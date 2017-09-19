 Дождь "подмочил" боеспособность российской армии, - Турчинов

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на пресс-службу СНБО.
По состоянию на 19 сентября 2017 года реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тыс. человек, свыше 10 тыс. ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей / подводных лодок различного класса.
Крупнейшие по объему военные маневры запланированы на 18-20 сентября 2017: на территории Российской Федерации - на 33 общевойсковом полигоне Западного ВО "Луга" в Ленинградской области, полигоне 336 бригады морской пехоты береговых войск Балтийского флота "Хмелевка" и общевойсковом полигоне "Павенково" Балтийского флота в Калининградской области, а также 714-м полигоне ВДВ "Красные Струги" в Псковской области; на территории Республики Беларусь - на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Минская обл.). и полигоне "Брестский" 38 ОДШБр сил специальных операций.
Предполагалось, что в ходе финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов, расположенный на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко А.Г. отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси.
Таким образом, 18 сентября 2017 на 33 общевойсковом полигоне Западного ВО "Луга" в Ленинградской области для высшего военно-политического руководства РФ (президент В.Путин, министр обороны Шойгу, начальник ГШ генерал армии В.Герасимов) был продемонстрирован показательный тактический эпизод ведения маневренной обороны и переход в наступление. К участию в нем привлекались подразделения 25 омсбр (Владимирский Лагерь, Псковская обл.), 138 омсбр (Каменка, Ленинградская обл.) Из состава 6 общевойсковой армии (Санкт-Петербург) и 2 мсд (Калининец) из состава 1 танковой армии (Одинцово, Московская обл.), подразделения ракетных войск и артиллерии, ПВО, ВДВ, оперативно-тактической и армейской авиации Западного ВО.
Поддержку действий войск с воздуха осуществляли три бомбардировщика Ту-22МЗ из состава 52 вбап (Шайковка) 22 вбад (Энгельс).
По отзывам иностранных наблюдателей, эффективность действий сухопутного и особенно воздушного компонента войск, привлеченных к учениям, была существенно уменьшена и "испорчена" из-за сильного дождя в районе учений.
Также было сорвано проведение запланированной на 18 сентября 2017 высадки тактического десанта в районе Крючково, (Тверская обл.), расположенного на расстоянии 600 км от полигона "Луга".
Российские медиаресурсы также пели громкие дифирамбы применению на учениях новых танков Т-90 М и Т-80 БВМ, которые выполняли исключительно пассивную, рекламную функцию. Кроме того, российские СМИ пытались скрыть ракетный залп боевого вертолета по зрителям учений.
В то же время, для поддержания боевой готовности и противодействия возможным провокациям со стороны российских военных, согласно плану, продолжаются стратегические командно-штабные учения Вооруженных Сил Украины "Несокрушимая стойкость-2017", к которым также привлекаются другие военные формирования Украины. В ходе обучения осуществляется наращивание возможностей органов военного управления по управлению войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий. В ходе практических действий украинские военные демонстрируют высокую полевую выучку и боевые возможности.
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Потерял пастырь свою майдановоскую паству. Напрочь потерял.
Теперь он для нас - шоколадный клоун.
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Смоленск-2 не состоялся...
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