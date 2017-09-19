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 Политика Украины
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Все про:допрос (1144) Наливайченко (886) СБУ (14916)

 Наливайченко вызвали на допрос в СБУ

наливайченко

Лидера партии "Справедливость", экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко вызвали на допрос в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Наливайченко заявил на брифинге во вторник.

"По указанию президента Порошенко продолжаются репрессии и преследования активистов... и даже мой вызов на допрос в СБУ - сфабрикован, он направлен на то, чтобы запугать таких, как я, таких, кто заявляет о борьбе с коррупцией", - сказал Наливайченко.

Политик подчеркнул, что намерен пойти на допрос в спецслужбу 21 сентября.

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"Я пойду, и пойду с документами, которые доказывают незаконную связь окружения Порошенко и руководства СБУ с ФСБ России… В частности, у меня есть обращение замглавы СБУ Олега Фролова на адрес ФСБ об организации политического преследования меня", - сказал Наливайченко, добавив, что в отношении него Следственный комитет РФ открыл уже 4 уголовных дела.

Отвечая на вопрос агентства, возвращался ли он в пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе для подписания протокола по факту незаконного пресечения госграницы группой лиц 10 сентября, Наливайченко сказал: "Я ничего не нарушал и не прорывал границу: я проходил. Пограничники меня видели и махали мне".

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Вместе с тем, он добавил, что его вызов на допрос в СБУ связан с инцидентом на госгранице 10 сентября. Другие пункты, по которым он вызван в спецслужбу, Наливайченко не уточнил.
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ну да, ну да. а заболеет сразу, как только обвинение предъявят. знакомо.
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Ну ще раз попіаришся- тобі ж все одно, на чому це робити.
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