 Порошенко и Трамп обсудят увеличение поддержки Вашингтоном Украины и продолжение санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается двусторонних отношений, то уже есть увеличение, заложенное в бюджет США на следующий год, относительно оборонной поддержки Украины. Я думаю, особенно в контексте реализации бюджетных возможностей будет состоять разговор Порошенко с Трампом", - сказала она.
По мнению И.Климпуш-Цинцадзе, "речь будет идти с точки зрения украинских реформ и экономического сотрудничества, которое существенно расширяется".
"Речь также будет идти о продлении санкций против России, которые были приняты на уровне как Конгресса, так и президента США. У нас есть очень хорошая динамика с момента первой встречи президентов в июне", - подчеркнула она.
Вице-премьер также отметила намерения Белого дома продолжить обучение украинских военных, потому что это интересно не только украинской стороне, но и "американские военные также учатся у наших военных".
Кроме того, по ее словам, США продолжает оказывать помощь Украине в виде предоставления техники. "Будет продолжено предоставление отдельных видов техники… Сейчас мы ожидаем 40 Humvee (HMMWV - Ред.) с медицинским оборудованием для нужд АТО", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.
Кроме того, США готовы принимать на лечение больше украинских военных, и данная программа отдельно прописана в проекте военного бюджета США на 2018 год.
Вице-премьер напомнила, что П.Порошенко в ходе визита будет выступать на Генассамблее ООН и будет иметь двусторонние встречи с президентом США и представителями его администрации.
"Именно в этих дискуссиях и будет идти речь о том, как официальный Киев видит размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе, если такое решение будет принято. Своеобразное представление "красных линий" размещения, как их видит Украина", - сказала она.
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на встрече Порошенко с Трампом, которая состоится 21 сентября
Можно предположить, что на встрече Порошенко с Трампом, которая состоится 21 сентября в Нью-Йорке Порошенко будет предложено добровольно уйти в отставку и будет проговариваться, на каких условиях он будет уходить. Его песенка окончательно спета. Если Порошенко не согласится, будет дана отмашка Саакашвили, Тимошенко, Наливайченко, Чумаку, Садовому, чтобы они начали безжалостномочить Порошенко и его команду, выжигать их напалмом вместе со всей группой, со всей собственностью.
Олег Соскин
[Олег Соскин: Трамп может настойчиво предложить Порошенко добровольно уйти в отставку]: Посмотри! http://ua24ua.net/oleg_soskin_tramp_moget_nastoychivo_predlogit_poroshenko_dobrovolno_uyti_v_otstavku/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaniabOncsU
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надо же как-то заменять липецкую? (понимаю, что уровни разные, но все же!)
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