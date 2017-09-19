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 Политика Украины
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 Дождь "подмочил" боеспособность российской армии, - Турчинов

турчинов

С 17 сентября 2017 года начался второй этап стратегических командно-штабных учений ВС Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017". Активная фаза указанных учений проводится одновременно на шести военных полигонах Российской Федерации и пяти военных полигонах Республики Беларусь, что дает возможность скрыть реальный масштаб привлечения к ним войск (сил), значительно превышающий официально анонсированный.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на пресс-службу СНБО.

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По состоянию на 19 сентября 2017 года реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тыс. человек, свыше 10 тыс. ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей / подводных лодок различного класса.

Крупнейшие по объему военные маневры запланированы на 18-20 сентября 2017: на территории Российской Федерации - на 33 общевойсковом полигоне Западного ВО "Луга" в Ленинградской области, полигоне 336 бригады морской пехоты береговых войск Балтийского флота "Хмелевка" и общевойсковом полигоне "Павенково" Балтийского флота в Калининградской области, а также 714-м полигоне ВДВ "Красные Струги" в Псковской области; на территории Республики Беларусь - на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Минская обл.). и полигоне "Брестский" 38 ОДШБр сил специальных операций.

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Предполагалось, что в ходе финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов, расположенный на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко А.Г. отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси.

Таким образом, 18 сентября 2017 на 33 общевойсковом полигоне Западного ВО "Луга" в Ленинградской области для высшего военно-политического руководства РФ (президент В.Путин, министр обороны Шойгу, начальник ГШ генерал армии В.Герасимов) был продемонстрирован показательный тактический эпизод ведения маневренной обороны и переход в наступление. К участию в нем привлекались подразделения 25 омсбр (Владимирский Лагерь, Псковская обл.), 138 омсбр (Каменка, Ленинградская обл.) Из состава 6 общевойсковой армии (Санкт-Петербург) и 2 мсд (Калининец) из состава 1 танковой армии (Одинцово, Московская обл.), подразделения ракетных войск и артиллерии, ПВО, ВДВ, оперативно-тактической и армейской авиации Западного ВО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поддержку действий войск с воздуха осуществляли три бомбардировщика Ту-22МЗ из состава 52 вбап (Шайковка) 22 вбад (Энгельс).

По отзывам иностранных наблюдателей, эффективность действий сухопутного и особенно воздушного компонента войск, привлеченных к учениям, была существенно уменьшена и "испорчена" из-за сильного дождя в районе учений.
Также было сорвано проведение запланированной на 18 сентября 2017 высадки тактического десанта в районе Крючково, (Тверская обл.), расположенного на расстоянии 600 км от полигона "Луга".

Российские медиаресурсы также пели громкие дифирамбы применению на учениях новых танков Т-90 М и Т-80 БВМ, которые выполняли исключительно пассивную, рекламную функцию. Кроме того, российские СМИ пытались скрыть ракетный залп боевого вертолета по зрителям учений.

В то же время, для поддержания боевой готовности и противодействия возможным провокациям со стороны российских военных, согласно плану, продолжаются стратегические командно-штабные учения Вооруженных Сил Украины "Несокрушимая стойкость-2017", к которым также привлекаются другие военные формирования Украины. В ходе обучения осуществляется наращивание возможностей органов военного управления по управлению войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий. В ходе практических действий украинские военные демонстрируют высокую полевую выучку и боевые возможности.
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если бы не Турчинов, возможно что всякие там моторылы сейчас по Киеву разгуливали.
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А,що в них на лобі написано-сєпар.Чи кожного,хто хоче сфотографуватися з поліцейським, треба хапати,кидати за решітку і відбивати нирки?Ви,вже дістали,безмозглі.
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Кум пупина разгуливал бы в кабинете на банковой вместо рошена
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Если бы не турчинов, то крым был бы наш и на востоке не было бы войны.
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каким образом? это если бы сдались на милость врагу?
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А что , разве десанты не должны высаживаться в любую погоду?
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А кацапЗМІ радісно відрапортували, що уявну!!! атаку уявного!!!! противника доблесна неокрасна (від "нова" і "червона") уявно відбила і уявного!!!! противника розгромила під час уявної контратаки. Самі навчання признані цими ж ЗМІ крутішими від літньої цьогорічної "Зарніци" для школярів.
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Ні,тільки в льотну.Бо це рашистські супервійська,винищувачі скла.
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представляю, стоят путин с лукашенко на пригорке наблюдают в бинокли за манёврами..а тут бац ! залп с вертолёта
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Мечты, мечты... Реальность после смерти хуйла не определена. Может всякое случится.
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вернут мировой порядок путем вывода войск с Крыма и Донбасса?
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Никто ничего не знает. Игры бульдогов под ковром.
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Так Путин бессмертен. Если, дай Бог, Путин втихаря сдохнет то будет Путин-дубль 2, 3, 4 и так до бесконечности. Он в россии как бренд, еще лет 50 проживет.
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Совсем не так , если прочесть весь текст. В заголовке - не цитата турчинова, это резюме админа
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Турчинов - как о тот гриб - вдруг выныривает из травы. Шо-то там говорит, а потом - нырк, снова в болото...
Потерял пастырь свою майдановоскую паству. Напрочь потерял.
Теперь он для нас - шоколадный клоун.
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А когда второй. Я как то такое знаменательное событие прозевал. Это не воронежский ли ЯК-130?
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Остерегается бацька в гости в рашку ездить в такие моменты...
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И это Турчинов заявил после успешных испытаний украинских ударных беспилотников в плохую погоду.
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плохо одно, шо в руцкой армии сортиров нет. а то он там бы всю её и замочил. (по совету хуйла)
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Пиарится, комсомолец. Но воевать за Родину, как в свое время и за Крым, он не будет. И дети его тоже. Он старательно дистанцируется от Пети и Минского предательства, бегает в камуфляже, но с Порошенкой он одно целое, и Крым и Донбасс по-прежнему в оккупации.
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тебе наверное легко рассуждать с дивана, вот если бы ты в то время был бы в Крыму, без еды, без броника, без топлива, без аккумуляторов на технике, без какого бы то ни было снабжения, вот тогда бы ты показал бы всю силушку кацапсинам да?
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У меня там друган был в то время, служивый, так вот тов. Лавриненко не в курсе, что вообще происходило в Крыму и вообще не понимает, что процентов 70 "наших" солдат и офицеров были местными или связанными с местными и перешли на сторону врага. А сколько было саботажа, да и просто нежелания выполнять приказы новой украинской власти? А сколько там было сторонников Яныка и ПР? Короче да, трындеть с дивана оно конечно да, удобно )
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Всё, что надо знать о российской армии. (Наглядное пособие. )))
Дождь "подмочил" боеспособность российской армии, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7113
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у УАЗ Патриота запросто мона ручку оторвать с дуру
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президент Лукашенко А.Г. отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси.
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Смоленск-2 не состоялся...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДождь "подмочил" боеспособность российской армии, - Турчинов
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