в ИНЕТЕ- кидок. Наглый, непонятный кидок. Потому- принял решение: взять действующий Запор, опробовать. А вот теперь- проблема- я не знаю куда его деть... Коробку у же снимают, и до утра- установят. Шо делать с остальным??? Понятно- лучше бы сжечь, но- там частный сектор. Не поймут-с-с-с...
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Ааа,зрозумiв.То я вспомнил,тебя читая,как свою гнал на СТО,без тормозов,на гипкой сцепке длиной троса,десь метра 3.Короче,буксиру-шестёрке на бампер скат привязали,щоб если вдарю то в скат.О так и ехали.Тормозил скоростями.
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А это куда??? Вот честно- не представляю. И как его тащить??? Попробую впарить механику. Хотя- он не лох. Я попробую совершенно бесплатно. Пусть сам сдаст на металлолом. Там жы ж, Ахметка, вроде бы заплатит? Или- наоборот? Я- реально- не в курсе.
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Ну в каждом городе где есть приемки металла ездят черти и собирают металл по дворам,заехать на пункт приема или в газете объявления найти чтобы приехали забрали,ну сколько сдали,вроде металл пошел в гору.
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Да? Ну, ладно... завтра займусь. Можэ что и выйдет. А вам- спасибочки.
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ухмыляйся лавруша - скоро тебе будет на орехи
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не дуже вірю,що його посадять--усе-таки висококласний юрист і на той час сам готував закони.Остап Бендер законів не порушував,а Медведчук і Лавринович--тим більше
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То буде сидіти в СІЗО як Штепа- механізм відпрацьовано.
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А Нельку вже могли засудити,там доказової бази достатньо
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Ну взагалі-то ти правий.Донецькі прокурори можуть бути такими ж нерозумними,як і сакварелідзе
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не прямо зараз, пізніше, якщо з вікна на небо не втече
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еще одна реформа обосралась......
Независимые директора, глава наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Пол Ворвик и член набсовета Маркус Ричардс уходят в отставку. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
Причина отставки - отсутствие поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.
В своем письме Нафтогазу Пол Уорвик и Маркус Ричардс отмечают, что в апреле 2017 года они уже высказывали представителям Кабинета министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления Нафтогаза.
"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу Нафтогаза продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - говорится в письме.
По этому поводу завтра, 20 сентября, состоится брифинг руководства группы Нафтогаз.
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Проверку Пашинского на детекторе лжи проводил эксперт с российским патентом
17:34, 18 сентября 2017Проверку Пашинского на детекторе лжи проводил эксперт с российским патентомэксперт, которому ГПУ доверило дело Пашинского получил лицензию в России, в г. Москве 04 мая 2017 года
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А чему тут удивляться , как эта мразь ( есть видео ) прятало снайперские винтовки в свою машину из которых растрелевали наших ребят на Майдане.
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защита лабриновича будет играть защиту каро канн.
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Скоро отпустят. Возьмут на поруки или заплатят залог... не сплели ещё клеток для рыгионаловских голубей, шобы их в неволе удержать и осудить!...
Хоть одного осудили за почти четыре года? То для кого эти цирки?
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Може і не відпустять, тільки ніхто не знає в яких умовах він буде сидіти та де. Де зараз Єфремов? Може він у приватному котеджі мешкае та ні в чому не має потреби, навряд чи це можна назвати "взяттям під варту".
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А я про шо?
Закон то один для всех(?), а исполнение и отбывание - сильно разнятся.
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Так я з твоїм постом згоден, просто висловив свою думку.
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Какой только бред от нынешней власти не услышишь. Какое голосование в парламенте, если старую конституцию вернул Конституционный суд, а Лавринович лишь выполнил то, что в этом случае должен был выполнить. К Конституционному суду претензий нет?
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Пакет на голову та зав'язати мотузку на шиї.
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Ну КС ж не просто так рішення видав, хтось же готував подання туди. І цей хтось - Лавринович...
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КС обязан по конституции принимать решения!
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Факт. Лавринович був головним юристом у Яника, всі ключові рішення проходили через нього
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он Лукяненко мав довічне, а тепер гарно виглядає... нехай бере приклад
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дЭбил ? Ты мразь Лукяненко не трогай , он сидел за вильну Украину.
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Уже даже не интересно! То самое по тому же самому. Типа зарплату отрабатывают.
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Лавринович - один із тих, хто розвалив ЄДИНУ нормальну українську партію - Народний Рух. Йому Чорновол усе дав, зробив заступником, а Лавринович віддячив тим, що зрадив його.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Лавриновича подала апелляцию на его арест, - адвокат
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