 Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании, - Magyar Nemzet

Депутаты отметили, что украинский закон об образовании серьезно нарушает право венгров Закарпатья на образование на их родном языке, а также противоречит ряду международных документов, в частности Копенгагенскому документу и Парижской хартии ОБСЕ, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, договора об основах добрососедства и сотрудничества и др.
В резолюции утверждается, что этот закон нарушает и Конституцию Украины, согласно которой принятие новых законов или внесение поправок в действующие законы не должно ограничивать имеющиеся права. Кроме того, Основной закон Украины запрещает этническую и языковую дискриминацию, указывают венгерские депутаты.
Помимо этого, парламент Венгрии призвал международное сообщество осудить закон.
Депутаты обратились к правительству Венгрии с просьбой принять все необходимые меры, чтобы закон не начал действовать, и регулярно информировать по этому вопросу парламентские комитеты.
ак сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
15 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что надеются на смену риторики главы МИД Венгрии Пейтера Сийярто в вопросе "языковой статьи" закона "Об образовании Украины" после встречи представителей украинского правительства с дипломатами.
19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об образовании". Он подчеркнул, что, согласно закону, преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах".
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, но язык национальных меньшинств изучать не запрещается.
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Чого тут не так?
Ось закон в інтернеті:
Проект Закону України «Про освіту»
Закон Про освіту.
Цей закон давно обговорювався:
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання;
українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання.
молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою;
угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою;
інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна);
інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна).
Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Новогрецька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою;
Ромська мова загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою ( початок вивчення з 1 класу);
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу);
Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою;
Інтегрований курс «Література» (національна та зарубіжна).
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можно и тут почитать..не так все плохо
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Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про освіту» (завантажити)
Пропозиції, що надійшли до законопроекту «Про освіту» (перейти)
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Что эти йоббики называют этнической и языковой чисткой?!
Может Украине все языки Мира признать государственными и обеспечить на них образование с необязательностью изучения украинского?
Источник: https://censor.net.ua/n4559
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Хотят учить венгерский, пусть платят за курсы!
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