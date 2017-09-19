 Санкции против России нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе, - глава МИД Германии

Санкции против России шаг за шагом нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Об этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью "Magdeburger Volksstimme", сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.
По словам главы внешнеполитического ведомства Германнии, он предложил Путину идею ввода миротворческой миссии на Донбасс еще полгода назад, но до настоящего момента тот отвергал эту идею.
"Теперь он (Путин, - ред.) согласился с этим предложением. Конечно, мы не пришли к согласию по всем пунктам, как миссия "голубых касок" ООН должна выглядеть.
Но Россия сейчас делает один большой шаг нам на встречу. Мы должны воспользоваться этой возможностью и сказать: давайте договоримся о том, как должна выглядеть миссия ООН. И если таким образом удаться достичь перемирия, мы должны начать ослаблять санкции против России шаг за шагом и оказать Украине помощь в восстановлении Донбасса.
Нам нужен новый старт в политике разрядки с Россией. Сейчас россияне открыли дверь, мы не можем захлопнуть ее обратно, а наоборот должны постараться продолжить их открывать", - сказал глава МИД Германии.
"Санкции были важны, потому что мы не могли просто смотреть, как Россия насильственно сдвигает границы. В то же время нереалистично верить, что необходимо реализовать полностью минские мирные соглашения, прежде чем санкции будут сняты. Они накапливались постепенно, и также постепенно их следует снимать. И первый большой шаг в сокращении санкций мы должны связать с реальным перемирием. Таким образом россияне увидят, что оно того стоит", - заявил он.
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или просто кошельки скуднею ?
так продавайте сови органі ! они вам скокро все ранво не понадобітся когда орда войдет в берлин !
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- Стулья против денег.
- Это можно,- сказал Остап, не думая.
- Деньгивперёд, -заявил монтёр, - утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой деньутром - стулья.
- А может быть, сегодня - стулья, а завтра - деньги? - пытал Остап.
- Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.
- Но ведь я, - сказал Остап, - только завтра получу деньги по телеграфу.
- Тогда и разговаривать будем, - заключил упряый монтёр..." ("Двеннадцать стульев" И. Ильф, А. Петров)
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"Парень вроде ничего,... хотя и сволочь "
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"Введенные Белым домом санкции оказали позитивное влияние на российский АПК и за это отечественные фермеры "должны сказать спасибо администрации бывшего президента США Барака Обамы", заявил Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну."
походу этот немец явный русофоб, раз хочет отменить такие полезные санкции!
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Инцидент произошел на улице Оборонной.
В соцсетях отмечают, что взрыв был настолько сильными, что части монумента разлетелись на десятки метров вокруг эпицентра.
Этот памятник установили в 2015 году и громко назвали: "Я десантник".
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-Каже Газпром,ему даст открівать двери,в кабинет Миллера
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Пока два варианта миротворцев ООН:
- Хуйловый, по линии разграничения.
- По всей территории, защищая даунбасят от украинской армии. (Миротворцы защищают занимаемую территорию и население).
Какая должна быть успешной?
.
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Ямальские ученые предложили заменить медицинские препараты хлебом и шоколадом из ягеля (лишайника). https://utro.ru/news/2017/09/18/1340228.shtml
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· 22 мин ·
Для моих читателей - это не новость и не секрет.
Ведь США с 2014 года - стратегический военный союзник Украины. Для тех, кто понимает, что такое геополитический вектор (или тренд) не составит труда понять ЧТО происходит в военном геополитическом партнерстве между США и Украиной и что будет дальше.
Помогу немного цифрами.
Военная помощь от США Украине в 2014-2015 годах - 266 млн.долл.
Военная помощь от США Украине в 2016 году - 300 млн. долл.…
Военная помощь от США Украине в 2017 году - 350 млн. долл.
Военная помощь от США Украине в 2018 году - 500 млн.долл.
Динамика видна и она очевидна. Но скажу вам больше - всё только начинается. Будет со временем и большой Договор о военном партнерстве. Будет и специальный статус в НАТО, пока Украина не вступит в Альянс.
Будут и миллиардные суммы помощи , как Израилю, со временем. Просто нельзя вылить много воды на сухую почву. Почва ее не примет. Почву нужно быстро и тщательно обрабатывать (укреплять, увеличивать, модернизировать Армию, переводить ее до 2020 года на стандарты НАТО). Тогда почва сможет принимать больше воды и удобрений - военной помощи от США (финансами и оружием). Российскому ВПК - санкции. Украинской Армии и ВПК - помощь союзников. Параллельный процесс, но в разных направлениях.
Украина будет военной супер-силой Европы. Форпостом Свободного Мира.
Потому, кстати, у местных Додонов (..ш) так горит.
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