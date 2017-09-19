 Нацсовет начнет мониторинг соблюдения языковых квот на ТВ с каналов с наименьшим объемом украинского языка в эфире: "Украины" и "Интера"

Об этом председатель Нацсовета Юрий Артеменко сообщил во вторник, 19 сентября, на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы будем жестко контролировать соблюдение языковых квот на телевидении. Но есть определенные трудности, связанные с недельным мониторингом телеканалов. Наши технические возможности не позволяют одновременно проводить мониторинг всех общенациональных каналов. Поэтому наша логика будет простая: мы возьмем те каналы, которые сегодня по рейтингам были на последних местах по объему украинского языка в эфире, и начнем с них", - сказал Артеменко.
По его словам, на протяжении последних нескольких месяцев аутсайдерами по этому показателю были телеканалы "Украина" и "Интер".
Также член Нацсовета Сергей Костинский выразил убеждение, что объем вещания на государственном языке в эфире большинства телеканалов составит 75% еще до завершения переходного периода, который продлится до 13 октября 2018 года.
"С одной стороны, кто-то будет задерживать фактическое введение украинского языка в своем эфире, но мы предполагаем, что большинство телеканалов будет реально выполнять 75% украинского языка, не дожидаясь окончания этого переходного периода", - сказал Костинский.
По его словам, понимание между регулятором и представителями телеиндустрии относительно введения языковых квот и контроля за их соблюдением "совпадает на 98%". Разногласия возникают лишь относительно времени проведения недельных мониторингов и требований к фильмам собственного производства.
При этом в Нацсовете не исключают, что вещатели, не согласные с позицией регулятора, могут обратиться в суд.
Напомним, 6 июня Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". Закон определяет, что во временных промежутках между 07:00-18:00 и 18:00-22:00 на общенациональных телеканалах объем вещания на государственном языке составит 75%. Для местных вещателей устанавливается 60% квота. Фильмы, выпущенные с 1 августа 1991 года, необходимо будет субтитрировать на государственном языке, однако в квоту украиноязычных передач они не зачисляются. За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.
Языковые квоты на телевидении начнут действовать с 13 октября 2017 года.
740 30
Нацсовет за полгода оштрафовал 15 радиостанций на почти 634 тыс. грн за нарушение языковых квот, - Артеменко(4)
Нацсовет по ТВ дал "Интеру" месяц на выполнение норм закона о языковых квотах, иначе - санкции, - Артеменко(50)
Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу(369)
ГМС подтвердила прекращение украинского гражданства нардепа Артеменко(9)
Артеменка позбавили депутатського мандату(0)
Украинское вещание восстановлено в 29 населенных пунктах на Донбассе, - Нацсовет(14)
Нацсовет по теле- и радиовещанию запретил в 2016 году более 70 российских каналов(54)
Ответить
Ответить
интер вообще довещался до того что от народа колючей проволокой отгородился.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
постійно чую у маршрутках радіо "пятница", то
не "пятница", то суцільна "кацапніца"
Ответить
Особенно Одесский регион "страдает" от ИНТЕРизации (((
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Щоразу...
Ответить
А ТО люди можуть здогадатися чим ми з тобою щоразу після ЦН займаємось ...
Ответить
Навіть чути не хочу,що ти там виробляєш...На самоті!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А всё от того, что вы газет не читаете и Интер не смотрите.
Жаль вас.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить