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Все про:культура (668) оружие (4126) памятник (2234) Россия (72324)

 Автомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский

калашников автомат

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал автомат Калашникова "культурным брендом России".

Об этом он заявил на торжественном открытии памятника создателю оружия Михаилу Калашникову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Это очень необычный памятник. Калашников - это в какой-то степени Кулибин 20 века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант - это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова - настоящий, можно сказать, культурный бренд России", - заявил на открытии министр культуры РФ Владимир Мединский.

Перед началом церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову задержали человека с плакатом "Конструктор оружия = смерти конструктор", сообщает "Дождь".

"Я антимилитарист. Я против любой демонстрации военщины, против любой пропаганды военной мощи в России", - рассказал активист журналистам.

После этого к нему подошли сотрудники полиции. Они не представились и не объяснили причину задержания.

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Памятник Калашникову установили 16 сентября на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. Его официальное открытие пройдет 19 сентября.

Высота памятника составляет около восьми метров. В руках у Калашникова автомат АК-47. Скульптором выступил Салават Щербаков, который также является автором памятника киевскому князю Владимиру, установленному возле Кремля.

Автомат Калашникова - один из самых массовых образцов стрелкового оружия в мире
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сравните с этим первым (если это его) вариантом автомата 1942г

Автомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский - Цензор.НЕТ 9434
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Они даже песен боятся: на рашаТВ запретили "Перемен" В. Цоя
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На Первом канале (РФ) запрещена песня Виктора Цоя "Перемен": бывший редактор КВН рассказал о цензурировании юмораБывший редактор и чемпион высшей лиги КВН 2011 года, автор кавээновских номеров Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana заявил, что в КВН пропали авторы, которые пишут шутки о президентах, и рассказал о многоступенчатом цензурировании номеров, в котором последнее слово не за Александром Масляковым и не за компанией "АМиК", которая продает Первому каналу права на показ шоу, а за каналом. Интервью было опубликовано в YouTube 11 сентября, сегодня на рассказ Колчина обратил внимание телеканал "Дождь".
Виктор Цой - Перемен
О цензуре в КВН Колчин начинает рассказывать на 35-й минуте. "Юмор не движет этим кораблем, к сожалению, как это задумывалось изначально", - посетовал кавээнщик. Он рассказал о большом количестве "канальных фильтров", запрещающих шутить на определенные темы: "Надо на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать. Все превращается даже не в кривое зеркало, а в сборник анекдотов".
Подробнее -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/7807990.html
Автомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский - Цензор.НЕТ 8308
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Рядом нужно памятник и Мединскому поставить. Ведь его лишняя хромосома тоже культурный бренд кацапии
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"Устали от нас": Украинских военных совместно будут тренировать Канада и БританияАвтомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский - Цензор.НЕТ 4507

Со следующего года Канада и Великобритания начнут совместный учебный курс для украинских военных.
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ИДИОТИЗМ КАК ОСНОВА ГОСПОЛИТИКИ И ПРОПАГАНДЫ КРЕМЛЯ.
Калашников - семнадцатый ребёнок в многодетной крестьянской семье из глухой алтайской деревни, впервые паровоз увидел в 18 лет. Потом он в госпитале прочитал книгу про историю стрелкового оружия и создал лучший в мире автомат, - это Калашников сам пишет в своей автобиографии. По удивительному совпадению в это время в Ижевске работало несколько сот лучших немецких оружейников во главе со знаменитейшим Хуго Шмайссером. И после их отъезда в Германию Калашников за 66 лет с 1947 по 2013 больше не создал ничего абсолютно: ни пистолета, ни ножа, ни винтовки, ни пушки.
Если взять любого известного оружейника, то сначала он длительно копит опыт и только к середине или концу жизни создает что-нибудь гениальное как, например, Шмайссер. У Калашникова наоборот - в начале карьеры очень хороший автомат, а потом, когда он уже поднакопил опыт, больше ничего. В 1947 году была его лебединая песня?
Шмайссер со всем своим конструкторским бюро были перевезены в Ижевск и работали там в лучших ГУЛАГовских традициях. И абсолютно ничего в результате не сделали. Но зато был там секретарь комсомольской организации Миша Калашников, бывший необразованный крестьянин, который совершенно в одиночку создал чудо военной техники АК-47!
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В госпитале по-настоящему загорелся идеей создания своего образца автоматического оружия. Начал делать наброски и чертежи, сопоставляя и анализируя собственные впечатления о боях, мнения товарищей по оружию, содержание книг госпитальной библиотеки[8]. Пригодились также советы одного лейтенанта-десантника, до войны работавшего в каком-то НИИ, хорошо знавшего системы стрелкового оружия и историю их создания[9].
----------------
Представляете себе книжки госпитальной библиотеки? :D
Какой-то целый лейтенант какого-то НИИ...
Ох...
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Не културный бренд, а бред России. Во-первых спи@@енный, а во-вторых пуст ставят рядом Курчатова в обнимку с атомной бомбой - сут` та же.
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А что ещё изобрёл этот сраный кулибин кроме автомата? Гений же.
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шутки шутками а казластан как наследник третьего рейха имеет полные права на все культурное идеологическое нацисткой германии и на само понятие фашизм
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известный словоблуд, доктор науки-плагиата . Орудие убийства - культурный бренд рабсии .
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ваш культурний бренд це дебілізм і в'яла скрєпа, яка вже ніколи не встане, а так і висітиме мертвим грузом, рагулі
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Блины с лопаты, боярышник и конечно же дураки с дорогами - вот настоящий культурный бренд РФ.
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Цей автомат створив Уго Шмайсер, а кацапи скомунізділи, щось доопрацювали та з'явився бренд "калашніков".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвтомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский
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