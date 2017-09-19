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Все про:Кремль (501) оружие (4123) Песков (755) Порошенко (13841) США (13433)

 Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе

песков

В Кремле считают, что передача летального оружия США для Украины не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

"Это заявления Порошенко (о предоставлении 500 млн долл. - Ред.). Каких-либо заявлений со стороны американской стороны мы не слышали на этот счет. Я не знаю, есть ли такие заявления", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос издания, как будет действовать Кремль, если эта информация подтвердится, он сказал, что это двухсторонний вопрос украинско-американских отношений в части предоставления кредита, а что касается летальных вооружений, то Москва "неоднократно заявляла ясную и однозначную позицию".

"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, деэскалации напряженности", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook сообщил, что Сенат США одобрил проект закона "О бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", в котором предусматривается выделение 500 млн долл. для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - Порошенко. ФОТОрепортаж

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - отметил Порошенко.

Вчера, 18 сентября, во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт" Порошенко заявил, что предоставление Украине вооружения со стороны США позволит усилить давление на РФ и повысит стоимость российской агрессии.

"Вопрос об обеспечении Украины новыми оборонительными вооружениями привел к горячим дискуссиям в США на основе нескольких мифов. Первый - что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление", - сказал Порошенко.


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похоже ядрёная бимба еден аргумент русских ублюдков
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Правильно, горы кацапского оружия , завезенного на Донбасс на миллиарды, только способствовали мирному урегулированию, а вот пиндосовское на пару сотен лямов однозначно нет. Тут только пословицей сказать можно : "Хоть сцы в глаза..."
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Правда чтоли? А последние 4 года показали обратное, что без американского оружия конфликт ничуть не разрешился за пол десятилетия.
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Ерш Писькович, но что ж ты так уныло то? Где ж задор, размах рюсской души? Ну лупанул бы что нить в стиле нового/старого сокрального друга всея московии: "«Украина испытает немыслимые, мощные и последовательные ответные действия.А США должны полностью осознавать, что до тех пор, пока они будут продолжать продвигать свою политическую, экономическую и военную конфронтацию с Московским улусом/КНДР несмотря на многочисленные предупреждения, им не избежать полного и окончательного исчезновения" Ну как? А то блеешь че то там невразумительное. Тебе все равно пи*деть, а людям уважение
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мда, опять ошибочка, будет способствовать, как антибиотик при восполение, до полного истребление вируса, ведь бывает сильно и быстро деиствующии и бывает медленно но очень надёжно деиствующии и сменьшими побочными проявлениями.
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аха, но зачем то употребляет, например если заразитса от клещя болезню лаима ито, если сразу, то парочка уколов и гуляешь, если по середине - то 20 дней пилюли, а если ужэ ..., то 1+ месец, а так да, не ослабливает и не убивает, кстати, от пули в организме тоже не умерает а от повреждении оставленные пулёи
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без разницы - тело здаровое, значит позитивный результат, спорить не собираюс и знакомым медикам звонить не буду.

ну не ватными методами же лечитса - пить мочу и силу земную через огурец перенести в опу (смотрел вата шоу, чуть не помер от смеха, когда услышал, к чему приучает рюске ватников, но вот зимой плохо, огурцов разтущих на поле нема )
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ай да Конгресик у нас ай да противовесик
Маккейна только не хватает,
уверен, что многие когрессмены звонят и советуются с Джоном - здоровья ему огромного и поскорее...
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В Грузии и у вас должны статуи Маккейна стоят.
он водиночку боролся кагда все остальные Хуиловские деньги принимали о кацапские попки лиазали
все еть немцы французики итальяшки
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не знаю за статуи, но авторитет Маккейна не каждый рыжий поднимет.
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Англосаксы выигрывают, если славяне убивают друг друга.
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если славяне убивают друг друга - украинцы в украинцов стрелять не будет, а приехавшый кацап уж не каким боком к славянам не относитса, то русским (чьим то рабом) становитса, а украинцом (славяном) рождаетса.
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А трёхлетние поставки российского оружия, "добровольцев уехавших в отпуск на своих танках на учения что бы заблудится на Донбассе" - сильно поспособствовали урегулированию конфликта? Когда количество грузовиков с пометкой "груз-200", регулярно выезжающих в Рашку с Донбасса, увеличится в разы, благодаря американскому оружию - возможно тогда придётся Путину с Песковым по-другому завизжать.
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Англосаксы умеют ссорить народы. Отсюда и скачки, потому что не москаль, отсюда и танки
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Да шо вы гаварите? Англосаксы диктуют российским СМИ всё то говно - которым они поливают Украину и её наро ди правительство? Или англосаксы оккупировали Крым? Или англосаксы устроили расстел украинцев при выходе из Иловайского котла? Или англосаксы приказали штурмовать Дебальцево уже после подписания Минских соглашений и гарантий перемирия? Может англосаксы прислали на Добасс вот этих:

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Еще раз, англосаксы - профи. Живут народы в мире, потом приходят разные НКО, гранты, развития демократии. Часть народа начинает скакать от радости, что не похожа на соседний народ. А часть хочет чтобы все было по-прежнему. Слово за слово, драки, избиения, убийства, танки, война, джавеллины. Кто выиграл? Украина? Рашка? Нет, англосаксы.
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И чего же Рашка не была умнее - и повелась на такие провокации англосаксов?
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Если б повелась, ввела бы войска и бомбила Киев.
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развития демократии - непозволь этому чудовищу зажитса у себе, сожрут твоии скрепы, будь умнее и стоиким при всех трудностях, который в этом не равном, но героическом сражэние тебе приходитса нести - будь сильнее этого монстра.
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Демократию англосаксы строят у себя. А за пределами устанавливают послушные марионеточные режимы, погрязшие в долгах и нищете.
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На этом фото доказательство, как подлые англосаксы ссорят два братских народа:
Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 1712
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Это будет способствовать увеличению двухсотопотока из лугандона в эрэфию.
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Это будет способствовать полной победе Украины над агрессором.
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Почему Путин проигнорировал Генассамблею ООН?


Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе - Цензор.НЕТ 9087
В то время как лидеры множества стран сейчас съезжаются в Нью-Йорк, дабы почтить своим присутствием открывшуюся там, на прошлой неделе 72-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, её проигнорировал президент РФ Владимир Путин, который ранее всегда старался "засветится" на международной трибуне.

Как пояснили в Кремле, Путин слишком занят и не сможет принять участие в заседании. И вот, казалось бы, чем таким серьезным занят президент РФ, что может оказаться важнее очередной возможности в условиях изоляции сверкнуть лицом в городе с ВВП превышающем ВВП РФ?Оказывается, президент России отдал предпочтение учениям «Запад-2017», которые в НАТО открыто, называют подготовкой к большой войне. То есть, Путин предпочёл учения, потенциально угрожающие странам НАТО, участию в Генассамблеи ООН? Весьма "разумно", однако…
Однако, ничего удивительного! Президент России уже давно чувствует себя крайне некомфортно в западных странах, стараясь ограничивать свои зарубежные визиты странами Азии и Ближним Востоком. Вот и в ближайшее время, намеревается отправиться в Туркменистан, а так же в далёкую, но такую братскую Боливию!
Кроме того, не забываем, что Путин крайне чувствителен к критике и недружелюбной атмосфере, а ведь именно на этой Генассамблее будет обсуждаться вопрос о выводе так называемых миротворцев из Приднестровья, что не добавило бы положительных впечатлений от поездки и общения в кулуарах.
Проще говоря, Путин трусливо избегает неудобных стран для визита и неугодных тем. Зато открыто демонстрирует приоритеты России, заключающиеся в бряцанье оружием и пропаганде угрозы третьей мировой. Гасит комплексы мускулизмом?
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Я думаю всё ещё проще: "синдром Качинского". Он банально сцыт что его убьют так же - как он убил президента Польши Качинского с половиной правительства. Самолёт нечаянно разобъётся при посадке...
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Письков, не надо так волноваться. Просто зайди на Цензор в ветку где Порох сообщил о 500 млн. американской военной помощи и ты будешь в курсе, что барыга их уже украл.
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чтото русня вялая стала, слабо трепыхается сидя на бутылках.
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Русня стойко и молча переносит бутылочный оргазм.
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А по мне зря это так активно обсуждается, нужно действовать гибридно. Тихо поставили оружие, можно наклейки "Маяка" повесить, или сказать что в шахтах нашли, к чему это расшаркивание перед расейской быдлотой?
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Ну долбанутый он,, - и чего дальше??Поговори с пацаками - там больше половины долбанутых...Живут в говне а гордятся размерами и количеством атомных бомб....
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"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины" (с)
Какой нахуй юго-восток? Кусочек востока размером с область не больше... Что он за бред несет?...
Хотя чему я удивляюсь...
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Вот каму это аружие будут пиридовать? Арми украины в каторой открыто говарят что бояться с расстей ваевать и всеми силами хотят лечь под рассию дастаточно паследнее заевления хенирала каторое тут на сайте было.
Так что если бы дабравольцам пиридали я был бы рад! А так если что та стоешше пападет арими то через недельку это пиридадут рассии под тем или другим предлогам.
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Что то не помню что бы кого то из пидираши надо было спросить, особенно писькова.
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А свинособакское вооружение поставляемое в ордило способствует урегулированию? Бля, ну почему свинособаки такие свинособаки?..
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Ну да,зато та вся та хрень ,что поставляют кацапы,как раз способствует урегулированию!!Мозгами можно поехать,если вникать в эту х...ю
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Песков, "информация к размышлению": "В шахтах Львовской области отмечена активизация шахтёров. Удаляются искусственные перемычки, перебираются отвалы породы... Не иначе, ищут спрятанные "пиндосами" в незапамятные времена противотанковые комплексы...".
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В Очакове опять какие-то длинные ящики разгружают. Макароны, наверное, привезли.
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"звезда" молчит о том, как Ка-52 нанёс ракетный удар по гражданским целям во время учений "Запад-2017"
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Неужели этот тип с усиками, круглыми глазками и прической уличного прохиндея знает лучше пиндосов, что будет, а что не будет способствовать деэскалации?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПесков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе
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