 Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании, - Magyar Nemzet

19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об образовании". Он подчеркнул, что, согласно закону, преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, но язык национальных меньшинств изучать не запрещается.