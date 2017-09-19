EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Экономика
  624  27
Все про:тарифы (1500) Укрзализныця (1217)

 Американская торговая палата в Украине просит Кабмин не поддерживать повышение ж/д тарифов

укрзализныця

Эксперты отметили, что "Укрзализныця" не предоставила экономически обоснованного ответа относительно оснований повышения тарифов на грузовые перевозки.

Совет директоров Американской торговой палаты в Украине обратился к министру инфраструктуры Владимира Омеляну с просьбой не поддерживать повышения тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным, передает УНИАН.

Соответствующее письмо направил Омеляну, первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву, министру финансов Александру Данилюку, председателю Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной и и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову от имени совета директоров Палаты президент Палаты Андрей Гундер.

Он напомнил, что, по мнению экспертов компаний-членов Палаты, "Укрзализныця" не предоставила экономически обоснованного ответа относительно оснований повышения тарифов на грузовые перевозки, "что вызывает вопросы относительно прозрачности и открытости данного процесса".

"Эксперты компаний-членов Палаты рассмотрели проект финансового плана ПАО "УЗ", который обнародован на официальном сайте УЗ, и хотели бы отметить, что данный проект несет в себе ряд потенциальных рисков для предприятий промышленности и агропромышленного комплекса в разрезе повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, - говорится в письме. - По мнению экспертов компаний-членов Палаты и исходя из запланированных финансовых показателей консолидированного финансового плана, УЗ имеет ресурс и возможность не осуществлять индексацию тарифа в 2017 году. Это подтверждается также приказом Министерства инфраструктуры Украины № 782 от 8 октября 2013 года "Об утверждении Порядка пересмотра тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом", который регламентирует основания и механизм пересмотра тарифов".

Кроме того, перед любым повышением железнодорожных тарифов, эксперты компаний-членов Палаты считают необходимым показать результаты от прошлого повышения, в частности, в разрезе ситуации с распределением вагонов, их обращением, скоростью доставки и сохранностью груза. Следующим шагом должна стать разработка четкого плана по дальнейшему улучшению ситуации с восстановлением/ремонтом вагонного и локомотивного парка УЗ, скоростью отправок грузов железнодорожным транспортом, наличием топлива, инвестициями в обновление подвижного состава УЗ и четкими сроками и метриками.

"Исходя из вышесказанного, эксперты компаний-членов Палаты обращаются к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой не поддерживать повышения тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным и соответственно доработать проект консолидированного финансового плана УЗ на 2017 год. В то же время, эксперты компаний-членов Палаты готовы продолжить диалог с представителями Министерства инфраструктуры и УЗ по наработке консолидированного механизма долгосрочного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки", - подытожил в письме А. Гундер.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А інопланетяни ще не просять нас не піднімати тарифи на залізниці? Хто ще хоче грошей Ахметова? Хто ще продажна повія і готова продати свою гідність за пару гривень?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как просят?
просто - просят, или так, что можно на хлебушек намазать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто ничего не просит.Ставят перед фактом.Внешнее управление так сказать.Вот она независимость..
 показать весь комментарий
Ответить
 
не волнуйся скрепный, рошен и при внешним управлении делает, что хочет
 показать весь комментарий
Ответить
 
с такой-то оглаской? ФБР за такой хлебушек фирташа прижала
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Совет директоров Американской торговой палаты в Украине обратился к министру инфраструктуры Владимира Омеляну с просьбой не поддерживать повышения тарифа на грузовые железнодорожные перевозки, так как такое повышение является преждевременным и экономически необоснованным "

Омелян уже побежал штаны сушить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Омелян не имел никакого отношения к предыдущему повышению тарифов ибо Гройсман перевёл её от Омеляна в непосредственное подчинение Кабмину, а теперь после того, как Гройсман обосрался вернули УЗ назад Омеляну.
Так что внимательнее следи за своими и чужими штанами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он напомнил, что, по мнению экспертов компаний-членов Палаты, "Укрзализныця" не предоставила экономически обоснованного ответа относительно оснований повышенияИсточник:https://censor.net.ua/n455989

==========
Все,уже в наглую?Куратопы выходят из тени?
Наивные конечно ща начнут истерить,что это для народа.Но я б уточнил-сколько и какие пошлины за какой товар,думаю уголь-платят США Укрзализныце
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина в нынешнем своем положении как остров в море акул и фиерически глупо утверждать о независимости.Вас не устраивают американские кураторы или вы хотите их заменить кацапскими?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Экономические обоснования"- какие умные слова.У нас так не принято,мы всё с потолка и тяп-ляп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так мо, Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International - CI)
папросють наших пархатых патриотов и коммуналку вернуть в зад
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перевозку морем американцы делают по мировым тарифам?
А почему?
И если уголь сильно дорогой получается - можно американских шахтеров перевести на украинские зарплаты.
А чего нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо же! Уже, даже Американской торговой палате, космические ценовые гонки, которые устраивает украинская власть, кажутся абсурдными. Но винницким "азиатам" не понять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кращий спеціаліст по обгрунтуванню будь-яких тарифів, це менеджер з продажу цукерок Вовк, призначте його головним, він вам будь-які тарифи обгрунтуе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гудок даунецкий уже и в американской палате пролоббировал вопросы экспорта чугуна и руды
 показать весь комментарий
Ответить
 
Укрзалізниця під наглядом західних спецслужб, які не дають красти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гросина гопкомания в мае придумала поднять лишних 7 млрд. на ж/д грузоперевозках, если не дадут - то поднимут на пассажирские. А электрички электрические - ДТЭК тоже бедует )))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАмериканская торговая палата в Украине просит Кабмин не поддерживать повышение ж/д тарифов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти