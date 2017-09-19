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 Политика Украины
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 Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе

порошенко трамп

Увеличение поддержки США, украинские реформы и продолжение санкций против России станут предметом встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Что касается двусторонних отношений, то уже есть увеличение, заложенное в бюджет США на следующий год, относительно оборонной поддержки Украины. Я думаю, особенно в контексте реализации бюджетных возможностей будет состоять разговор Порошенко с Трампом", - сказала она.

По мнению И.Климпуш-Цинцадзе, "речь будет идти с точки зрения украинских реформ и экономического сотрудничества, которое существенно расширяется".

"Речь также будет идти о продлении санкций против России, которые были приняты на уровне как Конгресса, так и президента США. У нас есть очень хорошая динамика с момента первой встречи президентов в июне", - подчеркнула она.

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Вице-премьер также отметила намерения Белого дома продолжить обучение украинских военных, потому что это интересно не только украинской стороне, но и "американские военные также учатся у наших военных".

Кроме того, по ее словам, США продолжает оказывать помощь Украине в виде предоставления техники. "Будет продолжено предоставление отдельных видов техники… Сейчас мы ожидаем 40 Humvee (HMMWV - Ред.) с медицинским оборудованием для нужд АТО", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, США готовы принимать на лечение больше украинских военных, и данная программа отдельно прописана в проекте военного бюджета США на 2018 год.

Вице-премьер напомнила, что П.Порошенко в ходе визита будет выступать на Генассамблее ООН и будет иметь двусторонние встречи с президентом США и представителями его администрации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - Порошенко. ФОТОрепортаж

"Именно в этих дискуссиях и будет идти речь о том, как официальный Киев видит размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе, если такое решение будет принято. Своеобразное представление "красных линий" размещения, как их видит Украина", - сказала она.
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Під час ремонту табору «Вікторія» син директора придбав дорогу нерухомість (фото)

Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1226
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"Речь также будет идти о продлении санкций против России, которые были приняты на уровне как Конгресса, так и президента США. У нас есть очень хорошая динамика с момента первой встречи президентов в июне", - подчеркнула она.Источник: https://censor.net.ua/n455986
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Креативный дизайнер придумал сумку "пивной живот"

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Олег Соскин: Трамп может настойчиво предложить Порошенко добровольно уйти в отставку

на встрече Порошенко с Трампом, которая состоится 21 сентября

Можно предположить, что на встрече Порошенко с Трампом, которая состоится 21 сентября в Нью-Йорке Порошенко будет предложено добровольно уйти в отставку и будет проговариваться, на каких условиях он будет уходить. Его песенка окончательно спета. Если Порошенко не согласится, будет дана отмашка Саакашвили, Тимошенко, Наливайченко, Чумаку, Садовому, чтобы они начали безжалостномочить Порошенко и его команду, выжигать их напалмом вместе со всей группой, со всей собственностью.
Олег Соскин
[Олег Соскин: Трамп может настойчиво предложить Порошенко добровольно уйти в отставку]: Посмотри! http://ua24ua.net/oleg_soskin_tramp_moget_nastoychivo_predlogit_poroshenko_dobrovolno_uyti_v_otstavku/
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Шах и мат зрадофилы!!! Трамп делает то, что скажет Порошенко!!
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Усі мешканці земної кулі роблять те, що скаже порошенко та навіть пінгвіни Антарктиди погоджують з ним час своєї міграції.
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Михеил Саакашвили сегодня в Киеве. Как-то непохоже, что он (по мнению порохоботов) никому в Украине не нужен.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaniabOncsU
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интересно а о выходе "рошенки" на американский рынок... в этот раз будут говорить?
надо же как-то заменять липецкую? (понимаю, что уровни разные, но все же!)
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У порохоботов праздник, Великий Реформатор как равноценный партнер будет обсуждать санкции для фуйла и корректировать их
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе
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