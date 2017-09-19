 Российские наемники применили артиллерию калибром 152 мм и минометы 120 мм по нашим позициям под Новотошковским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "С полуночи обстановка больше обострилась на Луганском направлении, где количество вражеских провокаций в последнее время существенно возрасло. Так, почти с 1-00 боевики дважды били из минометов калибра 120 миллиметров по нашим опорным пунктам на подступах к Новотошковскому. А около 7-00 применили артиллерию калибра 152 миллиметра. Также сегодня в минометный обстрел врага попали украинские укрепления у Крымского.
На Донецком направлении стрелковое оружие оккупантов работала вблизи Каменки и Майорска. А из вооружения БМП враг бил по нашим позициям в окрестностях Зайцево.
В то же время, наряду с обороной линии разграничения украинские военные, которые непосредственно не задействованы на передовых позициях, продолжают совершенствовать профессиональное мастерство. Так, на прошлой неделе подразделения ВДВ выполнили прыжки с парашютом в районе Дружковки. Также на второй линии обороны не прекращаются мероприятия боевой подготовки в механизированных, мотопехотных и горно-пехотных частях".
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С тобой всё понятно.
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Имеющий уши - услышит.
Как минимум - прочитает и вникнет.
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Алексей Мочанов Думаю, в оригинале это "для службового користування", и на вопах/ропах висит выдержка из документа.
Выложи сюда с шапкой, подписью и печаиью - вместо сути сказанного люди начнут обсуждать, как в сеть попал дск-докумэнт
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PS: Мінські домовленості і порошенківські перемир'я не виправдовую, більш того вважаю порошенка - зрадником українського народу.
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Наша артилерія працює дуже в рідких випадках.
PS: Сам факт того, що воїнів на передку залишили, по наказу головнокомандувача, без належної для ситуації зброї важкого калібру вважаю військовим злочином і злочином проти українського народу.
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