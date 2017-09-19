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 Политика Украины
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 Беркутовцы, бежавшие весной в Россию, получают российское гражданство, - адвокат

беркут побег рф

Бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут”, которых подозревают в убийствах на Майдане в 2014 году и нападении на журналистов "Громадського ТВ" уже в 2015 году, сейчас оформляют российское гражданство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил их адвокат Валентин Рыбин.

"Ребята занимаются обустройством своей жизни, получили регистрацию временного проживания. Сейчас занимаются оформлением гражданства и будут получать работу", - сообщил Рыбин.

На вопрос, планируют ли они пойти работать в российский "ОМОН" или ВС РФ, Рыбин ответил: "Пока таких планов нет".

Напомним, в апреле 2017 года четыре экс-сотрудника спецподразделения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко выехали в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-"беркутовца" Белова на следующее заседание суда доставит полиция

Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 евромайдановцев 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

24 ноября 2016 года Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В делах Евромайдана есть прогресс: задержаны трое подозреваемых, наработаны 3,5 тыс. томов, судебное разбирательство по ряду эпизодов уже начато, - Горбатюк

Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "GoPro", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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А украинского их так и не лишили. Вдруг решат вернутся, такие кадры очень нужны соевым.
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Голубани повинні повернутися у гніздо кучерявої, липецкої зозулі.
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процедура лишения гражданства не проста и растягивается на годы, если конечно ваша фамилия не на С...
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Могут лишить только тогда, когда они получат другое. Не раньше.
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Беркутовцы, бежавшие весной в Россию, получают российской гражданство, - адвокат

без ошибок написали...опять админ (тот самый) на смене
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население роисси и увеличивается тока за счёт чучмеков и отбросов со всего мира
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Не увеличивается, а компенсируют убыль. Но интересный факт, этот отток из Украины благоприятно влияет на средний уровень IQ населения обоих государств...
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Очень хорошо и спокойно. Это ты задергавшийся.
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Ну это понятно, что выродки спят хорошо и спокойно. Они ж совести лишены и их сну никакие её угрызения не мешают.

Но за каждым выродком прилетит шмель, приедет лифт, или он посетит ресторан в подмосковье.
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Или от старости сдохнут. Старость никого не щадит.
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Им неизвестны угрызения совести, в кацапии они к месту, будут там дубинками махать, и стрелять всех кого прикажут, отступать некуда...
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Я бы упростил пенсионерам Донбасса получение российского гражданства . Приезжали ко мне эти "патриоты" ....
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от так і наповнюється помийний бак, хай збирають у себе все отрєбьє, хай ще з ордло заберуть, з інших міст любітєлєй рузьге міра позабирають, депутатів в асортименті оптом і в роздріб, не соромтесь, гребіть, в нас такого лайна вистачає
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На вопрос, планируют ли они пойти работать в российский "ОМОН" или ВС РФ, Рыбин ответил: "Пока таких планов нет". Источник: https://censor.net.ua/n455954
Конечно, таких планов нет - в Украине уже был Майдан, где они отхватили, а в нарассеи бунты только будут. Еще раз отхватить неохота. И сбежать некуда - только в Науру.
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В Габон не захотят - их и так гибонами назувают, а Вануата - уж больно напоминает слово вата, которое к ним на бывшей родине применяли и их будет грызть страх и ностальгия.
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Да зря они убежали, никто бы их в Украине не тронул. Вон вчера убийц-поджигателей коррупционный суд оправдал только так.
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а йа от рад за потцанов. остались бы в Украине - точно ничо бы им за фсё и небыло. а так - хто им виноват, шо они такие тупые и не знают, шо значит провести остаток жисти ихней задрипанной в глубинке рашки. нормальное такое наказание. и главное - шоб стало пожизненным )).
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побольше бы такого говна в рашку слилось, там им самое место
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Надеюсь они отдадутся своей работе полностью и даже утроят свои усилия по защите государства в росии. Успехов вам, ребята! Пи@дите кацапов усердно и вдохновенно с полной отдачей!
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М-да... Они такие лютые долбо...ебы, что даже где-то мое почтение.
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Ацтойный Севас 🇺🇦‏ @fuckysebastopol
На кольце у Авторынка машина с питерскими номерами врезалась в машину с московскими, с бархатным сезоном вас, драные оккупанты))
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Ото вони собі лікті кусають у невиїзній кацапії
А якщо б залишилися, то працювати б у КОРДі на керівних посадах, та роз'їжджали по Європах без віз
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Кацапов казнить теперь будут без оглядки - все свои!
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Прекрасная новость!

Пусть они теперь москалей в Московии лупят.

Всё равно они ничего полезного делать не могут.
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Конфисковать все имущество и выслать к ним всех родных и близких. Как воспитали такое дерьмо, так пусть с ними и живут в Орде. Другим будет не повадно, а то смотрю нынешние "очильники" хотят повторить сценарий 2013.
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Расейское гражданство - оно , конечно , лучше , чем в тюрьму .
Но не намного .
Только вот , никто этих "петухов" в тюрьму сажать и не собирается . Власть такая .
Не удивлюсь , если следующая версия Луценко по поводу застреленных на Майдане , будет такая - они самозастрелились ...
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"российское гражданство" - такой же фейк как и само "РФ", есть империя и её РАБЫ!
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Рад за них.. Надеюсь - получат и жильё в Воркуте ( пожизненно)...
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