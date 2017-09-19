 Супрун заявила о создании системы трансплантации органов: "Мы уже начали над этим работать"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Ульяны Супрун, Минздрав начал работу по развитию адекватной системы трансплантации.
По словам Супрун, для тысяч украинцев операция по пересадке органов и тканей - единственный шанс спасти жизнь. Нынешняя система здравоохранения способна помочь только сотням.
"Споры о презумпции согласия или несогласия на донорство не могут быть оправданием, которое объясняет отсутствие способной системы трансплантации в Украине. Ведь без надлежащей организации трансплантации, вопрос презумпции не является решающим для спасения жизней. Нужно также создать механизм трансплант-координации, технического обеспечения и обучения врачей. И мы уже начали над этим работать", = пишет Супрун.
МОЗ Украины начинает пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа, на который в государственном бюджете на 2018 год заложено 112 млн гривен, а на 2019-2020 годы - больше, чем по 100 млн ежегодно.
"В рамках проекта уже с 2018 года сможем проводить трансплатацию почек в Украине (Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Львов и Одесса), и, соответственно, спасать и улучшать качество жизни многих наших граждан. Впереди много работы, но мы начали конкретные действия, которые помогут наконец создать систему, способную лечить Украинский дома, а не в зарубежных клиниках", - заявила она.
227 6
Задолженность медикам по зарплатам в размере 81,7 млн. грн будет погашена до конца года, - Минздрав(45)
После начала медреформы больницы не закрываются. Они будут перепрофилированы в другие учреждения, - Супрун(208)
Голосование за медреформу в Раде станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун, - представитель Кабмина в ВР Денисенко(93)
Документы о советской "карательной психиатрии", найденные в психбольнице Днепра, передадут в Институт нацпамяти, - Супрун(18)
Онкохворі ризикують залишитися без необхідних ліків, на складах пусто. ВІДЕО(0)
Завтра в Украину поступят 5 тыс. коронарных стентов, - Супрун(47)
Кабмин одобрил создание Нацагентства по закупке медикаментов(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить