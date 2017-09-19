 ОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей на Донбассе до 800 человек, - Хуг

Об этом на круглом столе в Институте Горшенина сказал первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Что касается деятельности СММ, фактом остается то, что мы будем продолжать увеличивать количество наблюдателей. И наша цель до конца срока действия нашего мандата, который завершается в марте следующего года, увеличить общее количество наблюдателей, которые будут работать на местах, до 800 человек", - сказал он.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. СММ - это невооруженная гражданская миссия, которая работает 24 часа в сутки, 7дней в неделю, во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
204 14
Хуг о "школьном перемирии" на Донбассе: Эта пауза свидетельствует, что стороны могут прекратить насилие, когда они этого хотят(59)
С завтрашнего дня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ будут круглосуточно присутствовать на патрульной базе в Станице Луганской, - Хуг(12)
ОБСЕ планирует открыть на Донбассе дополнительные базы круглосуточного наблюдения, - Хуг(16)
Хуг о российских наемниках на Донбассе: Наблюдатели видели знаки отличия РФ, но выводы не относятся к нашим полномочиям(35)
За минувшую неделю на Донбассе трое мирных жителей погибли, еще трое - ранены, - ОБСЕ(3)
Камера ОБСЕ на крыше ДФС проработала лишь 1 день и была уничтожена в результате обстрела, - Хуг. ФОТОрепортаж(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скоко ещё трутней нада принять на эту "работу"? Которых обслуживают, ещё тыщи трутней! На войне греются все кто может... И чинуши из Евросоюза не брезгуют подкормиться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить