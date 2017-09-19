 Идет перераспределение помощи РФ для Донбасса, жителей ОРДЛО никто в беде не бросит, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
"Хочу отметить, что, разумеется, жителей непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", которые отвергнуты своей страной, естественно, никто в беде не бросит", - сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о планах по перечислению социальных платежей на оккупированные территории Донбасса из бюджета России.
"Там идет определенное перераспределение, но, вместе с тем, это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто там об упорядочении", - сказал он.
Он также подчеркнул, что об отказе от гуманитарной помощи жителям Донбасса "речи не идет и не будет идти". Вместе с этим, он отказался раскрыть объем оказываемой помощи.
Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю сообщили, что Правительство России намерено отказаться от оказания гуманитарной поддержки отдельным территориям Донбасса. Соответствующее поручение министерство финансов РФ получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло 1 сентября.
Поручение минфину предусматривает "исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019-2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям".
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Во крышу сносит... Кащенко тебе в помощь...
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Тобто - Україна "воюючи" з ОРДЛО тим не менш продовжує купувати там вугілля ?
Прикольна війна така ...
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Були люди українцями,а стали якимись зубожілими ордловцями...
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Можна сказати і так-були громадянами України а стали ордловцями.
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Иметь гражданство и быть гражданином - разные вещи. По смыслу и по содержанию.
А там проживающие граждане никак к общей идентичности не стремились. Во все времена...
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И там чужие, и здесь - не свои. Страшная судьба.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Донецької_області )...
Так що зараз росіяни, що є представниками Російської Ф(п)едерації, проводять експеримент по впровадженню "руського міра" для українських росіян, які компактно проживали до окупації в Україні на тепер захоплених територіях... ну ще на один рік профінансують... а далі що, будуть весь час їх фінансувати за рахунок інших регіонів... звичайно ні, "лавка скоро закриється"... або вже "закривається"...
Узурпатор Путін разом із своїми путіністами в результаті байок та побрехеньок про світле, безтурботне життя в "руському мірі" створили із українських росіян люмпенів, які піднявши руки вверх і кричачи: "Здаємося, Вовка Путін прийди і зроби завтра світле счасливе майбутнє за рахунок когось інших"... думали, що завтра небеса розкриються і начне з небес валитися кожному усе те, що він побажає... але мани небесної з кожним роком все меньше і меньше та ще й не кожному дістається...
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но вот погорельцы и "плавунцы" в самой рашке, подальше от мацквы, интересуются - а им такая (или хоть какая) помощь будет? ну, после л-днр, хоть крошки?
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- Я хочу сменить имя.
Паспортистка:
- А как Вас зовут?
- Иван Письков.
- Да, конечно мы Вас понимаем, все сделаем в кратчайшие сроки. А как Вы хотели бы называться?
- Дмитрием.
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Просто сказали что перезвонят по позже.
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Совпадение?
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вот что думают по этому и другому поводам сами ватники. Вроде как начинают прозревать. Замечу, статья самих ватников.
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ГЕНИАЛЬНО!!!!!
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а там пьянь мокшанская..
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Куда не коснётся рукой "руский мир", там всё, тут же, превращается в отраву и помои!
Так, уже всем настопиздело это образование, шо хочется (иногда) наслать им на голову всякого библейского ужаса, а бы они от нас отцепились! Навсегда.
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А в Народном, но это который был АТБ и где алчевцы видят эту помощь (по завышенным ценам), скоро из товара останутся одни мыши.
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Шось сумніваюсь.
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Это конкретный гон! Они там все упороты.
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Придністров"я, південна Осетія, всі такі "незалежні" та благополучні, шо аж кацапів мутузять та вбивають, коли ті приїздять до них на "відпочинок".
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Как много в этом звуке
Для сердца русского сплелось!
Как много в нём отосралось!
ОРДа и мерзкое хуйЛО...
(Я)
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ты с России что ли, прокси шмокси, так ты лично не дашь, дадут твоими с бюджета понимаешь? теперь иди Кремлю возмущайся
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