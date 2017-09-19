 Сотрудники полиции и СБУ оперативно задержали в Киеве иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал устроить взрыв. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве."Около 7 часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступил вызов с мобильного телефона: неизвестный назвался "террористом" и сообщил о взрыве, который он готовит", - говорится в сообщении.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины оперативно отработали полученную информацию и установили место, откуда поступил вызов, а затем нашли и остановили машину, которой пользовался "террорист". В салоне полицейские обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а водитель подтвердил, что именно этот пассажир звонил в полицию с угрозами взрывов и устроил конфликт из-за суммы оплаты за услугу.Для установления всех обстоятельств правонарушителя доставили в территориальное управление полиции. Сейчас известно, что мужчина - 48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве. Правоохранители устанавливают, чем он занимался в столице.Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Дарницкого управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события и решен вопрос о задержании злоумышленника.