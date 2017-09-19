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 Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании, - Magyar Nemzet

венгрия

Парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Magyar Nemzet, в резолюции депутаты призвали Украину уважать основные европейские ценности - демократию и верховенство права, а также не допустить вступления в силу этого закона, передает Цензор.НЕТ.

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Депутаты отметили, что украинский закон об образовании серьезно нарушает право венгров Закарпатья на образование на их родном языке, а также противоречит ряду международных документов, в частности Копенгагенскому документу и Парижской хартии ОБСЕ, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, договора об основах добрососедства и сотрудничества и др.

В резолюции утверждается, что этот закон нарушает и Конституцию Украины, согласно которой принятие новых законов или внесение поправок в действующие законы не должно ограничивать имеющиеся права. Кроме того, Основной закон Украины запрещает этническую и языковую дискриминацию, указывают венгерские депутаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критикуют не языковую статью нового закона об образовании, а "интерпретации и иллюзии", - Климкин

Помимо этого, парламент Венгрии призвал международное сообщество осудить закон.

Депутаты обратились к правительству Венгрии с просьбой принять все необходимые меры, чтобы закон не начал действовать, и регулярно информировать по этому вопросу парламентские комитеты.

ак сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.

15 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что надеются на смену риторики главы МИД Венгрии Пейтера Сийярто в вопросе "языковой статьи" закона "Об образовании Украины" после встречи представителей украинского правительства с дипломатами.

19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об образовании". Он подчеркнул, что, согласно закону, преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, но язык национальных меньшинств изучать не запрещается.

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"закон об образовании серьезно нарушает право венгров Закарпатья на образование на их родном языке"

Чого тут не так?

Ось закон в інтернеті:
Проект Закону України «Про освіту»

Закон Про освіту.

Цей закон давно обговорювався:

українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання.

молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою;
угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою;

інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна).

Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Ромська мова загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ( початок вивчення з 1 класу);
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу);
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;
Інтегрований курс «Література» (національна та зарубіжна).
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Если у вас есть деньги на обучение в ВУЗе и на бюджетное место вы не претендуете, но вам не хватило 1 балла по итогам ЗНО, вы не можете учиться в украинском ВУЗе. Но можете учиться в Польше. Словакии, Чехии, Венгрии, Оксфорде, Сорбонне и т.д. Реформа, однако. В универах недобор, доценты на пол-ставки, дети по подворотням или за бугор. Интересная картина. Исполнители известны. А вот кто бенефициары?
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Вот в том числе и из-за этого люди реально нуждаются в образовании на польском. Если принципиально не хочешь платить взятки - твои дети в Украине учится не имеют права. Проверено на личном опыте.
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О, повод есть реформу отменить... барыга скажет - мы старались изо всех сил... в поте лица... не жалея себя... но под нажимом европейского общества придется отменять все реформы...
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А мадьярам можно напомнить про город Корюковка Черниговской области и счет выставить.
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Сумасшедшие мадьяры. Пшли в задницу,подкацапские подстилки.
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Проект Закону України «Про освіту» (завантажити)
Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про освіту» (завантажити)
Пропозиції, що надійшли до законопроекту «Про освіту» (перейти)
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ага! они хотят, чтобы жители Закарпатья трындели исключительно на мадьярском! уже сейчас, если бывали на Закарпатье, невозможно общаться нормально с обслугой - не понимают ни украинского ни русского языков
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все же интересно..это мы в Европу идём, или венгры?
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Венгры-то пойдут ** *** но только вместе с Закарпатьем. Добавится к Крыму и Донбассу. Так что нужно все равно осторожненько со словесами...Очень больная тема и не с нашей "вдачей" залупаться еще раз
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Такие как ты визглявые "типа поцриотки" и просрали уже часть суверенных территорий. Вначале Крым и Донбасс верни назад а потом визжи
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Ага, особливо весело коли на ідіш цявкотить козак обрізаний
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Більш весело, коли в руських рядяться угро-фінські племена межиріччя Волги та Оки, не кажучи вже прорізних якутів, дагестанців, мордвин, калмиків і ін. От де веселуха.
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А ты вначале с ВПН слезь, типа канадиец из Жмеринки и пиши под своим именем, патриот анонимный изподтишка...
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А ты прилез рассказать, что умеешь всем нахамить? Разве кто сомневался?
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Далеким СхОдом- між іншим...Мову вчи перш ніж забруднювати інформаційний простір
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Уебень кацапский, как раз таки "схід" НАКУЙ-в будку, ССУЧАРА кацапсячая!
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Ти отлекав у чоколядного? Геть рогуляка!
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Венграм гейросоюз не даст этого сделать, пусть хоть усрутся. Иначе вышвырнут на задворки.
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когда на рашке или в венгрии откроется хоть одна украинская школа,тогда и голосить надо,а покуда на рашке нет ни одной украинской,сидите и молчите в тряпочку
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Та точно. Йоббики - это не русня. Они такие коленца с ихтамнетами не выкинут, а все остальные подвижки зарубятся там на корню.
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Очень осторожно,это аля в стиле Тимошенко,про голубей мира?)Вам известно что каждый житель Закарпатья имеет венгерский паспорт?Как это называется если не сувание своего клюва во внутрение дела Украины соседнего государства с нарушениям нашей конституции,и самое главное наша власть набрала в рот воды и молчит по этому поводу.Не дадим по зубам,так всякие Йобики еще отяпают себе кусок земли
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Основной закон Украины запрещает этническую и языковую дискриминацию, указывают венгерские депутаты.
Что эти йоббики называют этнической и языковой чисткой?!
Может Украине все языки Мира признать государственными и обеспечить на них образование с необязательностью изучения украинского?
Источник: https://censor.net.ua/n4559
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Это явное вмешательство во внутренние дела Украины. 100% у йоббиков на родине нет ни одного образовательного учреждения с украинским языком преподавания. А чего же хотят от нас?
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они хотят, чтобы Закарпатье обвенгерилось до такой степени, чтобы, чуть позже, они могли поставить вопрос о культурной, а потом и политической и экономической независимости
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Кто платит, тот и музыку заказывает!
Хотят учить венгерский, пусть платят за курсы!
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Наш министр освіти, всё четко сказала по поводу этих выпадов - ни в одной из особо возмущенных стран, нет ни одной украинской школы... нехай шастить...
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просят как минимум консультации..ала в нас же свій шлях...
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Какие еще нахрен "венегры" закарпатья??)..Хватит уже,наигрались с этими языками,только один должен быть государственным-это украинский!Все остальное пусть себе создают на частной основе..тоже мне венгуеры епта..Не нравится, чеиодан -вокзал-Венгерия 😂)))
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а ктото предлагает второй государственный?
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а коли мадяризували усіх русинів Закарпаття,то тоді мадяри не голосили так. Моя бабуся,покійна,розповідала як їх учили по-мадярськи.
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це угорці таким чином намагаються звільнити себе від загальноєвропейської квоти на мігрантів. Тобто - "вибачайте, в нас он українців скільки набігло". Українці вас почули, чи почують у Брюселі
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Скількі в Угорщині шкіл з українскою мовою навчання? Стількі і відкрити у нас з угорскою!
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никто никого не держит - не смачне сало соси чупачупс
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Пофиг как то на венгров и прочие "меньшества".Наша земля-наши законы.Не нравится - все нафиг отсюда.Развелось всякого потребья в Украине...
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Есть права граждан Украины- В Украине. Есть права граждан Венгрии в ней же. Права венгров в Украине? Чет мадьяры такого не показывали еще.
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Хай у себя в хате порядки наводят. Еще одни кацапы нарисовались.
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Нехай йдуть лісом йоббіки угорські зі своєю стурбованнісю.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании, - Magyar Nemzet
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