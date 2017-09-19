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Все про:избиение (11188) Кернес (1260) коррупция (7457) Нацполиция (8770) Харьков (4410)

 "Мы требуем найти хотя бы исполнителей избиения Булаха и Лисичкина", - Дробот

дмитрий булах

Антикоррупционный центр требует адекватного расследования избиений и розыска злоумышленников.

Сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот, рассказал в комментарии Цензор.НЕТ о ходе расследования избиения своих коллег Евгения Лисичкина и Дмитрия Булаха.

По его словам, на сегодня Антикоррупционный центр требует адекватного расследования избиений и розыска злоумышленников.

"Дело взято на личный контроль руководством Нацполиции области. В обоих случаях были изъяты видеозаписи с камер наблюдения на которых видно двоих людей в возрасте около 40 лет. Лица на записи пока идентифицировать не удалось", - рассказывает Дробот.

По его словам также была изъята видеозапись с места избиения Егения Лисичкина, качество которой лучше. Однако пока нет возможности идентифицировать нападавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У меня не было личных конфликтов. Это точно антикоррупционная деятельность, - Лисичкин о нападении

"По понятным причинам они не смогли запомнить этих людей. Били по голове. Они закрывались руками. В случае Димы, его били кастетом, его потом зашивали. Сломали ребра", - сказал Дробот.

Он также сообщил, что избитый Дмитрий Булах уже вернулся на работу не смотря на травмы. Останавливать свою деятельность антикоррупционеры не намерены. Тем не менее, активисты заняты сейчас вопросом безопасности своих семей.

"Тяжело сказать, кто это мог сделать. Мы пишем по три публикации в день. Это касается и коммунальных предприятий и земельных вопросов", - сказал Дробот.

По его словам, это могли быть люди близкие к мэру Харькова Геннадию Кернесу. Но точно утверждать этого он не может.

"Мы требуем, чтобы правоохранители нашли хотя бы исполнителей этого нападения", - говорит Дробот.

Напомним, сегодня, 18 сентября, в Харькове совершено нападение на члена общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Евгения Лисичкина.

На коллегу Евгения Лисичкина, депутата Дмитрия Булаха было совершенно нападение 30 августа возле подъезда собственного дома. Нацполиция открыла по данному факту уголовное производство: "Скорее всего, была задача напугать Дмитрия Булаха. Это будет основной версией следствия ". Врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха:

"КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА? ".



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Ты представитель оккупанта»: Под Одессой встретились с российским дипломатом (ВИДЕО)

https://www.048.ua/news/1799577
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Вот так борись после этого с коррупцией. Никого не найдут. Круговая порука Нацполиции, казнокрадов и бандитов. Тем более это Харьков, а не Киев. Тут чиновники церемонится с общественностью не будут.
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Щось невидко коментарів собаки Авакова Геращенка.Де затримані,де підозрювані?Геращенко-холоп Аваковський покажи нам хоча б фото одного пограничника на Шегинях такого побитого ,як актвісти в Харкові.в Харкові зараз все кришує Авакян.Так це ще невідомо чиї шистьорки побили активістів.Як злочин розкриють,то значить скунс жидівський Кернес побив,а не розкриють,то робота армяші Авакяна.Причому в Кернеса ізраїльський папорт,так чому Педро не забере в нього український паспорт і громадянство??????????????
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Петро Вiрт:Вальцман своих "корешей" в обиду не даст.
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Авакова не видно.Он что на месяц - другой себе отпуск продолжил???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мы требуем найти хотя бы исполнителей избиения Булаха и Лисичкина", - Дробот
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