 Генсек ООН: обеспокоенность по поводу ядерного оружия на самом высоком уровне со времен холодной войны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, зачитывая ежегодный доклад с трибуны Генассамблеи.
"Нельзя мириться с угрозой его (ядерного оружия. - Ред.) применения. На сегодня глобальная обеспокоенность по поводу ядерного оружия находится на самом высоком уровне после окончания холодной войны. Страх не является абстрактным. Миллионы людей живут в условиях угрозы,которая возникла из-за провокационных ракетных ядерных испытаний КНДР", - сказал он.
Гутерреш "решительно осудил испытания Северной Кореи" и призвал "КНДР и все государства-члены неукоснительно выполнять резолюции СБ ООН".
По словам генерального секретаря ООН, "в самой КНДР подобные испытания никак не приводят к тому, чтобы облегчить страдания тех, кто голодает, и чьи права человека нарушены самым грубым образом".
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