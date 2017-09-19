 Автомат Калашникова - культурный бренд России, - глава минкульта РФ Мединский

Об этом он заявил на торжественном открытии памятника создателю оружия Михаилу Калашникову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Это очень необычный памятник. Калашников - это в какой-то степени Кулибин 20 века, воплощение самых лучших черт русского человека. Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант - это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите Отечества, среди которых, конечно автомат Калашникова - настоящий, можно сказать, культурный бренд России", - заявил на открытии министр культуры РФ Владимир Мединский.
Перед началом церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову задержали человека с плакатом "Конструктор оружия = смерти конструктор", сообщает "Дождь".
"Я антимилитарист. Я против любой демонстрации военщины, против любой пропаганды военной мощи в России", - рассказал активист журналистам.
После этого к нему подошли сотрудники полиции. Они не представились и не объяснили причину задержания.
Памятник Калашникову установили 16 сентября на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц. Его официальное открытие пройдет 19 сентября.
Высота памятника составляет около восьми метров. В руках у Калашникова автомат АК-47. Скульптором выступил Салават Щербаков, который также является автором памятника киевскому князю Владимиру, установленному возле Кремля.
Автомат Калашникова - один из самых массовых образцов стрелкового оружия в мире
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На Первом канале (РФ) запрещена песня Виктора Цоя "Перемен": бывший редактор КВН рассказал о цензурировании юмораБывший редактор и чемпион высшей лиги КВН 2011 года, автор кавээновских номеров Дмитрий Колчин в интервью YouTube-каналу Wanna Banana заявил, что в КВН пропали авторы, которые пишут шутки о президентах, и рассказал о многоступенчатом цензурировании номеров, в котором последнее слово не за Александром Масляковым и не за компанией "АМиК", которая продает Первому каналу права на показ шоу, а за каналом. Интервью было опубликовано в YouTube 11 сентября, сегодня на рассказ Колчина обратил внимание телеканал "Дождь".
Виктор Цой - Перемен
О цензуре в КВН Колчин начинает рассказывать на 35-й минуте. "Юмор не движет этим кораблем, к сожалению, как это задумывалось изначально", - посетовал кавээнщик. Он рассказал о большом количестве "канальных фильтров", запрещающих шутить на определенные темы: "Надо на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать. Все превращается даже не в кривое зеркало, а в сборник анекдотов".
Подробнее -- https://oleg-leusenko.livejournal.com/7807990.html
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Со следующего года Канада и Великобритания начнут совместный учебный курс для украинских военных.
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Калашников - семнадцатый ребёнок в многодетной крестьянской семье из глухой алтайской деревни, впервые паровоз увидел в 18 лет. Потом он в госпитале прочитал книгу про историю стрелкового оружия и создал лучший в мире автомат, - это Калашников сам пишет в своей автобиографии. По удивительному совпадению в это время в Ижевске работало несколько сот лучших немецких оружейников во главе со знаменитейшим Хуго Шмайссером. И после их отъезда в Германию Калашников за 66 лет с 1947 по 2013 больше не создал ничего абсолютно: ни пистолета, ни ножа, ни винтовки, ни пушки.
Если взять любого известного оружейника, то сначала он длительно копит опыт и только к середине или концу жизни создает что-нибудь гениальное как, например, Шмайссер. У Калашникова наоборот - в начале карьеры очень хороший автомат, а потом, когда он уже поднакопил опыт, больше ничего. В 1947 году была его лебединая песня?
Шмайссер со всем своим конструкторским бюро были перевезены в Ижевск и работали там в лучших ГУЛАГовских традициях. И абсолютно ничего в результате не сделали. Но зато был там секретарь комсомольской организации Миша Калашников, бывший необразованный крестьянин, который совершенно в одиночку создал чудо военной техники АК-47!
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Представляете себе книжки госпитальной библиотеки? :D
Какой-то целый лейтенант какого-то НИИ...
Ох...
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