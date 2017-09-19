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Все про:Артеменко (35) квоты (115) Нацсовет_ТРВ (344) радио (233) язык (3524)

 Нацсовет за полгода оштрафовал 15 радиостанций на почти 634 тыс. грн за нарушение языковых квот, - Артеменко

язык радио украинский квоты

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за полгода оштрафовал 15 радиостанций на почти 634 тыс. грн за нарушение языковых квот.

Об этом сообщил председатель Нацсовета Юрий Артеменко 19 сентября во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние полгода мы зафиксировали 15 нарушений закона, за что насчитали штрафов на общую сумму почти 634 тыс. грн. Учитывая то, что штраф за невыполнение квот составляет 5% от суммы лицензионного сбора, радиостанции стараются перевыполнять квоты, чтобы случайно не нарушить закон", - пояснил Артеменко.

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Наивысшая сумма штрафа в сумме 215,6 тыс. грн была начислена радиостанции "KISS FM", где доля украиноязычных песен составляла 24% в противовес законодательно определенным 25%. За нарушение же закона в части ведения передач на государственном языке крупнейший штраф регулятор применил к одесской радиостанции "Радио ГЛАС" - 43,2 тыс. грн.

При этом Артеменко подчеркнул, что регулятор действует бескомпромиссно в каждом случае правонарушения. Даже если речь идет о недовыполнение квоты на 0,1%.

"Именно это и позволило нам обеспечить выполнение закона всеми лицензиатами. Каждое нарушение - это скорее исключение из правила, что обусловлено, главным образом, техническими причинами", - сказал председатель Нацсовета.

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Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)". Согласно документу квота на песни на украинском языке в радиоэфире в временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводится постепенно: в течение первого года их должно быть минимум 25%, второго - 30%, третьего - 35%. Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно составлять 50%, второго - 55%, третьего - 60%. В Нацсовете прогнозируют, что увеличение языковых квот с 8 ноября 2017 года приведет к росту среднего показателя ротации украиноязычных песен до 37% в эфире общенациональных радиостанций.
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Так шо там? На на радіошансоні тепер Зібров шансонить?
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Им в Украине на языке глухонемых выходить в эфир надо было.

Нацсовет за полгода оштрафовал 15 радиостанций на почти 634 тыс. грн за нарушение языковых квот, - Артеменко - Цензор.НЕТ 348
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А какие радиостанции наградили? Вот мне нравится Галличина и Країна ФМ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет за полгода оштрафовал 15 радиостанций на почти 634 тыс. грн за нарушение языковых квот, - Артеменко
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