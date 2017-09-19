 За время действия безвиза ЕС посетили 5,8 млн украинцев, отказ во въезде получил 61 человек, – представительство ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Из них 1 млн 413 тыс 178 граждан въехали в страны ЕС по биометрическим паспортам, в т.ч. 235 тыс 795 граждан - без виз, то есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.
Согласно этим же данным, количество поездок, осуществленных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, выросли на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.
Отказ во въезде в ЕС за время действия "безвиза" получил лишь 61 гражданин Украины - то есть 0,026% от общего количества безвизовых путешествующих. Основными причинами отказа во въезде были превышения сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, которые подтверждают цель и условия пребывания в странах ЕС, отмечается в сообщении.
"Введение безвизового режима - это один из шагов в цепи событий, которые сближают Украину и ЕС. В июле завершилась ратификация Соглашения об ассоциации, 1 сентября она вступила в силу, а на днях были завершены процедуры для начала действия новых торговых возможностей", - отметили в представительстве ЕС.
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Раньше "Нам обещали безвиз. Где обещанный безвиз? Нам никогда не дадут безвиз".
Потом "Ну дали и что? Бумажек столько надо собрать хуже чем на визу. Кому он такой нужен."
Сейчас "Кто туда ездит? Никто туда не ездит. А если едут, то не возвращаются. И вообще его скоро забирут". Позитивный же у нас народ! И так во всем!
А я прекрасно по биометрическому паспорту слетала в Италию и Францию. Погранцы не задали ни одного вопроса при паспортном контроле (даже традиционного Цель поездки)
И Вам того же желаю.
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Видаляю.
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"1 млн 413 тыс 178 граждан въехали в страны ЕС по биометрическим паспортам, в т.ч. 235 тыс 795 граждан - без виз."
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А ты тут сдуру пердак рвешь
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А скільки порвало тут пердаків, то їхні проблеми. Коли вони згинуть - ці наші "доброзичливці" з лиця землі......
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