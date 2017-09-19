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 Экономика
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Все про:аграрии (167) дотации (60)

 В июле аграрии получили дотации на 400 миллионов, Косюк - 132, - "Экономическая правда"

В общем дотации в июле получили 789 юридические лица, а с начала года - 1215. Общая сумма выплат составила 2,315 млрд грн.


ГФС опубликовала данные получателей дотаций за июль 2017 года, согласно которым аграриям было выплачено 400 миллионов гривен, сообщает Экономическая правда.

Лидерами по полученным дотациям продолжают оставаться предприятия Мироновского хлебопродукта Юрия Косюка, которые получили 132 млн грн, то есть треть от всей суммы за июль.

Их получили следующие предприятия: ООО "Винницкая Птицефабрика" ЧАО "Мироновская ПФ", СООО "Старинская птицефабрика", ЗАО "Орель-Лидер", ГП "Перемога Нова", ООО "Птицефабрика Снятинская Нова".

Вторым крупнейшим получателем дотаций в июле была группа компаний Укрлендфарминг Олега Бахматюка с 41 млн грн.

С начала года Мироновский хлебопродукт получил 942 млн грн из государственного бюджета, то есть 41% всех выплаченных дотаций. На втором месте группа компаний Укрлендфарминг с 236 млн грн, доля - 10%.

Накануне владелец "МХП" Юрий Косюк в интервью НВ заявил, что полученные его компанией государственные дотации получены справедливо и не связаны с его прежним местом работы в Администрации президента.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также объяснял, что порядок поддержки аграрного сектора предусматривает поддержку конкретного производителя, который демонстрирует высокие показатели.

Мироновский хлебопродукт и Укрлендфарминг занимают значительную долю на рынке мяса птицы и яиц.

17 августа Мироновский хлебопродукт опубликовал отчет о финансовых результатах за первое полугодие 2017 года, согласно которому чистая прибыль составила 210 млн долл, 58% выручки компании составил экспорт. В 2017 году компания выплатила владельцам 78 млн долл дивидендов.

Согласно данным Госстата, цены на мясо в Украине выросли на 24% с начала года.

Напомним, в 2017 году впервые в истории начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство. Она была введена в конца 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС.

О том, что данная формула выплаты субсидий будет оказывать сильные преимущества именно производителям продукции птицеводства Экономическая правда писала в 2016 году.
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Шоколадный король помог куриному королю. Что тут такого?
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оно не шоколадный король - оно шыкаладный петух, в плохом смысле этого слова.
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А как правильнее написать :" шоколадный король" или " король в шоколаде"?
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Я посоветовался с Соломоном Марковичем из Одессы, он сказал шо правильно будет таки писать - у шоколадного короля всё шоколаде.
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потому что в 2017 году впервые в истории начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство. Она была введена в конца 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС.
т.е. кто больше платит налогов, тот больше получает дотаций
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это в ответ на требование мвф не возмещать ндс аграриям
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это не верная информация, МВФ против льгот, а дотации это тот инструмент который используюется во всей Европе
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теперь не автоматически, а в зависимости приближения к "телу"
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Ааа! А сколько куриный король налогов заплатил? А сколько ему НДС вернули? Он вроде яичный порошек экспортирует .
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по яйцам вроде Бахматюк - он второй в рейтенге по дотациям
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Самые нищие ? Вместо того что бы развивать фермерство, давать людям поддержку - они развивают монополию, давая им дотации ! А потом мы покупаем филе куриное по цене свинины ! Уроды, бля ...
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какой по вашему должен быть механизм распределения дотаций фермерам?
тот кто меньше производит, тому больше давать?
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филе куриное уже по 105гр..шоп свинину догнать и обогнать
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132 миллиона дотаций, а курица уже по цене, как свинина.
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А как вы хотели? Дотации требуют освоения. Освоение дотаций это затраты. Затраты требуют дотаций. Круг замкнулся.
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Дотации не поспевают за потребностями и жадностью.
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А везде лгут что фермерство поднимать, малый и средний бизнес.Ублюдки.
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Для малого фермерства денег не хватило- все нашей рябе отдали.
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А может с этих денег и откаты есть. НАБУ в дорогих носках к ним надо отправить
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НАБУ жидовский роттердам+ никак не может проверить потому,что за этим и не только этим тарифом прячется коррупционная схема с субсидиями,которые являются перекачкой народных денег из бюджета в оффшоры власти и их олигархов...так что носки НАБУ за 300 грн.пара разрешили закупить,ну а дальше нос совать им никто не даст...
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Это скоро Украину в Рошенистан с падишахом переименуют?
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Нет! Это ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КОСЮКА
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Да они больные люди ! Нельзя над ними смеяться - им это еще надо убирать и содердать
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А ДЛЯ АРМИИ НЕТ Я ДОЛЖЕН ПОЛЕДНЮЮ ПЯТЕРКУ ОТДАТЬ
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шото не пойму. Меня учили, что дотация - безвозвратное денежное пособие, предоставляемое из государственного бюджета организациям, предприятиям, местным органам власти, отдельным лицам для покрытия убытков, компенсации потерь, балансирования местных бюджетов и других целей.
Это Хряк с барского плеча от нашего имени подарил своему другу несколько сот миллионов, насмотря на то, что его предприятие прибыльное?? 210 млн дол прибыли только за полгода 2017.
И в качестве благодарности это животное увеличило цены на свою курятину до уровня Польши?
Неслабая такая рошеномика вкупе с косюномикой.
Как только посоны будут таскать чемоданы с долларами через границу, когда придет белый зверек?


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какие чемоданы,придется задействовать самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 «Мрія»...
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не думаю, что летчики за них подпишутся. 10 сентября было уже видно, что погранцы недовольны этой барыжной бандой. Так что на лояльность им рассчивать не стоит.
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если патриоты,подпишутся и посадят самолет с миллиардами там,откуда взлетели,а не в ростове,Испании или Израиле
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чем выше дотации, тем выше цена на кур и тем дороже его жлобский палац. тьху, жлобина вонючий.
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а аналогии разве не видно-субсидии за счет бюджета не на увеличение пенсий,зарплат,соцвыплат,а в оффшоры себе и олигархам...также и дотации,которые должны помочь стать на ноги мелким и средним фермерам идут в карман "придворным" олигархам,ну и святое дело,откат там не слабый должен быть...
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Уважаемые налогоплательщики! Спите спокойно: уплаченные вами налоги - в надежных руках!
А "евробляхерам" и прочим несознательным гражданам - позор!
Виталий Рябошапка
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Чому ж тоді курятина догнала свинину по ціні? Якщо у нас курятини надлишок і ми її експортуємо, то чому вона дорожчає??? Про які економічні закони може йти мова?

Я вже мовчу про те, що собівартість курятини завжди і всюди нижча, інж у свинини, а у деяких країнах ЄС курятина уже дешевше, аніж у нас. Це при тому, що у ЄС і зарплати в сільському господарстві вищі, і енергоносії дорожчі, а отже собівартість вища!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ июле аграрии получили дотации на 400 миллионов, Косюк - 132, - "Экономическая правда"
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