EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  4175  67
Все про:ВР (23016) голосование (1302) законопроект (1908) кодекс (198) поправки (25)

 Нардепы рассмотрели тысячу поправок к судебной реформе. Все отклонены

депутат вр

Народные депутаты рассмотрели тысячу из 4383 поправок к законопроекту "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс админсудопроизводства Украины и другие законодательные акты", который входит в пакет судебной реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", во время рассмотрения 19 сентября нардепы не поддержали ни одну из поправок.

Во время голосования "за" было меньше сотни народных избранников. Кроме того, более половины мест депутатов в сессионном зале пустовали.

Напомним, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. В течение двух дней были рассмотрены 662 поправки из 4383.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс

Неделя с 11 по 15 сентября была непленарная, поэтому 19 сентября парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта во втором чтении.

Согласно Регламенту Верховной Рады рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Напоминает анекдот про замену мебели в борделе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не всё так просто, девок лично будут утверждать в АП....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никого вообще нету на рабочем месте. Почему сессия продолжается и создается видимость работы? Голосуют по 30-40 человек, остальные 290+ не голосуют (потому что их нет). Зато есть типа результат что рассмотрели все поправки. Все продолжается как и раньше при овоще (та же банда по сути) только еще и на крови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все! переработали
1000 рассмотрели... в картинках что ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так никого почти в зале не было, хотя каким то чудом зарегистрировано в системе было около 350 депутатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Есть поправки "- " отклонить" . Рабочий день окончен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Договорняк на Банковой уже произошёл, а это так фарс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шокогандон мечтает узурпировать всю власть))) барыга кучерявая,звони папереднику,пусть встечу в Ростове организует!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так він вже її узурпував, просто він дуже боягузлива тварина, тому диктатора з нього ніколи не вийде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А разве это плохо? Может лучше власть будет у одного, а не у кучки идиотов. которые ни один закон принять не могут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...более половины мест депутатов в сессионном зале пустовали...."

Навеяло. Случайно...
https://twitter.com/fhntv29/status/662051000400920576
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так что это бойкот половиной депутатского корпуса деятельности ВР Украины?Во время продолжающейся войны тогда возникает вопрос- тогда на какую страну работает половина депутатов ВР?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голосовали меньше сотни депутатов,а нужны они вообще там,сразу на банковую на подпись царю
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Практически все правки - жулькиной секты. Жулькиной секте поставлена задача Пуйла через Андрюшу Портянку (Портнова): тянуть а то и сорвать принятие закона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чем секта свидетелей шоколадных барыг отличается от секты косатой воровки???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тем что принимает законы и менчячет страну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каким образом? Под Блок Подельников Порошенко???Тарифы, курс доллара, гонтарева сцучка, вкладчики обманутые,безработица, пенсии, зарплаты ...Это менять так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только не говори что она такая же как была при яныке.
А тарифы..
Свободный человек платит за себя. Не платит содержанка и раб. ты кто?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В чём отличие от яныка? С нынешней узурпацией власти Банковой? С зарплатами судей, ментов, прокуроров???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У свободного человека,есть вібор,платить или не платить.В єтом и есть свобода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тем, что при власти четвертый год и грабит, грабит население без стыда и совести! И конца-края этому не видно, если народ будет молчать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
тянуть и срывать любые законы. А потом верещать что власть ничего не делает, законы не принимает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не понимаю какие проблемы, у власти большинство в парламенте, они все могут принять... если же нет большинства тогда розпуск...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну надо ж все поправки рассмотреть, а то выйдет что не по процедуре.
Делаешь миллион поправок и парламент 5 лет ничего не делает.
Зато по закону. По процедуре.
Спамеры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про завдання звідки знаєш? Тобі особисто пуйло про це сказав чи ти на нараді у кремлі був присутній?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я одного не пойму БЮТ заранее сказал что не будет голосовать за этот закон, зачем же вносить правки?
подайте альтернативный!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как зачем чтобы меньше законов приняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Повторюсь:
Практически все правки - жулькиной секты. Жулькиной секте поставлена задача Пуйла через Андрюшу Портянку (Портнова): тянуть а то и сорвать принятие закона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А глава,прости Боже, Соцпартии Кива,который в один день успевает и к недогаранту сходить и по параша тв с жириком побеседовать это патриот или агент хрембля???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и цифры-4383 поправок...
Это специально,чтобы долго рассматривать и ничего не принять...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Непокобелимые наши защитники. Плакать хочется от восторга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Более половины наших слуг отсутствовали в зале. Возникает логический вопрос: а нахиба нам такие слуги? Может, просто выгонять их нах*р после 10 прогулов? Кому или чему эти уроды служат?!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да и слуги какие-то недоторканные... надо доторкать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто то верит чтобы ворье проголосовало за антиворовские законы? Воры десятилетиями писали под себя Конституцию Украины и тут типа возьмут и все в мусорку сольют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот порохоботов на темку налетело! Да выйдите со своими хозяевами на Крещатик, много реального матерного о себе услышите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы у них ума хватило вникнуть в суть это реформы и подумать,шо не ровен час и самому придется с ней столкнутся и клеймо "петюшка" никакой абсолютно индульгенции не даст,будут как и всех нагинать,то возможно не прыгали бы тут,а вообще это особи без совести и чести,за серебренник мать продадут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лидер «Батькивщинs» Юлия Тимошенко заявила сегодня, что принятие так называемой «судебной реформы» является недопустимым, и призвала депутатов Верховной Рады Украины не поддерживать соответствующий законопроект, поскольку внесенные изменения в ряд основных процессуальных актов и другие документы фактически блокируют доступ людей к справедливому суду. Кроме того, по ее словам, украинские правозащитники отмечают недопустимость принятия судебной реформы в предложенном виде.
«Есть в нашем распоряжении документ - это выступление общественности, правоведов и правозащитников, которые призвали всех достойных и честных депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект №6232 относительно так называемой «судебной реформы», - сказала Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады Украина, анализируя Проект Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты.
По ее словам, юристы обратили внимание на то, что «судебная реформа» фактически осуществляется для «предотвращения доступа к правосудию необеспеченных людей в Украине, которых сегодня согласно данным ООН более 60%».
«Потому что стоимость судебных сборов и услуг соответствующей «реформой» поднимается вдвое, в результате чего суд станет недоступным для большинства людей», - предостерегла депутат.
Тимошенко также акцентировала на том, что нынешней «судебной реформой» перечеркивают все предыдущие достижения в соответствующем направлении, и «судебные процессы станут негласными и закрытыми».
«То есть, судья может самостоятельно определять, когда он может не транслировать заседание суда. Это означает, что за закрытыми дверьми он будет делать что угодно», - пояснила она.
Лидер «Батькивщины» также добавила, что соответствующей «реформой» лишают прав всех сторон судебного процесса, а кроме того, существует «множество замечаний, которые делают невозможным голосование за соответствующий законопроект».
Кроме того, Тимошенко обратила внимание депутатов на обнародованные выводы юридического управления Верховной Рады Украины, где фактически речь идет о том, что «если будет принята «судебная реформа», то правосудие в Украине будет прекращено».
Она указала, что рассматривать в пакете изменения в ряд основных процессуальных кодексов Украины и другие законодательные акты является недопустимым.
«Именем президента Украины будут рассматриваться одновременно в одном пакете все кодексы, которые фундаментально сужают права каждого человека. Поэтому сегодня в Верховной Раде Украины будет разворачиваться очередное шоу под названием «судебная реформа», хотя на самом деле никакой судебной реформы не существует и не проводится», - акцентировала Тимошенко и добавила: «Голосование за законы «16 января» Партией регионов - это детские игрушки по сравнению с тем, что президент Украины и его окружение сделают с правосудием».
Именно поэтому она призвала депутатов не голосовать за преступную «судебную реформу», которая существенно сужает права человека.
«Призываю депутатов не поддерживать узурпацию судебной ветви власти и дать возможность людям в судах получать правосудие, а не заказные приговоры и решения», - подытожила Тимошенко.
Рассмотрения этого вопроса сейчас продолжается в Раде.
Напомню, вчера Юлия Тимошенко заявила, что трагедия в Одессе - это диагноз режима Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо то антинародный фронт и оппозиционный блок им. рошена сочкуют. Ждут выгодных предложений от циничного барыги по распилу Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За три часа 1000 поправок,333 в час,5,5 в минуту10 секунд на рассмотрение поправки))Да ее и не зачитаешь,за 10 минут,не то что обговорить и проголосовать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С седьмого сентября - это несколько дней они мудохались
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нардепы рассмотрели тысячу поправок к судебной реформе. Все отклонены

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так никто эти поправки и не отклонял. Если кто смотрел заседание Рады, то видел, что при голосовании каждой поправки "за" было в среднем 50, а "против" 30.
Остальные зарегистрированные депутаты, в среднем 250 человек, не голосовали вообще!!!
Пили коньяк в буфете, вели светские беседы и т.д.
За что они получают зарплату? Им что, судьба страны не важна?
Или считают, что раз они депутаты дали судьям оклады и пенсии по 100 000 гривен, значит они защищены, а нынешняя реформа - для профанации, для ЕС и госдепа. Чтобы не приставали ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пол ВР нет образования, как они могут принимать закони .ВР депутатики кланов и схем корупции и воров .А народ вибрал за гречку, от и имеем результат голосования .Их народ обирает и они служат не народу ,а служат банде каторой, они присягу ...........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот кто враги народа - так это сборище , заседающее в ВР - проститутки продажные , чтобы настал наконец-то порядок в стране - нужно попросту разогнать это сборище сволочей или с гранатометов ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я смотрю что многие еще до конца не понимают последствия для простых граждан внесение процессуальных изменений в кодексы которые входят в так званую "судебную реформу"..
теперь гражданам добиться справедливого и законного решения суда будет НЕВОЗМОЖНО !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Совершенно верно. Например, отклонена поправка на положение, в котором говорится, что
в случае, если будет доказано, что Ваше имущество было заложено путем подделки документов и подделки подписи, то на имущество все равно накладывается арест.
Все. Крапка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этим уродам нужно оставить только две кнопки "За" и "Против" , что бы голосовали все и думали за что голосуют и что принимают! А если ты хочешь жать кнопку "пох#й" значить пшел вон с депутатов!!!! И обязать обязательное ежедневное присутствие! А вообще, что мы хотим от безнадежных....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олигархи и их ставленники-типа "народные депутаты" упорно толкают страну к самосуду над коррумпированными судьями.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепы рассмотрели тысячу поправок к судебной реформе. Все отклонены
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти