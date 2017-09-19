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 Политика Украины
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 ОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей на Донбассе до 800 человек, - Хуг

обсе хуг

ОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей специальной мониторинговой миссии на Донбассе до 800 человек.

Об этом на круглом столе в Институте Горшенина сказал первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который завершается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек", - сказал он.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СММ - это невооруженная гражданская миссия, которая работает 24 часа в сутки, 7дней в неделю, во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
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Ого! Это ж на каждый долбасюрский гадючник, включая Даунецк и Лоханск, аж по одному наблюдателю!
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800 тел обсе очень любять кушать с рук газпрома
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пусть медкомиссию перед приездом пройдут на зрение и слух.
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Так они так и делают. У кого зрение и слух на нижних границах - тех и берут.
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Наблюдать - не воевать.
Скоко ещё трутней нада принять на эту "работу"? Которых обслуживают, ещё тыщи трутней! На войне греются все кто может... И чинуши из Евросоюза не брезгуют подкормиться.
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800 памперсов в день на них тратить. Или побольше?
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это где ж они столько слепых и глухих понабрали?
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А что? Работа - не бей лежачего! Платят хорошо, кормят отлично. Сауны, девочки и всё такое. Особо никаких угроз безопасности нет. Главное, не замечать у шахтёро-трактористов следов от споротых шевронов и закрашенных номеров штатной техники.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей на Донбассе до 800 человек, - Хуг
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