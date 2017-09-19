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 Политика Украины
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Все про:Германия (2969) МИД (4292) ООН (2244) Россия (72321) санкции (6446) Габриэль (55)

 Санкции против России нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе, - глава МИД Германии

габриэль

Первый большой шаг в сокращении санкций должен быть связан с реальным перемирием, подчеркивают в МИД Германии.

Санкции против России шаг за шагом нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Об этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью "Magdeburger Volksstimme", сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

По словам главы внешнеполитического ведомства Германнии, он предложил Путину идею ввода миротворческой миссии на Донбасс еще полгода назад, но до настоящего момента тот отвергал эту идею.

"Теперь он (Путин, - ред.) согласился с этим предложением. Конечно, мы не пришли к согласию по всем пунктам, как миссия "голубых касок" ООН должна выглядеть.

Но Россия сейчас делает один большой шаг нам на встречу. Мы должны воспользоваться этой возможностью и сказать: давайте договоримся о том, как должна выглядеть миссия ООН. И если таким образом удаться достичь перемирия, мы должны начать ослаблять санкции против России шаг за шагом и оказать Украине помощь в восстановлении Донбасса.

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Нам нужен новый старт в политике разрядки с Россией. Сейчас россияне открыли дверь, мы не можем захлопнуть ее обратно, а наоборот должны постараться продолжить их открывать", - сказал глава МИД Германии.

"Санкции были важны, потому что мы не могли просто смотреть, как Россия насильственно сдвигает границы. В то же время нереалистично верить, что необходимо реализовать полностью минские мирные соглашения, прежде чем санкции будут сняты. Они накапливались постепенно, и также постепенно их следует снимать. И первый большой шаг в сокращении санкций мы должны связать с реальным перемирием. Таким образом россияне увидят, что оно того стоит", - заявил он.
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ещё один - болгарододонскии немец - три в одном
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Ні- просто в Німеччині вибори на носі, ото воно і ляпає всілякі дурниці.
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Не в виборах справа - промислове лоббі тисне, а може й хуйло дєнюжку підкидає.
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Саме у виборах- як пролетить на них, то ніхто на його партію грошей не дасть.
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Вводили несколько лет, ослаблять нужно еще дольше.
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Ще місії немає а ці шлондри вже санкції послаблять бла... бла... бла...!!!
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А Крым, б...дь? Про Крым эта немецкая шлюха Путина поговорить не желает...?
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Ну если Украина торгует с рашкой, помогает заработать на экспорте газа, покупает через реверс ее газ, войну не объявляет, президент платит там налоги, то почему за это должны платить немцы?
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Путинский прикормыш никак не успокоится. Видимо не хило Путлер ему валит бабла.
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Бабла будут валить не меряно,ибо санкции, для Путлярки,на самом деле вопрос жизни и смерти..
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Про Крим нічого, цікаво, а цей віслюк готовий повернути Франції Ельзас та Східну Лотарингію.
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як ви вже замали своїми санкціями, не стільки тих санкцій, як від вас воні
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А этот "гей " все о наболевшем - никак не может заработать на лоббировании рашки
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похоже этому мудаку Сименс встроили в жопу электрошокер на дистанционном управлении.
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нужно каждый год усиливать - ведь санкции это ХОРОШО а соседям нужно помогать. Это будет по христиански
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т.е. успехи мисии ООН на донбасе єто следствие того что росия осознала непраивльность своих действий и теперь мир может сказать что да... они исправляются и отношение к ним должно менятся ?

или просто кошельки скуднею ?
так продавайте сови органі ! они вам скокро все ранво не понадобітся когда орда войдет в берлин !
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!00 % деоккупации - 100 % снятия санкций.; 50 % деоккупации - 0 % снятия санкций.
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А то про Крым они вообще что-то стараются не вспоминать
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..."- Когда же вы стулья принесёте?
- Стулья против денег.
- Это можно,- сказал Остап, не думая.
- Деньгивперёд, -заявил монтёр, - утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой деньутром - стулья.
- А может быть, сегодня - стулья, а завтра - деньги? - пытал Остап.
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я, - сказал Остап, - только завтра получу деньги по телеграфу.
- Тогда и разговаривать будем, - заключил упряый монтёр..." ("Двеннадцать стульев" И. Ильф, А. Петров)

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Забыли немцы 45-й ... Раша поимела всех - фашистов и антифашистов .
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Не так немного.

"Парень вроде ничего,... хотя и сволочь "
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Какой миссии, какого успеха? Очередной продажный колбасник.
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бред какой-то...
"Введенные Белым домом санкции оказали позитивное влияние на российский АПК и за это отечественные фермеры "должны сказать спасибо администрации бывшего президента США Барака Обамы", заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну."
походу этот немец явный русофоб, раз хочет отменить такие полезные санкции!
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Хрен тебе на рыло, а не ослабление. Вот пусть с Донбасса уйдут со своими бурятскими шахтерами, вернут Крым, предварительно забрав понаехавших мокшей, выплатят ярдов 50-80$ контрибуций за разрушенную инфраструктуру Донецка и Крыма, вот тогда.... может быть...., хотя нет, кто ж простит гибель 10000 украинцев... - вообщем, мокши, вы стремитесь, а Украина подумает после выполнения всего озвученного
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Курочка еще в гнезде..... как говорится, какие-же они смешные, )(уйлу уже в открытую жопу лижут
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Или Крым или ростовскую область вместе Таганрогом по площади равной площади Крыма назад, только так и никак иначе.
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хотя я не отказался бы и от Ростова и Краснодара, все равно это наши украинские земли.
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габриэль хочет такое же шале, как у шредера?
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Не ослаблять, а добавлять. Чтоб они были еще более успешными.
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А что мешает германии войти в состав РФ официально. По факту, они уже германский федеральный округ.
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Еще одно подтверждение тому, что надеяться нужно только на себя. Германии (и она не единственная) важно как можно скорее снять санкции с кацапстана и миротворческий контингент ООН - только повод. А на каких условиях этот контингент там появится им совершенно побоку.
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А вот и подстилка кремлевская тут как тут. Кукарекает. Отрабатывает денежку.
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В сети появились видео и фотографии из центра оккупированного Луганска, где 18 сентября неизвестные взорвали памятник "десантникам ЛНР" возле Украинского академического музыкально-драматического театра.
Инцидент произошел на улице Оборонной.
В соцсетях отмечают, что взрыв был настолько сильными, что части монумента разлетелись на десятки метров вокруг эпицентра.
Этот памятник установили в 2015 году и громко назвали: "Я десантник".
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Про яку дверь,цей швейцар,белькоче,куме?
-Каже Газпром,ему даст открівать двери,в кабинет Миллера
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...все немцы какие то....у них Андриан а у меня Мандриан
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Вы там мечтайте у себя в Рейхе,но сделаете так как скажет дядя Сэм!
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Балабол,марионетка ручная хуйла! Мечтать не вредно! Никто не будет снимать санкции с недоимперии, пока полностью не выполнят минск!
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Наговорил с три короба это православный Ганс.Так скаать,что бы в кремле про него не забыли на старость лет.После его путанной речуги хочется у него спросить:"дядя Габриэль,ты дурак???"
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в случае успеха миссии ООН на Донбассе

Пока два варианта миротворцев ООН:
- Хуйловый, по линии разграничения.
- По всей территории, защищая даунбасят от украинской армии. (Миротворцы защищают занимаемую территорию и население).
Какая должна быть успешной?
.
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На Ямале предложили заменить лекарства хлебом
Ямальские ученые предложили заменить медицинские препараты хлебом и шоколадом из ягеля (лишайника). https://utro.ru/news/2017/09/18/1340228.shtml
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Санкции необходимо усиливать. Санкции должны заставить РФ убраться с Украины, Грузии, Молдавии или должны уничтожить РФ. Необходимо составить виды новых санкций и график их внедрения. Оккупанту и огрессору РФ не должно бть места на политической карте мира. Даешь новые санкции, полную блокаду РФ
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Олег Пономарь
· 22 мин ·

Для моих читателей - это не новость и не секрет.
Ведь США с 2014 года - стратегический военный союзник Украины. Для тех, кто понимает, что такое геополитический вектор (или тренд) не составит труда понять ЧТО происходит в военном геополитическом партнерстве между США и Украиной и что будет дальше.
Помогу немного цифрами.
Военная помощь от США Украине в 2014-2015 годах - 266 млн.долл.
Военная помощь от США Украине в 2016 году - 300 млн. долл.…
Военная помощь от США Украине в 2017 году - 350 млн. долл.
Военная помощь от США Украине в 2018 году - 500 млн.долл.
Динамика видна и она очевидна. Но скажу вам больше - всё только начинается. Будет со временем и большой Договор о военном партнерстве. Будет и специальный статус в НАТО, пока Украина не вступит в Альянс.
Будут и миллиардные суммы помощи , как Израилю, со временем. Просто нельзя вылить много воды на сухую почву. Почва ее не примет. Почву нужно быстро и тщательно обрабатывать (укреплять, увеличивать, модернизировать Армию, переводить ее до 2020 года на стандарты НАТО). Тогда почва сможет принимать больше воды и удобрений - военной помощи от США (финансами и оружием). Российскому ВПК - санкции. Украинской Армии и ВПК - помощь союзников. Параллельный процесс, но в разных направлениях.
Украина будет военной супер-силой Европы. Форпостом Свободного Мира.
Потому, кстати, у местных Додонов (..ш) так горит.
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не будет никаких ООН,хуйлу они не нужны на границе,так что глава мид германии заткнись,свои бабки ты уже отработал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против России нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе, - глава МИД Германии
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