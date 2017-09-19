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 Полиция открыла еще одно уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая"

суд одесса дом 2 профсоюзов мая

В Одесской области полиция открыла еще одно производство по факту столкновений под судом, который оправдал фигурантов "дела 2 мая". Помимо уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, события в Черноморске, где возле Ильичевского городского суда пострадали 35 правоохранителей, следователи квалифицировали еще по одной статье, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве уточнили, что помимо уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дело 2 мая в Одессе": под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.

У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.

Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.


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а где там были правохранители??? Бандиты и титушки, одетые в форму, к закону вообще никакого отношения не имеют.
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Судьи-бляди выпустили на волю врагов Украины.В том числе и ссук изРФ,приехавших свергатьУкраину.И это на фоне наших патриотов в тюрьмахРФ!!!
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Выполняют команды своего хозяина шоколадной Дупы.
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Скількох ще патріотів України закриють?
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Бюджет 2018. Це шок. Лише дві цифри, які говорить самі за себе...

965 мільйонів на забезпечення діяльності Президента... Майже мільярд гривень. Куди? Для чого? Якого біса?

І всього 389 мільйонів на лікування всіх важкохворих пацієнтів на весь 2018 рік...

За нашими підрахунками тільки на одну програму «Лікування за кордоном» потрібно щонайменше 700 млн на наступний рік.

І ще стільки ж на розвиток трансплантології в Україні. Це мінімум.

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І ще 300 млн треба прямо зараз, терміново. На лікування 76 важкохворих, які є зараз, в цьому році. Прямо зараз вони лежать по лікарнях і чекають цих грошей. Тільки от їх хвороби не чекають, щодня повільно вбиваючи свою жертву.... Бо лейкози, ліміоми, анемії та рак крові не можуть чекати наступного року.

Не можуть чекати! Чуєте мене, довбані чиновники з МОЗу та Кабміну! Моральні уроди, яким похер на помираючих дітей.

І після цього вони реально думають, що залишатися владою? І після цього вони сподіваються, що їх не знесуть під час народного повстання?

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Люди, та це ж плювок нам всім в обличчя! Бо насправді ці дві цифри треба поміняти місцями. Тоді буде правильно, чесно, справедливо. Але для цього необхідно спочатку поміняти знахабнілих чиновників на адекватних, чесних та чистих людей в кабінетах державних інституцій.

Юрий АНДРЕЕВ
[Мільйони для Порошенка]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1505797435-milyoni-dlya-poroshenka.html

😁
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Барин жирует, а холопы для него пыль под ногами.
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Не раскачивайте лодку... Все на постройку будок...
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Вальцман будує свій новий Єрусалим тому, що собачі будки він будує для інших
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Патриотам Тюрьмы!!! Барыга Бляхер Офшоренко.
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Як таке може бути?... Сєпарів відпустили, на патріотів заводять справу за справою..
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Расследование было проведено чисто для галочки. Прокуратура естественно ничего не контолировала. Как и ожидалось никто не наказан и все кто нужен уже на свободе.
Аналогично будет и по пожару в детском санатории.
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не будет - эти не проходят в списках минских договоренностей
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Наконец-то!
Почти три года думали: Было насилие над полицией или нет.

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Кто то представляет себе что такое же в рашке может произойти ?! Питоров которые хотели бы что то отделить от кацапстана выпустили а потом еще возбудили бы дела проитв тех кто их поколотил ?! Блядь у нас не власть а продажные мрази ! Чтоб они здохли в муках твари !
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"Я б заматерился, ну уже пїян и мне похуй" Стендаль (Анрі-Марі Бейль)
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Вони активісти,а судді справжні хулігани.
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ШУСТЕР ВЫИГРАЛ СУД И СКОРО ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ

Полиция открыла еще одно уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая" - Цензор.НЕТ 5618
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Прикольно. Хорошо, что щелкнет по носу барыге. И тот вряд ли что-то сделает, Шустер - иностранец, такой вой поднимет. Это наших журналистов можно безнаказанно давить и щемить.
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на что расыитвает власть ?
что люди будут смотреьт и терпеть дальше ?
ТАК ББЛЯ НА МАЙДАН ВЫШЛИ МЕНО ЧТО ТЕПРЬЕ УДЕ НИЗЯ !!
ХВАТИТ !
если вы пришли чтоб ырешать вопросы решайте.
мешают судьи ? нахер таких судей, потому что если за дело вохьмутся судьи линча.. тогда будет уже надолго в истории красное пятно.
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Цікаво,якщо справа дійде до суду, чи будуть виправдальні вироки цим активістам?
Полиция открыла еще одно уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая" - Цензор.НЕТ 7788


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сраную шоколадную банду просто необходимо на гиляки начинать вешать!
эти мрази не дадут патриотам жить, при них хорошо сепарам и ватанам!
судебная, исполнительная и законодательная власть прогнили вкрай.
олигархи (которые почти абсолютно все сепарские) все больше обогащаются, народ нищает.
шоколадники вместе с хуйлом делают одно общее дело.
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"Хулиганов", тех посудят стопудово! Это у нас только беркутов и сепаров на волю отпускают, чтоб они потом в рашку спокойно драпали.
А активисты-украинцы, куда они денутся? Как миленьких повяжут.
Не пойму, почему у нас правоохранители такие нежные? Экипированы - Рембо отдыхает. А падают ранеными, как груши. На границе 10 сентября тоже только они пострадали. Активисты, видать, крепкие попались, не жалуются и к медикам не обращаются.
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Виноваты сепары в одесской прокуратуре. А местным кацапским тролям на Цензоре лучше закрыть хлебало-заепали уже своим воем..
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власть поплюжит все человечески нормы правовые проводит тотальный геноцид в стране мы так засмотрелись на блины с лопаты что не заметили как нас кормят гавном с бульдозера тихо вымираем, совок подчинения еще сильно сидит в сознании что они еще должны сделать чтоб мы осознали что эта власть так же ненавидит свободу и людей в этой стране как и хло
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невже ви не розумієте, що це помста, вони ненавидять патріотів бо їх відлучають від кормушки, від хабарів..вори випускають мразоту, щоб вона знищувала патріотіа країни, щоб усе повернути назад, тобто народ в стойло, а владу суддів правоохорців до корита..вони готові навіть продати державу терроскій параші, аби їх не відірвали від корита...якщо ми не згуртуємось, то так поодинці і знищать усіх патріотів
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция открыла еще одно уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая"
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