 В 2017 году более 6 тыс. пограничников привлекли к ответственности за нарушения, - Цигикал

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Министерства внутренних дел Украины, об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.
"С начала 2017 Государственная пограничная служба провела три антикоррупционных акции. В результате профилактических мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены более 5000 человек, к административной - почти 1000", - отметил Цигикал.
Он добавил, что в отношении 73 пограничников открыты уголовные производства, 38 из них осуждены, уволены более 500 человек, в том числе 26 - с лишением воинского звания.
"Количество отказов от неправомерной выгоды, предложенной во время службы, выросла почти в 4 раза, по сравнению с прошлыми годами. Только за 2017 год мы зафиксировали 800 отказов от предложенной взятки. Но мы будем продолжать борьбу с коррупционерами, ведь народ Украины заслуживает честную пограничную службу", - рассказал глава ведомства.
По его словам, за прошлый год в Госпогранслужбе было проведено более 650 внутренних расследований по инициативе внутренней безопасности службы. Тогда за коррупционные действия уволили более 3 тысяч пограничников.
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брешуть мабуть люди...
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шойга неплохо бы смотрелся на шампанской.
алени оборжались бы
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(или в другом каком-то кабинете)
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