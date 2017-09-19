 Наблюдать за "Rapid Trident-2017" по приглашению Украины прибыли 8 представителей соседних государств, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Украина на добровольной основе пригласила иностранных экспертов для наблюдения за активной фазой командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident - 2017". Как сообщает Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в упомянутых учениях принимают участие 14 стран, при этом общая численность привлеченного личного состава равна 2110 лицам. Кроме того, к учениям привлекаются 96 боевых бронированных машин, 4 единицы артиллерии и 2 боевых вертолета", - отметили в ведомстве.
"Украина, выполняя свои международные обязательства перед государствами ОБСЕ в соответствии с требованиями раздела VI Венского документа 2011 года, на добровольной основе пригласила иностранных наблюдателей к проведению наблюдения за военной деятельностью во время учений "Репид Трайдент - 2017". Сейчас в пункт въезда / выезда Львов прибыли восемь представителей государств, которым были направлены соответствующие приглашения - от Беларуси (2), Польши (1), Румынии (1), Словакии (2) и Венгрии (2)", - сообщают украинские верификаторы.
Работа иностранных специалистов на территории Украины в рамках миссии наблюдения за военной деятельностью продлится до 22 сентября 2017 года.
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19 сентября 2017, 07:06
Трамп под давлением внутренних обстоятельств, дабы отвлечь американское общественное мнение от себя самого и его связей с Россией, планирует начать военную операцию против Северной Кореи, за которой все мы следим в последнее время с большим вниманием и напряжением. Северокорейский коммунистический режим, конечно же, представляет угрозу для своих ближних и дальних соседей. В этом не может быть сомнений. И всем нам, разумеется, хотелось бы, чтобы коммунистический режим в Северной Корее пал и две Кореи объединились бы мирно, как в свое время Западная и Восточная Германии.
Но, к сожалению, в случае с Кореей - такой легкой победы нам не видать. Последствия американского удара по Северной Корее просчитать сейчас сложно. Даже самый оптимистический сценарий оказывается достаточно кровавым. Основные риски связаны с возможным нанесением ответного удара по Сеулу. В то же время ситуация почти безвыходная. Северная Корея идет по пути создания атомного оружия и рано или поздно оно у Северной Кореи будет. По здравому смыслу такие проблемы лучше решать раньше, а не позже. Но для Трампа потенциальный удар по Северной Корее не столько желание подавить диктаторский режим и ликвидировать потенциальную или реальную угрозу, сколько реализация тайного соглашения с Путиным об обмене российского нейтралитета в американо-северокорейском конфликте на предоставление Путину свободы рук в Восточной Европе.
Американская армия давно находится в Южной Корее. И это одна из самых мощных и боеспособных американских группировок за пределами США. Если между Южной и Северной Кореей начнется война, то американские военнослужащие будут среди тех, кто первыми примут на себя удар. Если в результате военных действий будут жертвы среди американцев - а их не может не быть - Конгресс объявит Северной Корее войну. Понятно, что США намного сильнее. Более того, первыми превентивный удар будут наносить американцы, а не северокорейцы. У американского президента по закону довольно большие права и полномочия касающиеся начала военных действий. Президент не имеет права объявлять войну. Это может сделать только Конгресс США. Но президент имеет право отдать приказ о нанесении военного удара.
Такой приказ отдается тайно, и тайно же проводятся все подготовительные операции. Поэтому общественность о начале военных действий в современном мире узнает задним числом, после того, как они уже начались. В случае военной операции против Северной Кореи будет наноситься ракетный удар с воздуха. Такую операцию можно провести еще до того, как в Америке все проснутся, включат телевизор и узнают, что началась война. Дальше уже Конгресс будет решать, останавливать военную операцию или продолжать. Но остановить начавшуюся уже войну, на самом деле, довольно сложно, даже Конгрессу США. Тем более, что пока не определится цена вопроса военная операция против Северной Кореи будет пользоваться, скорее всего, поддержкой народа.
Проблема заключается еще и в том, что два северных соседа КНДР - Китай и Россия в действительности не будут соблюдать нейтралитет в случае начала Второй Корейской войны. Но Китай заявит (и уже заявляет) о своей позиции открыто, в то время как Россия в лице Путина, как и в Сирии, будет вести двурушническую провокационную позицию, подстрекая Соединенные Штаты, с одной стороны, и поддерживая северокорейский режим, с другой. С геополитической точки зрения Россия оказывается единственной страной, заинтересованной в возгорании Второй Корейской войны.
О том, как именно Путин использует этот конфликт в своих интересах, остается только догадываться. Военные действия против Северной Кореи еще даже не начались, а Беларусь, как независимое государство, Европа уже потеряла совсем того не заметив. И российская армия, формально о том не объявляя, уже вышла к границам Литвы, Польши и Западной Украины.
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