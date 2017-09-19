 Сотрудники полиции и СБУ оперативно задержали в Киеве иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал устроить взрыв. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.
"Около 7 часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступил вызов с мобильного телефона: неизвестный назвался "террористом" и сообщил о взрыве, который он готовит", - говорится в сообщении.
Для установления всех обстоятельств правонарушителя доставили в территориальное управление полиции. Сейчас известно, что мужчина - 48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве. Правоохранители устанавливают, чем он занимался в столице.
Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Дарницкого управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события и решен вопрос о задержании злоумышленника.
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пьяный (не мусульманин, да?) террорист-идиот с собственным телефоном(!!!) ...
ну? складывается портретик?
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пшек я думаю хитрее...
и потом ему то зачем?
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