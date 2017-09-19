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Все про:пожар (3604) Херсон (551)

 Найдено тело третьего ребенка, погибшего в результате пожара в Херсоне, - ГСЧС

В Херсоне на месте пожара, который произошел в двухэтажном жилом доме утром 19 сентября, обнаружили тело третьего погибшего ребенка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в областном управлении ГСЧС.

В сообщении отмечается: "Сегодня рано утром в областном центре произошел страшный пожар, в котором погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми. Пожар был локализован в 07:00. И в тот момент пожарные обнаружили тела матери и двух ее детей. Тело 5-летней дочери в 12:40 пожарные нашли на балконе в ходе разбора конструкций дома.

Напомним, что в этом пожаре получил ожоги муж погибшей женщины и травмы одна из жительниц многоквартирного дома и спасатель во время эвакуации людей со второго этажа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар в жилом доме в Херсоне: погибли три человека, двое из них - дети, - ГСЧС

Найдено тело третьего ребенка, погибшего в результате пожара в Херсоне, - ГСЧС 01

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Що тут обговорювати...
Сталась величезна трагедія...
Царство Небесне загиблим...
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Чиновників на розбор завалів, а потім у морг на опізнання тіла батьками.
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А яким боком чиновники відносяться до пожежі у цьому будинку?
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Послесмертный опыт ребенка: мир ждет атомная война. Потом - космическое вторжение. - Материал как-то сейчас в тему вылез на вражеском ресурсе но не о политике и без комментариев. Эксклюзив в пер. с английского классный!
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А вас что укусило? Материал непредвзятый, о бессмертии души...
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У мавпи є душа? А у неандертальця вона була?
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За даними розкопок - в неандертальця душа була - це були люди, які здійснювали похоронні ритуали і, відповідно, вірили у потойбіччя
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На территории комплекса в разгар реконструкции лагеря появились деревянные домики Сын директора одесского детского лагеря "Виктория", в котором недавно произошел пожар, во время ремонта учреждения, приобрел элитную недвижимость. Об этом сообщает "Думская". Напомним, во время пожара в лагере погибли дети. Сын Петроса Саркисяна, который был взят под стражу по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, 28-летний Саркис Саркисян 7 мая 2015 года приобрел отельно-ресторанный комплекс "Шик и Дым" в Вапнярке Лиманского района Одесской области. Теперь заведение, которое расположено на трассе неподалеку от моря и лимана, называется "Комфорт
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/vremya-remonta-lagerya-viktoriya-syn-direktora-1505825848.html
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Да, дома как бы аварийные. Стены из камыша, построены в ... какие года. У меня такой частный дом и я знаю, какой там камыш-хуже пороха. Но вопрос к ЖЭКам и пожарникам!!! Пожарные комиссии Херсона и не только работают только за откаты: Им плевать на нарушения, главное-что они будут иметь
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНайдено тело третьего ребенка, погибшего в результате пожара в Херсоне, - ГСЧС
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