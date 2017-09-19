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 Генсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия на самом высоком уровне со времен холодной войны

гутерреш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поставил угрозу, возникшую из-за "провокационных испытаний" КНДР, на первое место среди глобальных проблем современного мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, зачитывая ежегодный доклад с трибуны Генассамблеи.

"Нельзя мириться с угрозой его (ядерного оружия. - Ред.) применения. На сегодня глобальная обеспокоенность по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне после окончания холодной войны. Страх не является абстрактным. Миллионы людей живут в условиях угрозы,которая возникла из-за провокационных ракетных ядерных испытаний КНДР", - сказал он.

Гутерреш "решительно осудил испытания Северной Кореи" и призвал "КНДР и все государства-члены неукоснительно выполнять резолюции СБ ООН".

По словам генерального секретаря ООН, "в самой КНДР подобные испытания никак не приводят к тому, чтобы облегчить страдания тех, кто голодает, и чьи права человека нарушены самым грубым образом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы защищать себя и союзников с помощью обычных и ядерных возможностей, - Трамп
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Хахаха!Вже немає сил реготіти через чергову стурбованість!!!
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Ну а Вофка чхати хотів на всі їхні стурбованості.Пам'ятаєте,як там у Крилова:"А Вофка слухає та сре"
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Саиая высокая обеспокоенность это вам не хухры мухры. Серьезные люди в ООНе сидят. Еще более серьезные будут их намедни проповедями смешить
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а когда начнут мочить по японии будет крайняя обеспокоенность?
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О КАК ОЗАБОТИЛСЯ И ЖДЕТ БИСТРЕЙ ЗАРПЛАТУ. ЕТО УБИТОЧНАЯ ФИРМА ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ТЯНЕТ.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия на самом высоком уровне со времен холодной войны
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