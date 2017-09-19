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 Трамп призвал к уважению и соблюдению суверенитета государств, в том числе Украины

трамп

Президент США Дональд Трамп призывает страны уважать и соблюдать суверенитет государств, в том числе Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если мы хотим сделать условия лучше для своих граждан, если мы стремимся к тому, чтобы история подтвердила нашу правоту, мы должны выполнить свой суверенный долг перед теми людьми, которых мы добросовестно представляем. Необходимо ограждать свои страны, их интересы и будущее, необходимо отвергать угрозы в отношении суверенитета, начиная от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны отстаивать уважение права, уважение границ и уважение культуры, мирного взаимодействия", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН во вторник в Нью-Йорке.

По его словам, государствам необходимо действовать совместно, "бороться с теми, кто угрожает нам хаосом, беспорядками и террором".

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Президент США назвал бедствием для планеты "небольшую группу нерадивых режимов, нарушающих… принципы, на которых зиждется ООН". Он подчеркнул, что такие режимы "не уважают ни собственных граждан, ни суверенные права собственных стран".

"Если праведное большинство не будет выступать против зловещих немногих, то тогда победит зло", - сказал Д.Трамп.

Он подчеркнул, что США неизменно будут "другом мира, особенно другом для своих союзников".

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"Однако нельзя, чтобы нами злоупотребляли, чтобы в отношении нас заключали какие-то односторонние сделки, от которых США взамен вообще ничего не получает, и я, пока нахожусь у власти, буду отстаивать интересы США прежде всего", - заверил Д.Трамп.
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Недавно расхваливали «Стугна-П», которая рвет джавелины, как тузик тряпку. Но надо на производство несколько миллиардов $, которые США давать, почемуто, не хотят.
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Радует то, что президент США в курсе происходящего у нас и держит ситуацию на контроле.
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чому ж, дав порошенко пару кораблів вугілля для розкрутки бізнесу, а це ніби як матеріальна допомога.
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туди вперше не запросили сцаря московітів, але піськов вже сказав, що це нормально для ординського пахана
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виставили за двері вована і це цілком нормально.
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Трамп- это тот самый популярный автор Твиттера времен эпохи Саакашвили?
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Против террора поможет тока террор, лозунги и призывы бессмысленны
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На мокшів заклики не діють, потрібен чарівний пендель.
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то как с кацапами справляется Вайшнирия, им быстро придёт конец
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наверное всех .кто причастны к минскому сходняку(который нарушил линией соприкосновения территориальную целостность Украины,которую нарезали согласно планов куйла...под создание ордло,которые рашист в беде не собирается оставлять .засунув их туда) ждут санкции США?
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а то ты до сих пор не понял шо )(уйло все призывы, и твой в том числе про мир во всем мире на фуфеле вертел ?! он только с силой считается
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А что если в Одессе, за неимением доказательств судьи-патриоты специально отпустили подонков, чтобы мы поубивалинах?
Трамп призвал к уважению и соблюдению суверенитета государств, в том числе Украины - Цензор.НЕТ 7499
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И тайно вывезли в неизвестном направлении, а на патриотов, которые с этим были несогласны, сразу завели дела.
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Це безумовна перемога Порошенка!! Звізду герою!!!
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Президент США Дональд Трамп впервые выступил с трибуны ООН и рассказал о своем видении американской внешней политики, основанном на принципе "Америка прежде всего", подчеркнув и ее обязательства в отношении мира и процветания других стран. В начале выступления он перечислил успехи США в области политики, экономики и науки, а затем изложил свои взгляды на важнейшие мировые проблемы, в числе которых назвал угрозы нарушения суверенитета, начав с упоминания Украины. Трамп призвал страны, входящие в ООН усилить давление на Северную Корею с целью принудить ее отказаться от ядерного оружия, назвав политику этой страны-изгоя "дестабилизирующей, враждебной и угрожающей".
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"Если праведное большинство не будет выступать против зловещих немногих, то тогда победит зло", - сказал Д.Трамп.Кацапы ,начинайте визжать и докажите,что зловещие немногие,это не племя людоедов мумба-юмба а это вы,свино-касабы!
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Судя по заявлению Трампа, если, мол, возникнет необходимость, а она может возникнуть в любой момент, Штаты (дословно) "полностью уничтожат Северную Корею", старик настроен весьма решительно. Не хочу пугать казламордых,но им п##да. Наконец-то, у Украины появился серьезный союзник, который отвечает за свои слова.
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Трамп жжот.И сразу после этого предложил войти в....Угадайте какую страну!И навести там порядок!!!В Венесуэллу.Ну там где огромные запасы нефти.Их поведение неприемлимо для США!Ахренеть.
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"Трамп призвал к уважению и соблюдению суверенитета государств..." - он что, на приколе?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп призвал к уважению и соблюдению суверенитета государств, в том числе Украины
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