 Песков об одобрении Сенатом США передачи Украине оружия: Это не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.
"Это заявления Порошенко (о предоставлении 500 млн долл. - Ред.). Каких-либо заявлений со стороны американской стороны мы не слышали на этот счет. Я не знаю, есть ли такие заявления", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос издания, как будет действовать Кремль, если эта информация подтвердится, он сказал, что это двухсторонний вопрос украинско-американских отношений в части предоставления кредита, а что касается летальных вооружений, то Москва "неоднократно заявляла ясную и однозначную позицию".
"Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, деэскалации напряженности", - сказал Песков.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook сообщил, что Сенат США одобрил проект закона "О бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", в котором предусматривается выделение 500 млн долл. для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере.
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - отметил Порошенко.
Вчера, 18 сентября, во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт" Порошенко заявил, что предоставление Украине вооружения со стороны США позволит усилить давление на РФ и повысит стоимость российской агрессии.
"Вопрос об обеспечении Украины новыми оборонительными вооружениями привел к горячим дискуссиям в США на основе нескольких мифов. Первый - что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление", - сказал Порошенко.
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ну не ватными методами же лечитса - пить мочу и силу земную через огурец перенести в опу (смотрел вата шоу, чуть не помер от смеха, когда услышал, к чему приучает рюске ватников, но вот зимой плохо, огурцов разтущих на поле нема )
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Маккейна только не хватает,
уверен, что многие когрессмены звонят и советуются с Джоном - здоровья ему огромного и поскорее...
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он водиночку боролся кагда все остальные Хуиловские деньги принимали о кацапские попки лиазали
все еть немцы французики итальяшки
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В то время как лидеры множества стран сейчас съезжаются в Нью-Йорк, дабы почтить своим присутствием открывшуюся там, на прошлой неделе 72-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, её проигнорировал президент РФ Владимир Путин, который ранее всегда старался "засветится" на международной трибуне.
Как пояснили в Кремле, Путин слишком занят и не сможет принять участие в заседании. И вот, казалось бы, чем таким серьезным занят президент РФ, что может оказаться важнее очередной возможности в условиях изоляции сверкнуть лицом в городе с ВВП превышающем ВВП РФ?Оказывается, президент России отдал предпочтение учениям «Запад-2017», которые в НАТО открыто, называют подготовкой к большой войне. То есть, Путин предпочёл учения, потенциально угрожающие странам НАТО, участию в Генассамблеи ООН? Весьма "разумно", однако…
Однако, ничего удивительного! Президент России уже давно чувствует себя крайне некомфортно в западных странах, стараясь ограничивать свои зарубежные визиты странами Азии и Ближним Востоком. Вот и в ближайшее время, намеревается отправиться в Туркменистан, а так же в далёкую, но такую братскую Боливию!
Кроме того, не забываем, что Путин крайне чувствителен к критике и недружелюбной атмосфере, а ведь именно на этой Генассамблее будет обсуждаться вопрос о выводе так называемых миротворцев из Приднестровья, что не добавило бы положительных впечатлений от поездки и общения в кулуарах.
Проще говоря, Путин трусливо избегает неудобных стран для визита и неугодных тем. Зато открыто демонстрирует приоритеты России, заключающиеся в бряцанье оружием и пропаганде угрозы третьей мировой. Гасит комплексы мускулизмом?
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Какой нахуй юго-восток? Кусочек востока размером с область не больше... Что он за бред несет?...
Хотя чему я удивляюсь...
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Так что если бы дабравольцам пиридали я был бы рад! А так если что та стоешше пападет арими то через недельку это пиридадут рассии под тем или другим предлогам.
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