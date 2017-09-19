EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  1161  37
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6907) Донбасс (16123) Антитеррористическая операция (17465)

 Российские наемники применили артиллерию калибром 152 мм и минометы 120 мм по нашим позициям под Новотошковским, - штаб АТО

бой артиллерия

В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций украинской армии. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили перемирие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи обстановка больше обострилась на Луганском направлении, где количество вражеских провокаций в последнее время существенно возрасло. Так, почти с 1-00 боевики дважды били из минометов калибра 120 миллиметров по нашим опорным пунктам на подступах к Новотошковскому. А около 7-00 применили артиллерию калибра 152 миллиметра. Также сегодня в минометный обстрел врага попали украинские укрепления у Крымского.

На Донецком направлении стрелковое оружие оккупантов работала вблизи Каменки и Майорска. А из вооружения БМП враг бил по нашим позициям в окрестностях Зайцево.

В то же время, наряду с обороной линии разграничения украинские военные, которые непосредственно не задействованы на передовых позициях, продолжают совершенствовать профессиональное мастерство. Так, на прошлой неделе подразделения ВДВ выполнили прыжки с парашютом в районе Дружковки. Также на второй линии обороны не прекращаются мероприятия боевой подготовки в механизированных, мотопехотных и горно-пехотных частях".

Также читайте: За прошедшие сутки ранены 3 украинских воинов, погибших нет, - спикер АТО

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
152 мм- это серьезно.Вообщем очередное перемирие пете под хвост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему похрен,оно в Штатах Джонни Уокера кушает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то что должен сделать любой верховный главнокомандующий любой страны, подвергшейся агрессии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Объявил бы войну россосии и послал войска в атаку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Донецке, Луганске и Горловке? Ну чтоб смело русня приносила на заседания всяких ООН, ОБСЕ и Совета Европы, фоки и видео уничтоженных кварталов и уже оправданно (для евролибералов) рассказывали о фашистствуещей хунте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это война,фотки можно будет засунуть у попу,если назвать войну войной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да. И много желающих будет вступиться в войну на стороне Украины? Может Сименс? Или Венгрия с Италией?
 показать весь комментарий
Ответить
 
лишнехромосомный, а ты как и Порошенко считаешь Украину и украинский народ ущербным, не способным постоять за себя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в тот момент(с теми силами) мы не могли постоять за себя при полномасштабной войне с парашей.+ бабло где брать на войну?так что тут палка с двух сторон уж слишком развалена наша армия была(((а сидеть и пи..ть я да я может каждый( только не нужно щас строчить про порохоботов )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так у нас сейчас армия крутейшая в "шоколадной вселенной"! Какие проблемы завершить АТО ну не за две недели, а хотя бы на четвертом году?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Безмозглый, я считаю, что Украина и украинский народ способны на многое. Но я не из тех, кто считает, что "шашки наголо и вперёд на танки".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та тут в основном не те, кто с шашками наголо, тут те, кто активны на боевых диванах..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, когда твою жену будет насиловать рашист, ты не будешь считать нужным вступить в драку с ним.
С тобой всё понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
есть глупые люди, из-за которых можно провалить любую операцию, а есть умные люди, которые действуют стратегически продумано и последовательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не напрягайся.........Усё нормально, шАкаладное пЭрЭмЫрие продолжается!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кого это интересует? Ты кто такой, чтобы я перед тобой "душу" изливал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто хорошо перед компом умничать по поводу "пЭрЭмЫрия"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надіюсь наші воїни дадуть достойну відповідь паскудникам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российские наемники применили артиллерию калибром 152 мм и минометы 120 мм по нашим позициям под Новотошковским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9017Alex Mochanov19 год ·
Имеющий уши - услышит.
Как минимум - прочитает и вникнет.Российские наемники применили артиллерию калибром 152 мм и минометы 120 мм по нашим позициям под Новотошковским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6045
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ссылка на ФБ Мочанова. Зайди и спроси у него, накуя он такую фигню постит.

Российские наемники применили артиллерию калибром 152 мм и минометы 120 мм по нашим позициям под Новотошковским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3944 Алексей Мочанов Думаю, в оригинале это "для службового користування", и на вопах/ропах висит выдержка из документа.
Выложи сюда с шапкой, подписью и печаиью - вместо сути сказанного люди начнут обсуждать, как в сеть попал дск-докумэнт
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть ещё вариант вывести "порохобота " Мочанова на чистую воду - поехать самому на ВОП или РОП и опровергнуть его информацию. Поедешь?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Горіть у пеклі, москалі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Воинам ВСУ - штраф в 35 штук или уголовка за ответ с стрелкового. Это щеколадное очередое перемирие,альтернативы нет и мырный план - жити по-рошеновски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не меліть дурниць. Воїнів ВСУ не штрафують і тим більше не притягують до кримінальної відповідальності при застосуванні зброї проти ворога.

PS: Мінські домовленості і порошенківські перемир'я не виправдовую, більш того вважаю порошенка - зрадником українського народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему тогда не стреляют в ответ?Не хотят,саботируют или ВСУ предатели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стріляють у відповідь. Але лише тим, що є на передку. Є крім стрілкотні не дуже багато.
Наша артилерія працює дуже в рідких випадках.

PS: Сам факт того, що воїнів на передку залишили, по наказу головнокомандувача, без належної для ситуації зброї важкого калібру вважаю військовим злочином і злочином проти українського народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.......а може просто нема чим стрілять? Докозакувався офшорник до ручки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
с какого ватного паблика вы таскаете сюда зраду, ну кто вам сказал, что наши военные не могут ответить, когда в этом есть необходимость..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили артиллерию калибром 152 мм и минометы 120 мм по нашим позициям под Новотошковским, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти