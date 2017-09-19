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 Политика Украины
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Все про:биометрические паспорта (204) безвизовый режим (1334) Евросоюз (12156)

 За время действия безвиза ЕС посетили 5,8 млн украинцев, отказ во въезде получил 61 человек, – представительство ЕС

работа правила безвиз как

Согласно информации представительства Европейского Союза в Украине со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины, за первые три месяца действия безвизового режима, с 11 июля по состоянию на 11 сентября 2017 года, страны ЕС посетили 5 млн 799 тыс 360 граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Из них 1 млн 413 тыс 178 граждан въехали в страны ЕС по биометрическим паспортам, в т.ч. 235 тыс 795 граждан - без виз, то есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Согласно этим же данным, количество поездок, осуществленных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, выросли на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

Отказ во въезде в ЕС за время действия "безвиза" получил лишь 61 гражданин Украины - то есть 0,026% от общего количества безвизовых путешествующих. Основными причинами отказа во въезде были превышения сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, которые подтверждают цель и условия пребывания в странах ЕС, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года Миграционная служба выдала украинцам 2,5 млн биометрических загранпаспортов и почти 700 тысяч ID-карточек

"Введение безвизового режима - это один из шагов в цепи событий, которые сближают Украину и ЕС. В июле завершилась ратификация Соглашения об ассоциации, 1 сентября она вступила в силу, а на днях были завершены процедуры для начала действия новых торговых возможностей", - отметили в представительстве ЕС.
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почти 6 млн -это что все туристы?Что то мало вериться
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Приграничные жители катаются туда- сюда раз в неделю, чтобы не платить растаможку - ст. 381 Таможенного кодекса, имеют право на транзит от 5 до 10 дней.
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У них безвиз давно, "малий прикордонний рух" называется.
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хорош вопрос, статистика умалчивает, когда отменят безвиз из-за невлзвращения украинцев - узнаем, но это скорее всего будет после выборов.
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Меня умиляют комменты...
Раньше "Нам обещали безвиз. Где обещанный безвиз? Нам никогда не дадут безвиз".
Потом "Ну дали и что? Бумажек столько надо собрать хуже чем на визу. Кому он такой нужен."
Сейчас "Кто туда ездит? Никто туда не ездит. А если едут, то не возвращаются. И вообще его скоро забирут". Позитивный же у нас народ! И так во всем!
А я прекрасно по биометрическому паспорту слетала в Италию и Францию. Погранцы не задали ни одного вопроса при паспортном контроле (даже традиционного Цель поездки)
И Вам того же желаю.
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теперь надо безналог, безворье, безбандит, ясно?
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А что, без биометрического паспорта, тебя погранцы раком ставили раньше?
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поосторожнее с такими цифрами, а то у ватников ща пердаки порвет !
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*Согласно информации представительства Европейского Союза в Украине со ссылкой на данные Государственной пограничной службы * --- Всё дальше можна не продолжать,только у нас в Закарпатье в Венгрию,Словакию и Румынию пересекают кордон ежедневно десятки тысяч туда-сюда так называемые пересичники-бляхари и пиджаки,вот и циферку лживую для лохов власть подогнала ,и так во всём
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ну ясно, никто никуда не стал ездить, только спиртовозы , барыги и бляхари, вот при хряке ездили в Лувр миллионами
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Соевый, шо ты тут пердак рвешь? Ну на 10% ездить стали больше, чем в 2016, немного очухались, после того как барыгу гривну втоптал в грязь. Пэрэмога... Тьфу... Вот же убогое
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Так конкретно по безвизу лишь 235 тысяч, а остальные с визой, надо понимать - рабочей?
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Взагалі то в кінці коменту стояв самайл, шо ніби натякає на сарказм.
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Паспортів(біометричних) 3.5 мілліона.....Відвідали 5.8 мілліона.))))))))))
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А якщо навчитись читати:
"1 млн 413 тыс 178 граждан въехали в страны ЕС по биометрическим паспортам, в т.ч. 235 тыс 795 граждан - без виз."
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некоторые имеют визы многократные, некоторые по 2-3 раза успели съездить
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Бедные, нищие, естьнечего. Комунужентотбезвиз? Ктотудапоедет? Тригодаобещает.
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Из них, 80% те, кто на западной Украине туда -сюда пересекает границу для продления ввоза иномарки без растаможки. "Еще проще поступают жители приграничных западных областей, которые, согласно ст. 381 Таможенного кодекса, имеют право на транзит от 5 до 10 дней. Регулярно кататься в ту же Польшу или Словакию не совсем удобно, но деньги, в отличие от бензина, не пахнут. - "

А ты тут сдуру пердак рвешь
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Карта не соответствует действию безвиза. Для посещения Велибритании виза нужна по-прежнему.
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как бэ и безвиз, но немножко на.балово, ездил этим летом в болгарию, автобусом ибо летать я боюсь звиздец, семъю сутки в автобусе мариновал, но не обтом речь, на обратном пути спросил у сопровода что будет если я например выйду в румынии продолжить отпуск а он говорит залет будет товарищ военный, сколько отчалило столько и вернутся должны строго по датам путевки а если ты прое..ся то на выезде тебе влепят бан за нарушение правил посещения евросоюза, а так как паспорт биометрический то бан будет перманентный, вот вам и весь безвиз, о хорошем на границе болгария румыния есть туалет по виду совок нервно курит, сходить туда оправится пол евро так что мы еще нормально живем
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И этих боьшая часть это жители приграничья которые туда каждый день на работу мотаются.
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вывсёврёти , этого не может быть, потому что не может быть никогда
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Місяць назад їздив автобусом в Рим. Тижня цілком вистачило на враження і на море.Спокійно поїхав додому. Ніхто на кордоні не запитував нічого, крім паспорта. БІОМЕТРИЧНОГО! Крапка.
А скільки порвало тут пердаків, то їхні проблеми. Коли вони згинуть - ці наші "доброзичливці" з лиця землі......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа время действия безвиза ЕС посетили 5,8 млн украинцев, отказ во въезде получил 61 человек, – представительство ЕС
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