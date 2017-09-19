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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3084) МВД (8402) Цигикал (20)

 В 2017 году более 6 тыс. пограничников привлекли к ответственности за нарушения, - Цигикал

цигикал

С начала текущего года более 6 тысяч украинских пограничников привлекли к ответственности за различные нарушения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Министерства внутренних дел Украины, об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"С начала 2017 Государственная пограничная служба провела три антикоррупционных акции. В результате профилактических мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены более 5000 человек, к административной - почти 1000", - отметил Цигикал.

Он добавил, что в отношении 73 пограничников открыты уголовные производства, 38 из них осуждены, уволены более 500 человек, в том числе 26 - с лишением воинского звания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Госпогранслужбы задержан на взятке 10 тысяч в Херсонской области, - прокуратура

"Количество отказов от неправомерной выгоды, предложенной во время службы, выросла почти в 4 раза, по сравнению с прошлыми годами. Только за 2017 год мы зафиксировали 800 отказов от предложенной взятки. Но мы будем продолжать борьбу с коррупционерами, ведь народ Украины заслуживает честную пограничную службу", - рассказал глава ведомства.

По его словам, за прошлый год в Госпогранслужбе было проведено более 650 внутренних расследований по инициативе внутренней безопасности службы. Тогда за коррупционные действия уволили более 3 тысяч пограничников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%, - Цигикал
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Но никого не посадили. Взятки для них- это смысл их службы..
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Якщо будуть садити, то наступного разу Саакашвілі не буде кому перешкоджати повернутися до себе додому в Україну.
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а командующий этими войсками как порядочный офицер застрелился??? Нет, он как воровал так и ворует....
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ХАХАХА А ГЕНЕРАЛОВ СКОЛЬКО ПОСАДИЛИ МУДОЗВОНЫ?
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сначала ваших, ватан, на бутылку
шойга неплохо бы смотрелся на шампанской.
алени оборжались бы
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Прикордонники=хабарники... Это их основная деятельность брать взятки... На любом участке своей службы, в первую очередь они пытаются организовать коррупционную схему и везде ищут только выгоду... Помним как в 2014 пропускали колонны с техникой за бабло, а потом когда их же начинали херачить, то просили помощи у ЗСУ, чтобы те их защитили и вытащили из жопы... На что ЗСУшники часто им отвечали, чтобы они платили сепарам их же взятками, чтобы они по ним не стреляли...
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А генерала, что проявил преступное бездействие в пограничном переходе Шегини привлекли?
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та ему хватило набитой...э... лица, в кабинете у гениального прёкуёя
(или в другом каком-то кабинете)
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пропуск караванов с различными сигаретами?
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а сколько за год призвали ( или приняли на контракт) для службы на границе ? что-то цифирь пугающая какая-то -- 6000 разбойников служат на границе?
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Да,,оказывается что у нас нарушитель границы внутренний...
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В открытых источниках (http://www.bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian/2015/04/150409_ru_n_rada_border_guards) численность ПВ называется 53тыс. 6тыс. - это 11%. Каждый десятый! Вот это действительно страшно!
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До хрена у нас пограничников. Учитывая, что на западе граница с дружественным ЕС, не имеющим границ, а на востоке граница оккупирована и есть лишь линия разграничения
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году более 6 тыс. пограничников привлекли к ответственности за нарушения, - Цигикал
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