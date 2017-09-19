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 Сотрудники полиции и СБУ оперативно задержали в Киеве иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал устроить взрыв. ФОТО

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ в течение часа установили и задержали иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения катался в такси, звонил в полицию и сообщал, что он террорист и готовит взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г. Киеве.

"Около 7 часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступил вызов с мобильного телефона: неизвестный назвался "террористом" и сообщил о взрыве, который он готовит", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и СБУ оперативно задержали в Киеве иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал устроить взрыв 01

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины оперативно отработали полученную информацию и установили место, откуда поступил вызов, а затем нашли и остановили машину, которой пользовался "террорист". В салоне полицейские обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, а водитель подтвердил, что именно этот пассажир звонил в полицию с угрозами взрывов и устроил конфликт из-за суммы оплаты за услугу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прошлой неделе задержаны "минеры", угрожавшие взорвать Дворец спорта, здание Кабмина и Нацбанк

Для установления всех обстоятельств правонарушителя доставили в территориальное управление полиции. Сейчас известно, что мужчина - 48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве. Правоохранители устанавливают, чем он занимался в столице.

Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Дарницкого управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события и решен вопрос о задержании злоумышленника.
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Умеют, когда захотят. А тех кто Шегини заминировал до сих пор не задержали.
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Умеют? Та просто таксист его "сдал", 100%. Пока они умеют только орехами заниматься.
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Таким хвалитися для спецслужби на всю країну - г а н ь б а: п"яна битовуха рівня дільничого міліціонера.
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Палестинец российского происхождения.
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давайте рассуждать:
пьяный (не мусульманин, да?) террорист-идиот с собственным телефоном(!!!) ...
ну? складывается портретик?
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Поляк или пиндос? Угадал?
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не поляк!
пшек я думаю хитрее...
и потом ему то зачем?
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Он иностранец - высшая каста. Ничего ему не будет. Недавно иностранца диггера поймали в киевском метро - штраф около 100 грн.
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Из какой страны иностранец? Чего в прятки играем? Говорил по руцьки с полицией?
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на фарси с сильным масковским аканьем.
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Что за скромность такая - умалчивать гражданин какого государства это клоун?
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"48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве" Это нормально? Поедьте в ЛЮБУЮ другую страну и попробуйте просто жить годами, снимать квартиру на местной "Троещине". Не получится. У нас какой-то проходной двор и это во время войны..
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Никого не желаю обижать, но осетин или абхаз,фото нечеткое.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудники полиции и СБУ оперативно задержали в Киеве иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал устроить взрыв. ФОТО
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