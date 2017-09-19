EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  898  34
Материалы по теме:
Все про:ВР (23019) Парубий (1583) судебная реформа (612)

 Парубий предложил продлить работу Рады для голосования за судебную реформу

парубий

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложит продолжить пленарное заседание в среду, 20 сентября 2017 года, до принятия судебной реформы.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас уже можем видеть, что динамика рассмотрения поправок низкая, мы видим, что очень медленно идет рассмотрение... На этой неделе мы должны рассмотреть также и пенсионную реформу. На сейчас мы не успеваем. Поэтому, коллеги, у меня есть просьба к фракциям, чтобы сейчас вы провели между собой консультации. Около пяти часов я поставлю на голосование предложение, чтобы завтра мы не завершали рабочий день в два часа, а продолжили наше заседание до завершения рассмотрения всех поправок. Это даст нам возможность в среду завершить все правки и в четверг перейти к пенсионной реформе, к кибербезопасности", - отметил председатель парламента.

Парубий также подчеркнул важность рассмотрения законопроекта о кибербезопасности.

"Не будет ждать враг, пока мы пройдем все поправки и будем рассматривать кибербезопасность. Это вопрос, который стоит насущный перед воюющей страной", - добавил глава ВР.

Также читайте: Нардепы рассмотрели тысячу поправок к судебной реформе. Все отклонены
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вы еще депутатов доизберите, шоб зал не пустовал!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я краем глаза смотрел ... Зал почти пустой , а Юльчик с Батькивщиной была ... Шось там поправки в законы вносили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Готовится к избирательной компании , набирает политические балы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тому Юлька,знае все Законі на зубок,та заткне крикунов та прогульщиков на любом шоу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да , она капитально готовится . Эти шоу , смотрит дохрена избирателей .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дебилы, она нас с вами пыталась защитить этими поправками. Эта судебная "реформа" конец хоть какой-нибудь надежде на справедливый суд + бешеные штрафы в десятки тысяч грн. А вам главное в ЮВТ камень бросить. Позорники !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юлебот , только шо , своим коментом , ты просрал несколько тысяч потенциальных избирателей . Как тебе такое ? Пиши еще ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пиши , пиши ... Не стесняйся . Нехай все видят , шо за сторонники у Юльчика
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нажаль марно.Бо Петя, нiколи з ней не вийде на дебати
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что закон никак-никак не продавливается?
а вы угрожать пробовали?
а бить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что, еще не все поправки для судебной реформы отвергли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пустой зал. БеПеПе и нефе - игнорируют работу в парламенте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох, уж эти ваши "реформы"!... - шо-то(вроде) принимается, денег вбрасывается мешками на реализацию принятого, а на выходе - какая-то непонятная херня "вроде есть, а вроде- нет".
Зато, денег "осваиваете" без меры и без весу! Жрёте вы их там шоле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Само предложение поработать,возмутительно та неприемлимо по сути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куда вы упыри спешите?! Обратите лучше внимание на обнародованные выводы ЮРИДИЧЕСКОГО управления Верховной Рады Украины, где фактически речь идет ТОЛЬКО о том, что если будет принята эта "судебная реформа", то правосудие в Украине будет прекращено ПОЛНОСТЬЮ!.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господа! Перед вами правосудие. Миллион раз, миллион два, миллион 3!!!
Правосудие продано!.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас тянут кота за шары, типа обговаривают, потом ближе к НГ или траншу МВФ "пакетно"примут, сразу все законы одним махом. работнички.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диво дивне , комендант Майдану , позицінує себе як патріот Украни , а майданівців -добровольців , кинув на погибель в Іловайську. Кинув тих, хто стояв з ним поруч пліч-опліч, і переметнувся на сторону соєвих ригів. Навіть на роковини Іловайської трагедії погидував прийти . Так що закони в нас є і будуть відповідні осіб , які їх приймають.. Для українців в Україні , не місце , якщо трьома словами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Задолбали, опять типа не отпустим пока не проголосуете, вот так и будут все пропихивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
посоны! транш все ближе, нужна видимость работы и реформ!
Парубий предложил продлить работу Рады для голосования за судебную реформу - Цензор.НЕТ 187
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На следующий год в бюджете 2018 олигархические халуи заложили на себя и своё содержание в Раде почти на полмиллиарда гривен больше,чем в 2017.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий предложил продлить работу Рады для голосования за судебную реформу
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти