 Украина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, - нардеп Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.
"Убеждена, что Украина поддержит инициативы Дональда Трампа по реформе ООН, цель которой сделать ООН более эффективной в решении глобальных проблем", - написала нардеп.
По ее мнению, блокирование Россией реформы ООН, которая была предложена Трампом, является очередным свидетельством деструктивной позиции Кремля относительно решения глобальных проблем безопасности в мире.
"Сегодня система принятия решений в СБ ООН позволяет России злоупотреблять правом вето и блокировать важные решения, которые дают возможность некоторым странам грубо нарушать нормы международного права и поощрять других к эскалации ситуации", - написала Фриз.
По ее словам, торможение реформы ООН позволяет России строить "ось зла", которая опирается на милитаризм, создание угроз демократическому миру и нигилизме международного права.
"Позиция Кремля повторяет ситуацию прошлого века, когда кризис и упадок Лиги Наций стали предпосылкой для Второй мировой войны", - отметила Фриз.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о реформе организации, поддержку которой выразили уже 128 стран.
"Наша общая цель состоит в том, чтобы в XXI веке ООН была больше сосредоточена на людях, и меньше на процессе, больше на оказании помощи, и меньше на бюрократии", - заявил генсек ООН на мероприятии, которое было организовано совместно с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Гутерриша, Декларация о реформировании ООН, которая включает в себя десять пунктов, направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений и предусматривает более высокий уровень прозрачности, эффективности и подотчетности.
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Блокирует только в Совбезе. На Генассамблее такого права нет. Ни у кого. И голос карликовых государств имеет такой же вес, как и гигантских.
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видимо неплохие инициативы, а какие именно?
кроме улучшить, углубить, уширить и удлиннить вширь никакой конкретики не видел.
у кого то есть реальная инфа?
скиньте...
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Слава Петру Алексеевичу !
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Япония к примеру,даже не член СБ ООН,а затраты несет просто огромные.
Сама ООН,превратилась в кормушку для дармоедов.
Сами посмотрите,кто входит в Комитеты ООН по правам человека,по борьбе с терроризмом ( расиюшка там заседает),по продовольствию и ряд других.
Там и Зимбабве имеется.
Смешно не это. Смешно то,что страны,которые на своей территории,организовали голод,террор,поражены коррупцией (вот как Украина),нарушают права человека,заседают в этих комитетах и получают зарплату,за счет американских и японских налогоплательщиков.
Ну и кому это понравится?
Это примерно как в Украине......народ мечтает жить как американцы,но американские зхаконы категорически не приемлет. Суды присяжных особенно. Но судиться лезут в Европу или США.
Да много такого бардака.
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Или он поумнел или ....
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Ну 10 - 20 оппортунистов это нормальна , но когда 70 , то то ли денег хотят , то ли еще какой то шантаж .
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