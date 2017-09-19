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 Политика Украины
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Все про:Кривой Рог (625) митинг (2864) Госгеонедра (38)

 Горняки "Сухой Балки" начали бессрочный митинг под зданием Госгеологии

служба україни госгеонедра та геології госгелогия державна надр

Возле здания Государственной службы геологии и недр Украины в Киеве во вторник утром начался митинг сотрудников ПАО "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), требующих выполнить решение суда о выдаче предприятию специальных разрешений на пользование недрами, которое по непонятным трудовому коллективу причинам Госгеология не выполняет.

"Мы хотим честно работать и трудиться. Мы хотим, чтобы вышел глава Государственной службы геологии и недр, глянул в глаза этим людям, честным труженикам, и сказал, по какой причине не дают нам работать", - заявил на митинге председатель ППО ПМГУ ЧАО "Евраз Сухая Балка" Виктор Счастливый, пишет Интерфакс-Украина.

Более 250 сотрудников предприятия, прибывших в столицу для участия в акции, заняли тротуар, а также значительную часть дорожного полотна у здания Госгеонедр.

Ситуация с блокированием работы рудника возникла после того, что в августе 2016 года у предприятия закончился срок действия предыдущих спецразрешений. Топ-менеджмент "Сухой Балки" обратился в Госгеонедр за их продлением, а после истечения 60 дней обратился в суд. Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск рудника, которым Госгеонедр обязали продлить срок действия спецразрешений на пользование недрами до 2036 года, а 23 марта 2017 года Высший административный суд Украины оставил в силе это решение, однако, по словам, В.Счастливого, компания до сих пор не имеет возможности работать законно.

"Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты - "Юбилейная" и им.Фрунзе. В 2016 году компанией было реализовано более 2,5 млн. тонн аглоруды. Весной текущего года компания вошла в состав группы DCH.
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Менты Полиция перекрыла улицу, где находится Госгеология?
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Нууу... не знаю... А потом будут стучать касками и рассказывать как тяжело под землёй работать??? Так не лезьте - никто не гонит.... А то - погоня за длинным рублём плавно переростает в патриотизм.....
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Какая нахер разница???? Они себя называют - горняки...Если их товар не востребован, или намного дороже чем в другом месте -- то меня не должно чесать что он кушать будет.. Переплачивать я не желаю.Пусть займутся сельским хозяйством ( у кого мозгов хватит) --молоко , сметана и сыр никогда ещё небыли лишними - как и другие продукты питания...
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У меня знакомый раньше 4 коровы держал, а теперь 2. Почему? Да говорит никто ничего не покупает, ДЕНЕГ у людей нет.
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А у моего родственника - как было 4 коровы - так и есть.. Как не крути - а кушать хоцеца... Еда - это последнее в чём себе человек отказывает.....
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А что всем надо по рынкам и торговым центрам торговать. Эти люди дают МАТЕРИАЛЬНЫЙ продукт в виде железной руды, которая превращается в металл, который приносит валютную выручку страны.
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не мало этой руды превращается в металл уже в Европе
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Ты статью читал? Что-то такое написал, что к статье никаким боком.
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Ну и ?? Вообче-то недра - это собственность не ихняя... И даже не твоя , моя, или наших детей... Недра -это собственность наших внуков,, и чем больше их закроют - тем больше я буду рад..Это - невосполнимо.. У нас есть другие источники доходов - благоприятный климат и плодородная земля....
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Основная цель РЫГОРОШЕНА уголь покупать с откатами в США, а свои шахты саботировать и закрывать.
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так не горит железная руда вместо антрацита
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А ты всё подгавкиваешь порохоботина ссаная?
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Тебе, мразная прокацапская тварь Горняки "Сухой Балки" начали бессрочный митинг под зданием Госгеологии - Цензор.НЕТ 8892 Kristo Dubinin, даже лень прочитать новость до конца..... "Сухая балка" добывает ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Твоей тупой казларылой башке даже невдомек, что в шахтах могут добывать не только уголь, но и руду, и соль, и уран, и золото, и цветные металлы, и даже тальк!!! Лишь бы высраться.... ссучара Горняки "Сухой Балки" начали бессрочный митинг под зданием Госгеологии - Цензор.НЕТ 8892 Kristo Dubinin.......
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а никак.
эту яму недавно купил ярославский у абрамовича
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русскому "евразу" нежно перекрывают кислород, прозрачно намекая - пора продавать рудник!!!!!
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ничего антирусского личного, только бизнес и укрепление нового клана очередного "гаранта"
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Руководителем Госгеонедр Украины стал скандальный экс-регионал

22:50, 18 МАЯ
Один раз назначение Кирилюка в Госгеонедра уже отменяли через суд / РБК-Украина

Кабмин назначил главой Госгеонедр одиозного Олега Кирилюка, которого не единожды обвиняли в коррупции.
Несмотря на решения судов, правительство назначило нового руководителя Государственной службы геологии и недр Украины. Им стал скандальный чиновник из Житомирщины Олег Кирилюк, сообщает gazeta.ua.
Бывшего члена "Партии регионов", руководителя Житомирской ГАСИ, известного в местных СМИ как "недолюстрований" чиновник, уже давно "продвигают" во власть. Так, ранее его пытались назначить на должность руководителя территориального управления Госгорпромнадзора в Житомирской области, однако этого не позволили местные активисты, вышли с протестом.
После Кирилюк подавался на заместителя председателя Госгеокадастра, впрочем и тогда ему помешали: на этот раз - житомирские бизнесмены, которые боялись, что их заставят платить "дань". В то же время, активисты "Автомайдана" неоднократно обращались к премьеру Гройсману с требованием о люстрации чиновника. Они уверяли: Кирилюк довел ОАО "Червоненский сахарник" до банкротства, а также ранее агрессивно продвигал скандальное строительство "АТБ" в Житомире.
На Госгеонедра чиновник "положил глаз" еще в октябре прошлого года. Тогда он вроде "выиграл" конкурс на заместителя главы. Однако ряд судов приостановил это решение конкурсной комиссии, отменил его действие и обязал провести конкурс повторно.
Журналисты сообщают, что Кабмин решил обойти любые судебные решения и назначить чиновника не только кулуарно, но и абсолютно самовольно.
Согласно законодательству, решение о назначении на должность госслужбы должно приниматься только после окончания срока обжалования результатов конкурса, а в случае обжалования - после принятия решения по жалобе.
Кроме этого, в случае установления факта нарушения условий конкурса во время его проведения решение комиссии отменяет Кабмин, а о проведении повторного конкурса объявляют не позднее, чем в течение 10 календарных дней спустя.
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Разрабатывать железнорудные залежи шахтным методом экономически выгодно если содержание Fe в руде свыше 100%.
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