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Все про:Песков (756) Россия (72324) Донбасс (16122) гуманитарная помощь (786)

 Идет перераспределение помощи РФ для Донбасса, жителей ОРДЛО никто в беде не бросит, - Песков

песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможном отказе России от помощи жителям оккупированных прорросийским наемниками районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

Также читайте: Оккупированные территории Донетчины задолжали за воду 1,6 млрд грн: Россия должна заплатить за все эти вещи, - Жебривский

"Хочу отметить, что, разумеется, жителей непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит", - сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о планах по перечислению социальных платежей на оккупированные территории Донбасса из бюджета России.

"Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", - сказал он.

Он также подчеркнул, что об отказе от гуманитарной помощи жителям Донбасса "речи не идет и не будет идти". Вместе с этим, он отказался раскрыть объем оказываемой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе нет гражданской войны, никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю сообщили, что Правительство России намерено отказаться от оказания гуманитарной поддержки отдельным территориям Донбасса. Соответствующее поручение министерство финансов РФ получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября.

Поручение минфину предусматривает "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".
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В перекладі на людську мову - допомогу РФії сєпарам , Захар і Плотва , тупо розкрадали - тепер ця лафа припиниться !
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Мой покойный дед говорил : "Деточка, когда тебя говорят не волнуйся, нужно уже волноваться!"
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какой то фест живота у скрепных намечается, коль блины уже в студии. щас классическая драка начнётся, при раздаче.
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А почему в беде? Они осознанно шли к лучшей жизни, пусть теперь сами и живут
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"Хочу отметить, что, разумеется, жителей непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n455983




Во крышу сносит... Кащенко тебе в помощь...
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Короче санкции пора увеличивать. Чтобы даже "перераспределения", боляче были.
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Я вот что-то никак не пойму с этими кормильцами. Кормили-кормили всю Украину, а теперь без россиськой сиськи сами прокормиться не могут что-ли?
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А вугілля для твоєї ТЕЦ де купується - хіба не в "кормільцев" ?
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Тем более. Уголь покупается, а они себя прокормить не могут. Я ж и говорю, что странно.
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Тем более. Уголь покупается ...

Тобто - Україна "воюючи" з ОРДЛО тим не менш продовжує купувати там вугілля ?
Прикольна війна така ...
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Даже больше скажу. Ну понятно, что злочынна влада палец опалец неударит, чтоб порушить такой порядок вещей, НО! Примечательно, что активисты ещё в марте заблокировавшие "торговлю на крови" допускают продолжение подобной торговли. Как же так? И они продались злочынной владе?
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Вже як ви,кацапи,допомогли так допомогли...Дійсно...
Були люди українцями,а стали якимись зубожілими ордловцями...
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да не были они никогда Украинцами, так и остались - ни кем.
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Якщо брати світогляд,то українців там і справді мало,але вони є.
Можна сказати і так-були громадянами України а стали ордловцями.
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Согласен больше с Русскоязычным.
Иметь гражданство и быть гражданином - разные вещи. По смыслу и по содержанию.
А там проживающие граждане никак к общей идентичности не стремились. Во все времена...
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але вони і кацапами не стали,бовтаються зараз як гі*но в ополонці.
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Вы правы. Это уже "одичалые".
И там чужие, и здесь - не свои. Страшная судьба.
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Російська Ф(п)едерація захопила (окупувала) в Донецькій області саме ті райони і міста, в яких найбільше проживало українських росіям... (Див. населення Донецької області...
https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Донецької_області )...

Так що зараз росіяни, що є представниками Російської Ф(п)едерації, проводять експеримент по впровадженню "руського міра" для українських росіян, які компактно проживали до окупації в Україні на тепер захоплених територіях... ну ще на один рік профінансують... а далі що, будуть весь час їх фінансувати за рахунок інших регіонів... звичайно ні, "лавка скоро закриється"... або вже "закривається"...
Узурпатор Путін разом із своїми путіністами в результаті байок та побрехеньок про світле, безтурботне життя в "руському мірі" створили із українських росіян люмпенів, які піднявши руки вверх і кричачи: "Здаємося, Вовка Путін прийди і зроби завтра світле счасливе майбутнє за рахунок когось інших"... думали, що завтра небеса розкриються і начне з небес валитися кожному усе те, що він побажає... але мани небесної з кожним роком все меньше і меньше та ще й не кожному дістається...
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лучше бы вы их в беду и не загоняли, паскуды лживые....
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ну, дык, расиянцы обязаны кормить тех кого они приручают
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мне плевать!
но вот погорельцы и "плавунцы" в самой рашке, подальше от мацквы, интересуются - а им такая (или хоть какая) помощь будет? ну, после л-днр, хоть крошки?
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Просто пока "гумпомощь" занята на учениях Запад-2017.
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Приходит мужик в паспортный стол и говорит:
- Я хочу сменить имя.
Паспортистка:
- А как Вас зовут?
- Иван Письков.
- Да, конечно мы Вас понимаем, все сделаем в кратчайшие сроки. А как Вы хотели бы называться?
- Дмитрием.
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перераспределят и теперь помощь с якутии пойдёт. а там этой гуманитарки - завались.
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та ты не шаришь. ролдугин реально круче джагера, боно и макартни в сто раз. а если они еще трио с кабзоном и бабкиной соберутся, то вапще пистец всей буржуйской музыке
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Та звичайно, підкинуть пару ешелонів снарядів,та ще й бурятів на утилізацію.
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А никто не говорил что их (лохогандонцев) - бросили!
Просто сказали что перезвонят по позже.
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расстояние между машинами "гумконвоя" примерно совпадает с расстоянием, предписанным нормативами при перевозке БК в автоколонне и разительно отличается от промежутка в колоннах фур-"торгашей".
Совпадение?
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писюков такой: "бля буду, если нада котлы свои цэнтравые продам, и с нявкай в круиз на самой дорогой парусной яхте в мире не поеду на два месяца, но жытелей Дырляндии в биде ни брошу..."
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http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dve-treti-rossiyan-vyskazalis-za-smenu-ekonomicheskogo-kursa-1002382257
вот что думают по этому и другому поводам сами ватники. Вроде как начинают прозревать. Замечу, статья самих ватников.
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Сначала создали жителям Лугандона беду, теперь "благородно" обещают их в этой беде не бросить. В этом вся Россия, подлость её безгранична.
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Всё-таки Пуйло - гений. Как правильно рассчитал: сначала его вся Рашка любит за то, что замутил Недоноссию, а теперь, накануне выборов, будет любить за то, что перестал "нахлебников с Донбасса" кормить!
ГЕНИАЛЬНО!!!!!
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В это же самое время страна с похожим климатом , с подобными запасами нефти и газа как мацковия потихоньку по сусекам наскребла немного денюжки в запас.http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/stoimost-aktivov-norvezhskogo-gosudarstvennogo-pensionnogo-fonda-vpervye-dostigla-$1-trln-1002382156
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судячи з всього той ВВП зростає тільки в ВВП(хуйла) .
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Менталитет не позволяет-с...
Куда не коснётся рукой "руский мир", там всё, тут же, превращается в отраву и помои!
Так, уже всем настопиздело это образование, шо хочется (иногда) наслать им на голову всякого библейского ужаса, а бы они от нас отцепились! Навсегда.
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жителей Дамбаса просто приїдуть вбивати нові буряти або чурки з Чукотки
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В бидэ вряд ли, а вот в сортирное очко - запросто.
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В Алчевске закрылся магазин Престиж и Атлас
А в Народном, но это который был АТБ и где алчевцы видят эту помощь (по завышенным ценам), скоро из товара останутся одни мыши.
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"Идет перераспределение помощи РФ для Донбасса, жителей ОРДЛО никто в беде не бросит, - Песков" - кремлёвский Петух галантерейный знает, если начал лгать, то нельзя останавливаться, или резко переключаться, в противном случае, может ум за разум зайти, и выдашь себя с потрохами, соответственно приходится жить в виртуальном мире, вся гэбушная свора натаскана на лживое, лицемерное существование, потому вернуть их к нормальному человеческому общению, фактически невозможно, да и ненужно, дорогое и безнадёжное занятие, надо смириться с тем, что Кацапстан потерянное для цивилизованного мира образование.
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пофиг россияне - они держатся ,ходя денег нет , главное чтоб лугандонцам было хорошо!
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то тепер кацапоморді на Донбас надсилатимуть поштові марки замість Градів та Буків??
Шось сумніваюсь.
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Пушной зверек добежал до Австрии. Димона экстрадирут в США, прямо в сердце американской преступности - в Чикаго, где он будет растерзан злыми пиндосскими лоерами.
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Кацапен вже допомогли лугандону зруйнувати усю інфраструктуру, промисловість та житло місцевих папуасів які запросили пуйла до себе до хати та відчули російський світ на своєї дупі.
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Ага, помогают, сначала градами, потом - гробами, уебки тупорылые.
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"....жителей непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", которые отвергнуты своей страной..."
Это конкретный гон! Они там все упороты.
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усі огризки, яким "допомагають" кацапи ніколи в житті не вилізуть їз забуття та тотальної бідності.
Придністров"я, південна Осетія, всі такі "незалежні" та благополучні, шо аж кацапів мутузять та вбивають, коли ті приїздять до них на "відпочинок".
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ОРДЛО!
Как много в этом звуке
Для сердца русского сплелось!
Как много в нём отосралось!
ОРДа и мерзкое хуйЛО...

(Я)
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Пришла в голову крамольная мысль - а может принять предложение Путлера по миротворцам на линии разграничения? Пусть там будет и ОБСЕ и миротворцы, лишь бы стрелять перестали. И полная блокада со стороны Украины.Пускай кацапня погуматитарит этот заповедник орков. В ныныешнем виде даунбасский гныднык Украине все равно не нужен. А кацапы очень скоро повесятся с этими "новороссами". Та и лугандонцы быстро начнут прозревать. Главное - не будет горячей войны. И путина типа переиграем...
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Надо понимать так: денег нет,но вы держитесь.
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Мне как то похер, пусть ОРДЛО хоть с голоду дохнет не дам ни копейки, они сами )(уйла позвали!
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ты что по-быстрому заголовок прочитал, это их министр говорит что они помогут, а,
ты с России что ли, прокси шмокси, так ты лично не дашь, дадут твоими с бюджета понимаешь? теперь иди Кремлю возмущайся
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Конечно, если он скажет все ребята , как-то теперь сами, то тысяча трактористов и шахтеров сначала потихоньку перестреляют тех кто в отпуске, а потом пойдут на мацквабад
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надо жители непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР" правительству РФ постольку посколько, может что-то и перепадёт, но то всё сотая доля нужного, впрочем так и правительству Украины жители неокупированных территорий надо..
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Вот же д козломордые дибилы,сами себе противоречат)Сначала одно говорят ,потом от этого открещиваются,обратную дичь втирать начинают😂))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИдет перераспределение помощи РФ для Донбасса, жителей ОРДЛО никто в беде не бросит, - Песков
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