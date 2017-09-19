 В 2016 году работающие в Польше украинцы перевели в Украину 8 млрд злотых

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки.
"С радостью мы отмечаем значительный рост экономического торгового обмена между нашими странами в первом квартале (2017 года) на 30%, и мы ожидаем, что в этом году финансовые показатели будут еще выше", - сказал он.
Также Чихоцки подчеркнул, что более 1 миллиона 200 тысяч украинцев, проживающих и работающих в Польше, в прошлом году перевели в Украину 8 миллиардов злотых. По его словам, это составляет более 3% ВВП Украины.
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Чим тобі не подобається вибір свідомих українців (в т.ч і твій власний) , що було зроблено на виборах ?!
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Інакше ти брехунка.
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ДУМАЮ ЧТО НИКУЯ НЕ ПЛАТИЛИ !!!
А ЭТИ ДЕНЬГИ НЕ С ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ - ВОТ И ЛЕТЯТ ЦЕНЫ ВВЕРХ - СПРОС ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!
ИЗ ЗА ЭТИХ ВЫЛИЗЫВАТЕЛЕЙ ПУКАНОВ ЛЯХОВСКИХ ПЕНСИОНЕРЫ УКРАИНЫ ГОЛОДАЮТ И НЕ МОГУТ СЕБЕ НИЧЕГО КУПИТЬ ПОЗВОЛИТЬ, ДАЖЕ ГРОБ ЧТО БЫ ПОДОХНУТЬ.
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ТВОИ НАДЕЖДЫ МЕНЯ МЕНЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЮТ.
ТЫ ЖЕ ТВАРЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ С УКРАИНОЙ НЕ СВЯЗЫВАЕШЬ, КАК Я ПОГЛЯЖУ.
ТЕБЕ КУДА ПРИЯТНЕЕ ПОПУ ПУТИНУ ПОЛИЗАТЬ, ЧЕМ НА МАТИНКУ УКРАИНУ ПОРАБОТАТЬ.
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УЧИ ЭКОНОМИКУ ДЕГЕНЕРАТ.
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и этот украинец, работающий на державу, содержит родителей ПЕНСИОНЕРОВ и детей ШКОЛЬНИКОВ этого жополиза ляхов.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ПАДРИОТЫ ГРЁБАНЫЕ.
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А вот банде пороха от этого НОЛЬ , так как семьи держат деньги в банках но только стеклянных.
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60% працездатних українців не мають офіційної роботи.
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