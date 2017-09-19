 Парубий предложил продлить работу Рады для голосования за судебную реформу

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас уже можем видеть, что динамика рассмотрения поправок низкая, мы видим, что очень медленно идет рассмотрение... На этой неделе мы должны рассмотреть также и пенсионную реформу. На сейчас мы не успеваем. Поэтому, коллеги, у меня есть просьба к фракциям, чтобы сейчас вы провели между собой консультации. Около пяти часов я поставлю на голосование предложение, чтобы завтра мы не завершали рабочий день в два часа, а продолжили наше заседание до завершения рассмотрения всех поправок. Это даст нам возможность в среду завершить все правки и в четверг перейти к пенсионной реформе, к кибербезопасности", - отметил председатель парламента.
Парубий также подчеркнул важность рассмотрения законопроекта о кибербезопасности.
"Не будет ждать враг, пока мы пройдем все поправки и будем рассматривать кибербезопасность. Это вопрос, который стоит насущный перед воюющей страной", - добавил глава ВР.
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а вы угрожать пробовали?
а бить?
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Зато, денег "осваиваете" без меры и без весу! Жрёте вы их там шоле?
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Правосудие продано!.
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