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 Политика Украины
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Все про:Артеменко (37) квоты (116) Нацсовет_ТРВ (346) ТВ (2051) украинский язык (673)

 Нацсовет начнет мониторинг соблюдения языковых квот на ТВ с каналов с наименьшим объемом украинского языка в эфире: "Украины" и "Интера"

тв телевизор телевидение

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания начнет мониторинг соблюдения языковых квот с тех телеканалов, в эфире которых в течение последних месяцев доля украинского языка была самой низкой.

Об этом председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил во вторник, 19 сентября, на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем жестко контролировать соблюдение языковых квот на телевидении. Но есть определенные трудности, связанные с недельным мониторингом телеканалов. Наши технические возможности не позволяют одновременно проводить мониторинг всех общенациональных каналов. Поэтому наша логика будет простая: мы возьмем те каналы, которые сегодня по рейтингам были на последних местах по объему украинского языка в эфире, и начнем с них", - сказал Артеменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет за полгода оштрафовал 15 радиостанций на почти 634 тыс. грн за нарушение языковых квот, - Артеменко

По его словам, на протяжении последних нескольких месяцев аутсайдерами по этому показателю были телеканалы "Украина" и "Интер".

Также член Нацсовета Сергей Костинский выразил убеждение, что объем вещания на государственном языке в эфире большинства телеканалов составит 75% еще до завершения переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года.

"С одной стороны, кто-то будет задерживать фактическое введение украинского языка в своем эфире, но мы предполагаем, что большинство телеканалов будет реально выполнять 75% украинского языка, не дожидаясь окончания этого переходного периода", - сказал Костинский.

По его словам, понимание между регулятором и представителями телеиндустрии относительно введения языковых квот и контроля за их соблюдением "совпадает на 98%". Разногласия возникают лишь относительно времени проведения недельных мониторингов и требований к фильмам собственного производства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТВ дал "Интеру" месяц на выполнение норм закона о языковых квотах, иначе - санкции, - Артеменко

При этом в Нацсовете не исключают, что вещатели, не согласные с позицией регулятора, могут обратиться в суд.

Напомним, 6 июня Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". Закон определяет, что во временных промежутках между 07:00-18:00 и 18:00-22:00 на общенациональных телеканалах объем вещания на государственном языке составит 75%. Для местных вещателей устанавливается 60% квота. Фильмы, выпущенные с 1 августа 1991 года, необходимо будет субтитрировать на государственном языке, однако в квоту украиноязычных передач они не зачисляются. За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.

Языковые квоты на телевидении начнут действовать с 13 октября 2017 года.
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Давно вже час.І жорстко карати за те.що квот не дотримуються
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и квоты во власти, это рада, сми, силовики, адвокаты, юристы. дантисты и прочее.. что там по языку? 75% да ты що.. ну хотя бы 25% украинцев...
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толку их мониторить? их закрывать нужно.
интер вообще довещался до того что от народа колючей проволокой отгородился.
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А что, если Киселёв заговорит по-украински, от этого изменится суть извергаемых им помоев?
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канєшна, тоді він буде нам нести брєд про велику Україну, як зараз розказує ніщім холопам про вєлікую рассію
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На попутчиков революции и бывших однопартийцев Какао-боба типа наехали? Та да. А закончится все пшиком. Это не Савик Шустер студия
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а чи хто здійснює моніторинг FM ?
постійно чую у маршрутках радіо "пятница", то
не "пятница", то суцільна "кацапніца"
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Давно пора мониторить так как "Украина" только молебны на "спасителя" Ахметова выпускает .... а Интер все войной 70 летней давности намного больше ОЗАБОЧЕН чем погибшими Украинцами в этой, где нападавшим является тот которого они все время "ОБЛИЗЫВАЮТ" ((((
Особенно Одесский регион "страдает" от ИНТЕРизации (((
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не озаботились смертный полк перевести на украинский
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Нет белее гадких и мерзких каналов чем Интер и Украина. Спошное кацапское "победобесие"! Какие то инфантильные кацапские сериалы от которых нормального человека просто воротит - ложь совковая и сплошная. Я включаю новости на интере чтобы просто ознакомится с точкой зрения кремля. Ни какой другой позиции у них не было и нет. Хотя, почему то все время рекламируют Израиль. Наверное хуйло (по батюшке Шаломов) лично заказал...
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На ТРК жінка Пороха , щоранку , дупою вихляє - нічого там Нацрада не зробить ...
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Ти дарма про "щоразу" написала - не пались так відверто ! :p
А ТО люди можуть здогадатися чим ми з тобою щоразу після ЦН займаємось ...
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Навіть чути не хочу,що ти там виробляєш...На самоті!
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Тут і так всі чудово знають , що там із тобою виробляють ...коли ти на ЦН погано працюєш
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Які у бурхливі фантазії у декого...Мабуть,весело живеться )))))
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ты там шо, домой даже к ним приезжала, в замочную скважину заглядывала... гыыыыы. любопытная, смотри дверью шнобель пришибут, будет, как у ииирочки...
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Я не помилився? Це та сама котра пише: «А вот в Європє за такоє...»?
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Да уж...
А всё от того, что вы газет не читаете и Интер не смотрите.
Жаль вас.
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Куда то григоришин пропал... Сразу видно кто спонсор
Нацсовет начнет мониторинг соблюдения языковых квот на ТВ с каналов с наименьшим объемом украинского языка в эфире: "Украины" и "Интера" - Цензор.НЕТ 9831

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Не, ну мне нравится: "технические возможности не позволяют проводить мониторинг". Шо там его проводить? Телек включил и смотри себе! Я редко включаю, раз в год, и то вижу, что на Интере все по-русски, без всякого мониторинга.
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Та заберіть в них ліцензію,і не треба нікого моніторити.
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Я националист. Националист до мозга костей. Я считаю, что надо поддерживать мову, і вона повинна бути поза умовами при викладанні в школі, я вважаю, що діти в Україні не повинні вибирати. І діти в Україні powinny mieć dostęp do zagranicznych stron, ungeachtet des Landes. Але останні два роки стикаюсь з однією і тією ж проблемою - всі технічні instrukcje języka rossiyskiy. Das ist sehr schlecht, das erlaubt mir nicht нормально настроить оборудование. Я понимаю смысл в ограничивании рускоязычного контента, я не розумію одного, якого хера прийняли цей закон, при цьому не включивши мозги, що 90 процентов оборудования имет інструкцію на касабском языке?Я читаю на польском и читаю на немецком. Но есть инструкции для оборудования, которое шло для касабов, и для которого инструкции идут только на русском. И по странному стечению обстоятельств, это оборудование попало в Украину. И сайты откуда можно скачать эти инструкции заблокированы. Мне приходится через тор, заходить на сайты и скачивать инструкции, а рядом моя дочка, на своем компе черед биртоннел сидит на касабских сайтах . И я вот думаю, а вчем прикол блокирования касабов в интернете? Если для молодежи эти все ограничения как зайцу стоп-сигнал, а для меня это геморой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет начнет мониторинг соблюдения языковых квот на ТВ с каналов с наименьшим объемом украинского языка в эфире: "Украины" и "Интера"
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