 Горняки "Сухой Балки" начали бессрочный митинг под зданием Госгеологии

"Мы хотим честно работать и трудиться. Мы хотим, чтобы вышел глава Государственной службы геологии и недр, глянул в глаза этим людям, честным труженикам, и сказал, по какой причине не дают нам работать", - заявил на митинге председатель ППО ПМГУ ЧАО "Евраз Сухая Балка" Виктор Счастливый, пишет Интерфакс-Украина.
Более 250 сотрудников предприятия, прибывших в столицу для участия в акции, заняли тротуар, а также значительную часть дорожного полотна у здания Госгеонедр.
Ситуация с блокированием работы рудника возникла после того, что в августе 2016 года у предприятия закончился срок действия предыдущих спецразрешений. Топ-менеджмент "Сухой Балки" обратился в Госгеонедр за их продлением, а после истечения 60 дней обратился в суд. Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск рудника, которым Госгеонедр обязали продлить срок действия спецразрешений на пользование недрами до 2036 года, а 23 марта 2017 года Высший административный суд Украины оставил в силе это решение, однако, по словам, В.Счастливого, компания до сих пор не имеет возможности работать законно.
"Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят две шахты - "Юбилейная" и им.Фрунзе. В 2016 году компанией было реализовано более 2,5 млн. тонн аглоруды. Весной текущего года компания вошла в состав группы DCH.
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МентыПолиция перекрыла улицу, где находится Госгеология?
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эту яму недавно купил ярославский у абрамовича
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антирусскоголичного, только бизнес и укрепление нового клана очередного "гаранта"
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22:50, 18 МАЯ
Один раз назначение Кирилюка в Госгеонедра уже отменяли через суд / РБК-Украина
Кабмин назначил главой Госгеонедр одиозного Олега Кирилюка, которого не единожды обвиняли в коррупции.
Несмотря на решения судов, правительство назначило нового руководителя Государственной службы геологии и недр Украины. Им стал скандальный чиновник из Житомирщины Олег Кирилюк, сообщает gazeta.ua.
Бывшего члена "Партии регионов", руководителя Житомирской ГАСИ, известного в местных СМИ как "недолюстрований" чиновник, уже давно "продвигают" во власть. Так, ранее его пытались назначить на должность руководителя территориального управления Госгорпромнадзора в Житомирской области, однако этого не позволили местные активисты, вышли с протестом.
После Кирилюк подавался на заместителя председателя Госгеокадастра, впрочем и тогда ему помешали: на этот раз - житомирские бизнесмены, которые боялись, что их заставят платить "дань". В то же время, активисты "Автомайдана" неоднократно обращались к премьеру Гройсману с требованием о люстрации чиновника. Они уверяли: Кирилюк довел ОАО "Червоненский сахарник" до банкротства, а также ранее агрессивно продвигал скандальное строительство "АТБ" в Житомире.
На Госгеонедра чиновник "положил глаз" еще в октябре прошлого года. Тогда он вроде "выиграл" конкурс на заместителя главы. Однако ряд судов приостановил это решение конкурсной комиссии, отменил его действие и обязал провести конкурс повторно.
Журналисты сообщают, что Кабмин решил обойти любые судебные решения и назначить чиновника не только кулуарно, но и абсолютно самовольно.
Согласно законодательству, решение о назначении на должность госслужбы должно приниматься только после окончания срока обжалования результатов конкурса, а в случае обжалования - после принятия решения по жалобе.
Кроме этого, в случае установления факта нарушения условий конкурса во время его проведения решение комиссии отменяет Кабмин, а о проведении повторного конкурса объявляют не позднее, чем в течение 10 календарных дней спустя.
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