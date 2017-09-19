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 Политика Украины
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 Порошенко сегодня проведет ряд встреч с главами европейских государств и верховным комиссаром ЕС, - Цеголко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 19 сентября, проведет в Нью-Йорке встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Словакии Андреем Киской и президентом Болгарии Руменом Радевым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге в соцсети Twitter написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

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"Сегодня президент проведет встречи с руководителями Австрии, Польши, Словакии, Болгарии, а также с верховным комиссаром ЕС по внешней политике", - написал он.

Напомним, Порошенко 18-21 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреч с лидерами ряда стран.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - Порошенко. ФОТОрепортаж

Порошенко сегодня проведет ряд встреч с главами европейских государств и верховным комиссаром ЕС, - Цеголко 01



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В столовке? Или будет смотреть как пацаны пулю пишут!
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Для Украины было бы больше толку, шобы он проводил больше времени в регионах: вникал во внутренние проблемы, чаще смотрел в "честные" очи местных губернаторов и их пёсиков по ранжиру, чем нёс очередную пургу на международных тусовках.
лОжкины и прочие бурбаки , это канешно хорошо, но иногда нада и самому(президенту) интернет почитывать. Многому он удивится. И сильно огорчится.
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он себя в бюджете страны не забыл - почти 1 ярд на свою обслугу, а на умирающих детей, которым в Украине помочь не могут, ровно в 3 раза меньше. И ждет их только смерть, если мы всем им не сумеем собрать необходимые деньги. За-то президентик и его свита вполне упитана.
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за базар надо отвечать, пусть свои доложит, но это в ряд ли, он за сухую макаронку удавиться.....
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в стране дети гибнут из за коррупции, а это позорное создание хоть бы пригрозил кому-то из своих подчиненных. Вместо этого оно лазит по США, где такие как он не то что к президентскому креслу на пушечный выстрел не смогли бы подойти, но и вообще к любой, самой малой государственной службе.
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Петя изо всех сил гнал свою галеру, налегая на весло, но Мишин авианосец не оставлял никаких шансов...
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Ахахх, зрадоботи самі вже не знають чого хочуть))) Знаходиться Порошенко в Україні - "о нікуди не їздить, нерукопожатий в світі", їздить по світі, його там приймають - " о, носить його десь, ні аби по регіонах поїздити"))))
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Зараз добалакаеся,що в Раду внесут Закон,о трёх Президентах!Один по внешним делам,один по внутренним,третий по офшорам та коррупции.Це буде прорів в мировой политике
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Цеголко... мне как то по барабану что там Барыга делает... я знаю одно что для народа ни хрена...
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Самый-самый пророссийский Президент (пост, написанный лично Кононенко по темникам Грановского)

Запомните, дети, "самый-самый пророссийский" Президент - это тот кто:

- Поддержал (в том числе на уровне МЗС) "Закон про освіту" от которого жутко бомбит у ваты;

- Ввел украинские языковые квоты на радио и телевидении;

- Ввел санкции против российских Ватноклассников, Яндекса, вКонтакте;

- Назначил первого за историю Украины вменяемого Министра Обороны - и, вместе с волонтерами и добровольцами, воссоздал Украинскую армию с нуля;

- На порядок повысил зарплаты украинским военным;

- Добился от ЕС и США ввода санкций против страны-агрессора (только прямые потери РФ от которых составили $90.000.000.000 с 2014 по 2017. Т.е. весь стаб.фонд);

- Не согласен "астанавить вайну" на условиях агрессора (т.е. не согласен капитулировать);

- Кого с завидным постоянством мочат: кремлевские сми, косноязычные боты из Ольгино, и такие чудесные "патриотичные" медиа, как: 112 Канал (владелец А.Клименко, глава МинсДох при В.Ф. Януковиче), NewsOne (владелец Е.Мураев, депутат от "Оппозиционного блока"), "Страна.уа" (Гужва, "Оппоблок") и другие;

- Тот, кто добивается предоставления Украине летального оружия + ввода Миротворцев ООН на территории ОРДЛО, в т.ч. российско-украинскую границу.

Это все "самый-самый пророссийский" Президент.

Не перепутайте.

Аллан Левитов
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стецьки-порохоботы, вас же ж барыга трошки порозганв ввиду неэффективности работы из-за феерической тупости? не? Или тебя одного, особо старательного, оставил? :D
ну ты старайся тогда. Арбайтен!
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абыдна мишиколизам,что никак миха не выстреливает - а так надеялись))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко сегодня проведет ряд встреч с главами европейских государств и верховным комиссаром ЕС, - Цеголко
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