 Порошенко сегодня проведет ряд встреч с главами европейских государств и верховным комиссаром ЕС, - Цеголко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем микроблоге в соцсети Twitter написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.
"Сегодня президент проведет встречи с руководителями Австрии, Польши, Словакии, Болгарии, а также с верховным комиссаром ЕС по внешней политике", - написал он.
Напомним, Порошенко 18-21 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреч с лидерами ряда стран.
403 24
Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе(179)
Я требую от АП предоставить все документы, на основании которых меня лишили гражданства, чтобы оспорить решение в суде, - Саакашвили. ВИДЕО(107)
Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине, - Порошенко(452)
В бюджете-2018 расходы на Порошенко и АП увеличены вдвое, до 1 млрд грн, - Лещенко(229)
Саакашвілі проміняв підтримку соратника на прямий ефір(0)
Порошенко про Соглашение об ассоциации с ЕС: "Мы сломали российский сценарий"(176)
Порошенко: Дело замглавы Меджлиса Чийгоза - это мое президентское дело(24)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
лОжкины и прочие бурбаки , это канешно хорошо, но иногда нада и самому(президенту) интернет почитывать. Многому он удивится. И сильно огорчится.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/20932416.html
Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IaniabOncsU
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Запомните, дети, "самый-самый пророссийский" Президент - это тот кто:
- Поддержал (в том числе на уровне МЗС) "Закон про освіту" от которого жутко бомбит у ваты;
- Ввел украинские языковые квоты на радио и телевидении;
- Ввел санкции против российских Ватноклассников, Яндекса, вКонтакте;
- Назначил первого за историю Украины вменяемого Министра Обороны - и, вместе с волонтерами и добровольцами, воссоздал Украинскую армию с нуля;
- На порядок повысил зарплаты украинским военным;
- Добился от ЕС и США ввода санкций против страны-агрессора (только прямые потери РФ от которых составили $90.000.000.000 с 2014 по 2017. Т.е. весь стаб.фонд);
- Не согласен "астанавить вайну" на условиях агрессора (т.е. не согласен капитулировать);
- Кого с завидным постоянством мочат: кремлевские сми, косноязычные боты из Ольгино, и такие чудесные "патриотичные" медиа, как: 112 Канал (владелец А.Клименко, глава МинсДох при В.Ф. Януковиче), NewsOne (владелец Е.Мураев, депутат от "Оппозиционного блока"), "Страна.уа" (Гужва, "Оппоблок") и другие;
- Тот, кто добивается предоставления Украине летального оружия + ввода Миротворцев ООН на территории ОРДЛО, в т.ч. российско-украинскую границу.
Это все "самый-самый пророссийский" Президент.
Не перепутайте.
Аллан Левитов
Ответить
ну ты старайся тогда. Арбайтен!
Ответить
Ответить
Ответить