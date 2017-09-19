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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ООН (2244) Фриз (86)

 Украина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, - нардеп Фриз

оон

Украина поддержит инициативу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно реформирования Организации Объединенных Наций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Убеждена, что Украина поддержит инициативы Дональда Трампа по реформе ООН, цель которой сделать ООН более эффективной в решении глобальных проблем", - написала нардеп.

По ее мнению, блокирование Россией реформы ООН, которая была предложена Трампом, является очередным свидетельством деструктивной позиции Кремля относительно решения глобальных проблем безопасности в мире.

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"Сегодня система принятия решений в СБ ООН позволяет России злоупотреблять правом вето и блокировать важные решения, которые дают возможность некоторым странам грубо нарушать нормы международного права и поощрять других к эскалации ситуации", - написала Фриз.

По ее словам, торможение реформы ООН позволяет России строить "ось зла", которая опирается на милитаризм, создание угроз демократическому миру и нигилизме международного права.

"Позиция Кремля повторяет ситуацию прошлого века, когда кризис и упадок Лиги Наций стали предпосылкой для Второй мировой войны", - отметила Фриз.

Украина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, - нардеп Фриз 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим, чтобы ООН восстановила доверие к себе во всем мире, - Трамп на совещании по реформе организации

Как сообщал Цензор.НЕТ, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о реформе организации, поддержку которой выразили уже 128 стран.

"Наша общая цель состоит в том, чтобы в XXI веке ООН была больше сосредоточена на людях, и меньше на процессе, больше на оказании помощи, и меньше на бюрократии", - заявил генсек ООН на мероприятии, которое было организовано совместно с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Гутерриша, Декларация о реформировании ООН, которая включает в себя десять пунктов, направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений и предусматривает более высокий уровень прозрачности, эффективности и подотчетности.


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Проголосуют против или воздержатся-росия,Беларусь,Китай,возможно Казахстан и Армения.
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ну это цапы пишут - а им верить.... - посмотрим ,все равно большенство
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Пора исключать Россию из ООН, толку всё равно нет- блокирует все инициативы.
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Блокирует только в Совбезе. На Генассамблее такого права нет. Ни у кого. И голос карликовых государств имеет такой же вес, как и гигантских.
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может сами свалят - ну как сталин с лиги наций?)
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куда это он "сам свалил"? - из лиги наций ссср поперли за агрессию против финляндии.
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Украина поддерживает инициативы, ряшка против.
видимо неплохие инициативы, а какие именно?
кроме улучшить, углубить, уширить и удлиннить вширь никакой конкретики не видел.
у кого то есть реальная инфа?
скиньте...
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Сейчас порохоботы подадут это как огромный прорыв в политикуме
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" Сейчас порохоботы подадут это как огромный прорыв в политикуме "

Слава Петру Алексеевичу !
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Гнать Кацапию из ООН,как СССР из Лиги Наций.
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Основные доноры ООН-это США,Япония,Китай,Германия,Британия,но не расия.
Япония к примеру,даже не член СБ ООН,а затраты несет просто огромные.
Сама ООН,превратилась в кормушку для дармоедов.
Сами посмотрите,кто входит в Комитеты ООН по правам человека,по борьбе с терроризмом ( расиюшка там заседает),по продовольствию и ряд других.

Там и Зимбабве имеется.

Смешно не это. Смешно то,что страны,которые на своей территории,организовали голод,террор,поражены коррупцией (вот как Украина),нарушают права человека,заседают в этих комитетах и получают зарплату,за счет американских и японских налогоплательщиков.
Ну и кому это понравится?
Это примерно как в Украине......народ мечтает жить как американцы,но американские зхаконы категорически не приемлет. Суды присяжных особенно. Но судиться лезут в Европу или США.
Да много такого бардака.
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А до выборов здесь все говорили, шо Трамп - дебил...
Или он поумнел или ....
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В ООН входит 193 страны . Может кого то не позвали ? Где список присоединившихся ?

Ну 10 - 20 оппортунистов это нормальна , но когда 70 , то то ли денег хотят , то ли еще какой то шантаж .
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Чому опортуністів відразу, може ще думають чи не встигли висловити, там же написано що 70 проти .
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Цi дебили,вже себя з гвинтокрилiв розтрiлюють!Це вже дно мабуть.Их под карантин треба.В якись окремій бокс,а не в ООН,запускати
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Почему новость подает Фриз? Кто она такая? Новая любовница шоколадного короля?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина поддержит инициативы Трампа по реформе ООН, - нардеп Фриз
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