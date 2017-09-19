 Беркутовцы, бежавшие весной в Россию, получают российское гражданство, - адвокат

Об этом Цензор.НЕТ сообщил их адвокат Валентин Рыбин.
"Ребята занимаются обустройством своей жизни, получили регистрацию временного проживания. Сейчас занимаются оформлением гражданства и будут получать работу", - сообщил Рыбин.
На вопрос, планируют ли они пойти работать в российский "ОМОН" или ВС РФ, Рыбин ответил: "Пока таких планов нет".
Напомним, в апреле 2017 года четыре экс-сотрудника спецподразделения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко выехали в Россию.
Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 евромайдановцев 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.
24 ноября 2016 года Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "GoPro", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.
Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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без ошибок написали...опять админ (тот самый) на смене
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Но за каждым выродком прилетит шмель, приедет лифт, или он посетит ресторан в подмосковье.
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Конечно, таких планов нет - в Украине уже был Майдан, где они отхватили, а в нарассеи бунты только будут. Еще раз отхватить неохота. И сбежать некуда - только в Науру.
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На кольце у Авторынка машина с питерскими номерами врезалась в машину с московскими, с бархатным сезоном вас, драные оккупанты))
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А якщо б залишилися, то працювати б у КОРДі на керівних посадах, та роз'їжджали по Європах без віз
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Пусть они теперь москалей в Московии лупят.
Всё равно они ничего полезного делать не могут.
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Но не намного .
Только вот , никто этих "петухов" в тюрьму сажать и не собирается . Власть такая .
Не удивлюсь , если следующая версия Луценко по поводу застреленных на Майдане , будет такая - они самозастрелились ...
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