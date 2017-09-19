 Нардепы рассмотрели тысячу поправок к судебной реформе. Все отклонены

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", во время рассмотрения 19 сентября нардепы не поддержали ни одну из поправок.
Во время голосования "за" было меньше сотни народных избранников. Кроме того, более половины мест депутатов в сессионном зале пустовали.
Напомним, народные депутаты 7 сентября начали рассмотрение законопроекта №6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. В течение двух дней были рассмотрены 662 поправки из 4383.
Неделя с 11 по 15 сентября была непленарная, поэтому 19 сентября парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта во втором чтении.
Согласно Регламенту Верховной Рады рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.
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1000 рассмотрели... в картинках что ли?
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Навеяло. Случайно...
https://twitter.com/fhntv29/status/662051000400920576
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А тарифы..
Свободный человек платит за себя. Не платит содержанка и раб. ты кто?
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Делаешь миллион поправок и парламент 5 лет ничего не делает.
Зато по закону. По процедуре.
Спамеры.
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подайте альтернативный!
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Практически все правки - жулькиной секты. Жулькиной секте поставлена задача Пуйла через Андрюшу Портянку (Портнова): тянуть а то и сорвать принятие закона.
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целую тысячу в холостяк...
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Это специально,чтобы долго рассматривать и ничего не принять...
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Топориком их.
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«Есть в нашем распоряжении документ - это выступление общественности, правоведов и правозащитников, которые призвали всех достойных и честных депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект №6232 относительно так называемой «судебной реформы», - сказала Тимошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады Украина, анализируя Проект Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты.
По ее словам, юристы обратили внимание на то, что «судебная реформа» фактически осуществляется для «предотвращения доступа к правосудию необеспеченных людей в Украине, которых сегодня согласно данным ООН более 60%».
«Потому что стоимость судебных сборов и услуг соответствующей «реформой» поднимается вдвое, в результате чего суд станет недоступным для большинства людей», - предостерегла депутат.
Тимошенко также акцентировала на том, что нынешней «судебной реформой» перечеркивают все предыдущие достижения в соответствующем направлении, и «судебные процессы станут негласными и закрытыми».
«То есть, судья может самостоятельно определять, когда он может не транслировать заседание суда. Это означает, что за закрытыми дверьми он будет делать что угодно», - пояснила она.
Лидер «Батькивщины» также добавила, что соответствующей «реформой» лишают прав всех сторон судебного процесса, а кроме того, существует «множество замечаний, которые делают невозможным голосование за соответствующий законопроект».
Кроме того, Тимошенко обратила внимание депутатов на обнародованные выводы юридического управления Верховной Рады Украины, где фактически речь идет о том, что «если будет принята «судебная реформа», то правосудие в Украине будет прекращено».
Она указала, что рассматривать в пакете изменения в ряд основных процессуальных кодексов Украины и другие законодательные акты является недопустимым.
«Именем президента Украины будут рассматриваться одновременно в одном пакете все кодексы, которые фундаментально сужают права каждого человека. Поэтому сегодня в Верховной Раде Украины будет разворачиваться очередное шоу под названием «судебная реформа», хотя на самом деле никакой судебной реформы не существует и не проводится», - акцентировала Тимошенко и добавила: «Голосование за законы «16 января» Партией регионов - это детские игрушки по сравнению с тем, что президент Украины и его окружение сделают с правосудием».
Именно поэтому она призвала депутатов не голосовать за преступную «судебную реформу», которая существенно сужает права человека.
«Призываю депутатов не поддерживать узурпацию судебной ветви власти и дать возможность людям в судах получать правосудие, а не заказные приговоры и решения», - подытожила Тимошенко.
Рассмотрения этого вопроса сейчас продолжается в Раде.
Напомню, вчера Юлия Тимошенко заявила, что трагедия в Одессе - это диагноз режима Порошенко.
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Так никто эти поправки и не отклонял. Если кто смотрел заседание Рады, то видел, что при голосовании каждой поправки "за" было в среднем 50, а "против" 30.
Остальные зарегистрированные депутаты, в среднем 250 человек, не голосовали вообще!!!
Пили коньяк в буфете, вели светские беседы и т.д.
За что они получают зарплату? Им что, судьба страны не важна?
Или считают, что раз они депутаты дали судьям оклады и пенсии по 100 000 гривен, значит они защищены, а нынешняя реформа - для профанации, для ЕС и госдепа. Чтобы не приставали ...
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теперь гражданам добиться справедливого и законного решения суда будет НЕВОЗМОЖНО !
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в случае, если будет доказано, что Ваше имущество было заложено путем подделки документов и подделки подписи, то на имущество все равно накладывается арест.
Все. Крапка.
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