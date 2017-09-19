 Найдено тело третьего ребенка, погибшего в результате пожара в Херсоне, - ГСЧС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в областном управлении ГСЧС.
В сообщении отмечается: "Сегодня рано утром в областном центре произошел страшный пожар, в котором погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми. Пожар был локализован в 07:00. И в тот момент пожарные обнаружили тела матери и двух ее детей. Тело 5-летней дочери в 12:40 пожарные нашли на балконе в ходе разбора конструкций дома.
Напомним, что в этом пожаре получил ожоги муж погибшей женщины и травмы одна из жительниц многоквартирного дома и спасатель во время эвакуации людей со второго этажа".
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Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/vremya-remonta-lagerya-viktoriya-syn-direktora-1505825848.html
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