 Наливайченко вызвали на допрос в СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Наливайченко заявил на брифинге во вторник.
"По указанию президента Порошенко продолжаются репрессии и преследования активистов... и даже мой вызов на допрос в СБУ - сфабрикован, он направлен на то, чтобы запугать таких, как я, таких, кто заявляет о борьбе с коррупцией", - сказал Наливайченко.
Политик подчеркнул, что намерен пойти на допрос в спецслужбу 21 сентября.
"Я пойду, и пойду с документами, которые доказывают незаконную связь окружения Порошенко и руководства СБУ с ФСБ России… В частности, у меня есть обращение замглавы СБУ Олега Фролова на адрес ФСБ об организации политического преследования меня", - сказал Наливайченко, добавив, что в отношении него Следственный комитет РФ открыл уже 4 уголовных дела.
Отвечая на вопрос агентства, возвращался ли он в пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе для подписания протокола по факту незаконного пресечения госграницы группой лиц 10 сентября, Наливайченко сказал: "Я ничего не нарушал и не прорывал границу: я проходил. Пограничники меня видели и махали мне".
Вместе с тем, он добавил, что его вызов на допрос в СБУ связан с инцидентом на госгранице 10 сентября. Другие пункты, по которым он вызван в спецслужбу, Наливайченко не уточнил.
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