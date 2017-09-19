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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Польша (4093) заробитчане (133)

 В 2016 году работающие в Польше украинцы перевели в Украину 8 млрд злотых

злотые

В 2016 году граждане Украины, работающие в Польше, перевели на Родину 8 миллиардов польских злотых (2,22 миллиарда долларов США).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки.

"С радостью мы отмечаем значительный рост экономического торгового обмена между нашими странами в первом квартале (2017 года) на 30%, и мы ожидаем, что в этом году финансовые показатели будут еще выше", - сказал он.

Также Чихоцки подчеркнул, что более 1 миллиона 200 тысяч украинцев, проживающих и работающих в Польше, в прошлом году перевели в Украину 8 миллиардов злотых. По его словам, это составляет более 3% ВВП Украины.

Также читайте: Украинцы в 2016 году переслали из Германии в Украину 56 млн евро
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Вахтанг Кіпіані
4 hrs ·

Новини з Одеси. 60 днів у СІЗО без права внесення застави перебуватиме старша вихователька дитячого табору Наталія Янчик, 23 років. Вона, виявляється, була відповідальною за пожежну безпеку, ніби "видела нарушения и не предотвратила заселение детей в потенциально опасное помещение". Студенти, тікайте з педуніверситетів, бо посадять рано чи пізно. От, реально цікаво, в чому секрет мера Труханова, який переміг на виборах з гаслом "Доверяй делам!" - у нього ж не тільки кілька паспортів, але й кілька життів.
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нихрена себе, это значит что наработали блага ещё больше, так поляки должны молитса на украинцов.
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Українці вимушені відбудовувати економіки інших країн через бездарність та неспроможність власних політиків...
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Українці вимушені відбудовувати економіки інших країн через бездарність та неспроможність власних політиків..., яких обирають собі самі українці.
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Обирають одні,а виїзжають на заробітки в основному інші.
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Знову "зраду" розганяють кляті "агенти Хуйла" ?!
Чим тобі не подобається вибір свідомих українців (в т.ч і твій власний) , що було зроблено на виборах ?!
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На любых выборах! Или чем кто-то отличается от другого.
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А тебе кто мешает поменять работу на цензор на более оплачиваемую. Зад тяжёлый? Только и завидуешь.
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Моя робота зі змі ніяк не пов'язана,заспокойся вже.
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Пов'язана - не пов'язана, но в сутках 24 часа... никого не обдуришь.
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То знайди таку мою добу, хоч одну.
Інакше ти брехунка.
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что это за мысли в слух о руководстве ?смотри в секте лишат прогрессивки ...
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Справедливости ради -- он и не должен в каждую дырку лазить... Есть службы -- а вот их контролировать - он должен..
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с заробитчанами есть хитрый фокус.....они пересылают деньги в Украину пока тут есть кто-то из семьи....но как только вся семья перебирается в Европу - то уже ничего не присылают!))....и правильно делают.
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А это недоработка наших "реформаторов". Надо ещё и налоги с этих переводов брать.
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и оставлять заложников, абы суки не тикали и заработанные бабки исправно отсылали на роттердамы!
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Еще одна каденция пЭтрушки и вся Украина переедет в Польшу на заработки..........
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Не справедливо єто...а сколько могла получить налоговая? Нужно срочно ввести акциз НДС, и пошлину...срочно.
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Це реальна кров економіки, а не запозичене в МВФ і спи жінко по кишенях депутатодохерархів
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Да украинцы здорово поднимают Польску, творят экономическое чудо, только на чужой земле...
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А СКОЛЬКО НАЛОГА ЗАПЛАТИЛИ ???
ДУМАЮ ЧТО НИКУЯ НЕ ПЛАТИЛИ !!!
А ЭТИ ДЕНЬГИ НЕ С ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ - ВОТ И ЛЕТЯТ ЦЕНЫ ВВЕРХ - СПРОС ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!
ИЗ ЗА ЭТИХ ВЫЛИЗЫВАТЕЛЕЙ ПУКАНОВ ЛЯХОВСКИХ ПЕНСИОНЕРЫ УКРАИНЫ ГОЛОДАЮТ И НЕ МОГУТ СЕБЕ НИЧЕГО КУПИТЬ ПОЗВОЛИТЬ, ДАЖЕ ГРОБ ЧТО БЫ ПОДОХНУТЬ.
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Я очень надеюсь- что ни цента налогов не заплатили. А шо, надо было?
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АНАЛДРЕЙ...
ТВОИ НАДЕЖДЫ МЕНЯ МЕНЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЮТ.
ТЫ ЖЕ ТВАРЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ С УКРАИНОЙ НЕ СВЯЗЫВАЕШЬ, КАК Я ПОГЛЯЖУ.
ТЕБЕ КУДА ПРИЯТНЕЕ ПОПУ ПУТИНУ ПОЛИЗАТЬ, ЧЕМ НА МАТИНКУ УКРАИНУ ПОРАБОТАТЬ.
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Во! Новый вид придурка, на Цензоре. Надо тоньше, кацапик. То-о-о-оньше. Тогда- ещё бы пару комментов выхватил. А так... звыняй. Не выйдет у тебя. Свободен.
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ТЫ ВЫУЧИЛ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
УЧИ ЭКОНОМИКУ ДЕГЕНЕРАТ.
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Идиот,с этих денег возьмут НДС при покупке товаров в Украине,то есть 20%.
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НДС берут и у украинцев работающих на державу.
и этот украинец, работающий на державу, содержит родителей ПЕНСИОНЕРОВ и детей ШКОЛЬНИКОВ этого жополиза ляхов.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ ПАДРИОТЫ ГРЁБАНЫЕ.
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Это малость , так как многие передают деньги по другому не официально.
А вот банде пороха от этого НОЛЬ , так как семьи держат деньги в банках но только стеклянных.
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Просто до відома.
60% працездатних українців не мають офіційної роботи.
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вивсеврети грося и ко писали 7 процентов а они не врут уроды
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Це глобалізація та від цього нікуди не подінешся, там де праця коштує дорожче туди йде потік заробітчан, головне - щоб цей потік не рухався вбік кордону з руснею, одвічного ворога, бо такий заробітчанин, який працює на ворога сам перетворюється на раба пуйла та ворога. Одночасно в Україні знижується безробіття та роботодавці вимушені збільшувати платню - це добре.
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Те, кто работают легально, платят налоги в Польше
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Это крохи по сравнению с тем, сколько вывозится наличкой , без учёта. Сколько ещё вывозится в виде товаров , в том числе авто. Смело можно перевести в доллары указанную сумму в злотых. Эти деньги в Украине вкладываются в основном в жильё, то есть стимулируют развитие украинской промышленности.
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і хто більші патріоти, прості заробітчани, чи пархаті які крадене в Україні розтикують по офшорам?
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дык пейсатые на халтурке и тырят пока проходит а потом на панаму это если повезет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2016 году работающие в Польше украинцы перевели в Украину 8 млрд злотых
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